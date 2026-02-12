Cricket

IND vs NAM : भारताचा सर्वात मोठा विजय, ९३ धावांनी नामिबियाला नमवले; पाकिस्तानला चेपले, रविवारी IND vs PAK मध्ये Super 8s चा फैसला

IND vs PAK match concerns after Namibia game: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघाने सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद करत सुपर ८ च्या दिशेने दमदार पाऊल टाकले आहे. नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाचा पराभव करून भारत अ गटात अव्वल स्थानावर पोहोचला.
India defeat Namibia to register their second straight win in the T20 World Cup

Swadesh Ghanekar
India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाचा पराभव करून भारत अ गटात टॉपर झाला आहे. आता रविवारी India vs Pakistan लढतीत सुपर ८ चा संघ ठरणार आहे. इशान किशन व हार्दिक पांड्या यांच्या अर्धशतकानंतर वरुण चक्रवर्थी व अक्षर पटेल या फिरकीपटूंनी कमाल केली. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली. यापूर्वी भारताने २०१२ मध्ये इंग्लंडवर ९० धावांनी विजय मिळवला होता आणि तो विक्रम आज मोडला गेला.

