T20 World Cup NEP vs ITL: फुटबॉलच्या देशाने इतिहास रचला! इटलीने वर्ल्ड कपमध्ये नेपाळला हरवले; इंग्लंडला धक्का, क गटात खळबळ

T20 World Cup Nepal vs Italy Marathi Cricket News : फुटबॉलचा देश म्हणून ओळख असलेल्या इटलीने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पहिल्या विजयाची नोंद केली. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या लढतीत इटलीने नेपाळचा १० विकेट्स राखून विजय मिळवला. गोलंदाजांच्या शिस्तबद्ध माऱ्यानंतर अँथोनी मोस्का व जस्टीन मोस्का या दोन भावंडांनी फलंदाजीत दम दाखवला. इटलीच्या या विजयाने क गटात खळबळ उडाली आहे. इटलीने गुणतालिकेत इंग्लंडला मागे टाकले आहे. .इटलीच्या गोलंदाजांनी आज कमाल करून दाखवली... इंग्लंडला विजयासाठी दमवणाऱ्या नेपाळला आज वानखेडे स्टेडियमवर इटलीने जखडून ठेवले. नेपाळच्या पाठिराख्यांनी खच्चून भरलेल्या वानखेडे स्टेडियमवर भयाण शांतता होती. इटलीच्या गोलंदाजांनी अनपेक्षित मारा करताना नेपाळला १९.३ षटकांत १२३ धावांवर गुंडाळले. ९६ धावांवर नेपाळची पाचवी विकेट पडली अन् पुढे २७ धावांची भार घालून अख्खा संघ माघारी परतला. कर्णधार रोहित पौडेल ( २३) व आरिफ खेळ ( २७) यांच्या विकेटनंतर चित्र बदलले..IND vs NAM : संजू सॅमसन नव्हे, तर ओपनर म्हणून अभिषेक शर्माची जागा घेणार वॉशिंग्टन सुंदर; नामिबियासाठी वेगळा प्लान... .इटलीच्या फिरकीपटूंनी चांगला मारा केला आणि जलदगती गोलंदाजांनीही चेंडूचा वेग करून करून नेपाळच्या फलंदाजांना चकवले. आसिफ शेख ( २०) व करण केसी ( १८ नाबाद) यांनीही चांगले योगदान दिले. इटलीकडून क्रिशन कलुगामागेने ४-०-१८-३ अशी सुंदर स्पेल टाकली. बेन मॅनेटीने दोन, तर अली हसन, जेजे स्मट्स व जसप्रीत सिंग यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला. नेपाळचे दोन फलंदाज ताळमेळ चुकल्याने रन आऊट झाले..अँथोनी मोस्का व जस्टीन मोस्का या दोन भावंडांनी इटलीला आक्रमक सुरुवात करून देताना संघाला ४ षटकांत पन्नास धावा फलकावर चढवल्या. या दोघांनी नेपाळच्या गोलंदाजांची धुलाई करताना १० विकेट्सने सामना जिंकला. अँटोनीने ३२ चेंडूंत ३ चौकार व ६ षटकारांसह ६२ धावांची नाबाद खेळी केली, तर जस्टीन ४४ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ६० धावांवर नाबाद राहिला. इटलीने १२.४ षटकांत १२४ धावांचे लक्ष्य एकही विकेट न गमावता गाठले. जस्टीन आणि अँटोनी यांची १२४ धावांची भागीदारी ही इटलीसाठी वर्ल्ड कपमध्ये कोणत्याही विकेटसाठी झालेली सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. यापूर्ही हॅरी मॅनेंटी व बेन मॅनेंटी यांनी ७३ धावांची भागीदारी केली होती. .ICC Men's T20 World Cup Points table Group Cइटलीने विजय मिळवून क गटात गुणाचे खाते उघडले आणि ते इंग्लंडला मागे टाकून तिसऱ्या क्रमांकावर आले आहेत. या विजयामुळे इटलीही सुपर ८च्या शर्यतीत आले आहेत. वेस्ट इंडिज दोन विजयांसह अव्वल स्थानावर आहे. स्कॉटलंड व इंग्लंड यांचे प्रत्येकी दोन गुण आहेत, परंतु स्कॉटलंड नेट रन रेटच्या जोरावर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. नेपाळचा हा सलग दुसरा पराभव असल्याने त्यांचे आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे. इटलीला उर्वरित लढतीत इंग्लंड व वेस्ट इंडिजचा सामना करायचा आहे. बलाढ्य संघांसमोर त्यांचा निभाव लागणे अवघड असले तरी क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकते..T20 World Cup : श्रीलंकेचा वर्ल्ड कपमध्ये विक्रमी विजय, १९ वर्षांनी घडला हा अद्भुत पराक्रम; टीम इंडियाला हे कधी जमलंच नाही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.