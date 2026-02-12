IND vs NAM : भारताचा सर्वात मोठा विजय, ९३ धावांनी नामिबियाला नमवले; पाकिस्तानला चेपले, रविवारी IND vs PAK मध्ये Super 8s चा फैसला

India vs Namibia T20 World Cup Marathi Cricket News : भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाचा पराभव करून भारत अ गटात टॉपर झाला आहे. आता रविवारी India vs Pakistan लढतीत सुपर ८ चा संघ ठरणार आहे. इशान किशन व हार्दिक पांड्या यांच्या अर्धशतकानंतर वरुण चक्रवर्थी व अक्षर पटेल या फिरकीपटूंनी कमाल केली. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वात मोठ्या विजयाची नोंद केली. यापूर्वी भारताने २०१२ मध्ये इंग्लंडवर ९० धावांनी विजय मिळवला होता आणि तो विक्रम आज मोडला गेला..७ षटकांत १०४ धावा करणाऱ्या भारतीय संघाला नामिबियाने २० षटकांत ९ बाद २०९ धावांपर्यंत रोखले. त्यांचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मसने ४-०-२०-४ अशी स्पेल टाकली. संजू सॅमसन ८ चेंडूंत २२ धावा करून माघारी परतल्यानंतर इशान किशन व तिलक वर्मा या जोडीने ३१ चेंडूंत ७९ धावा चोपल्या. इशानने २४ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ६१ धावा कुटल्या. त्यानंतर सूर्यकुमार यादव ( १२) व तिलक वर्मा ( २५) हे माघारी परतले. हार्दिक पांड्या व शिवम दुबे यांनी ३९ चेंडूंत ८१ धावा कुटल्या खऱ्या, परंतु हार्दिक २८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५२ धावांवर बाद झाला, शिवम २३ धावांवर रन आऊट झाला. भारताने शेवटच्या दोन षटकांत १० धावांत ५ विकेट्स गमावल्या..IND vs NAM : भारतीय संघावर 'Fixing' चा आरोप! इशान किशनच्या विकेटवरून पाकड्यांनी वाद पेटवला, नेमकं काय घडलं?.भारतीय संघाची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील ही तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध ४ बाद २१८, अफगाणिस्तानविरुद्ध २०२१ मध्ये २ बाद २१० धावा भारताने केल्या होत्या. २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताने ५ बाद २०५ धावा केल्या होत्या आणि तो विक्रम आज मोडला गेला. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये भारताने एकूण ४७ वेळा २००+ धावा केल्या आहेत. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका ( २९), न्यूझीलंड ( २८), ऑस्ट्रेलिया व वेस्ट इंडिज ( प्रत्येकी २५) यांचा क्रमांक येतो. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ नंतर भारताने १४ वेळा २०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. अन्य देशांना सातपेक्षा अधिक वेळा हा पराक्रम करता आला नाही. . नामिबियाचे सलामीवीर लॉरेन स्टीनकॅम्प व जॅन फ्रायलिंक यांनी आक्रमक सुरुवात करून दिली. अर्शदीप सिंगने चौथ्या षटकात ही जोडी तोडली, जॅन २२ धावांवर झेलबाद झाला. त्यानंतर वरूण चक्रवर्थीने धडाधड तीन विकेट्स घेऊन नामिबियाला ४ बाद ८६ असे बॅकफूटवर फेकले. लॉरेन ( २९), जॅन निकोल ( १३) व जेजे स्मित ( ०) हे स्वस्तात बाद झाले. १०व्या षटकात वरुणने दोन धक्के दिल्यानंतर ११ व्या षटकात अक्षर पटेलने पहिल्याच चेंडूवर गेरहार्ड इरास्मस ( १८) याला बाद केले. .त्यानंतर नामिबायाचा डाव गडगडला आणि १८.२ षटकांत संपूर्ण संघ ११६ धावांत तंबूत परतला. वरुणने २-०-७-३ अशी भन्नाट स्पेल टाकली. अक्षर व हार्दिक पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह व शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.या विजयासह भारतीय संघाने अ गटात गुणतालिकेत पाकिस्तानला दुसऱ्या स्थानावर ढकलले आहे. भारत ४ गुण व ३.०५० नेट रन रेटसह अव्वल झाला आहे, तर पाकिस्तान ४ गुण व ०.९३८ नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.