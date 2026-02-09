Harshit Rana: हर्षित राणावर यशस्वी शस्त्रक्रिया! भारतीय गोलंदाज केव्हा पुनरागमन करणार?

Indian pacer Harshit Rana rehab at COE: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून माघार घेणाऱ्या भारतीय वेगवान गोलंदाज हर्षित राणाच्या गुडघ्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. दुखापतीमुळे तो ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मधून बाहेर पडला होता आणि त्याच्या जागी मोहम्मद सिराजची भारतीय संघात निवड केली गेली आहे. .भारताच्या विश्वचषक मोहिमेला सुरुवात होण्याच्या काही दिवस आधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सराव सामन्यादरम्यान राणाला दुखापत झाली. त्यानंतर त्याने मैदान सोडले आणि त्यानंतर झालेल्या वैद्यकीय तपासणीत तो वर्ल्ड कप स्पर्धा खेळू शकणार नाही, असे दिसून आले. त्यामुळे निवड समितीने त्याला संघातून वगळण्याचा निर्णय घेतला..India vs Pakistan Controvarsy: उपकारांची जाण ठेवा रे... आम्ही तुम्हाला खेळायला जागा दिली! पाकड्यांची लाज चव्हाट्यावर आणणारं पत्र.हर्षित राणाची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण झाली आहे आणि आता संपूर्ण लक्ष पुनर्वसन आणि पुनर्प्राप्तीकडे आहे. येत्या काही आठवड्यात वैद्यकीय पथक त्याच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. तो पुन्हा मजबूत आणि पूर्णपणे तंदुरुस्त होईल याची खात्री करण्यासाठी एक संरचित पुनर्वसन कार्यक्रम तयार केला जाईल..मार्चच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या आयपीएल २०२६ च्या हंगामात पुनरागमन करण्यासाठी या वेगवान गोलंदाजाने आधीच आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. हर्षितने भारतासाठी २ कसोटी, १४ वन डे व ९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत प्रतिनिधित्व करताना ३९ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो ट्वेंटी-२० संघातील एक प्रमुख खेळाडू आहे आणि त्याने गोलंदाजीसह फलंदाजीतही आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आहे. त्यामुळे त्याचे नसणे संघासाठी तापदायक ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.