India vs Pakistan Controvarsy: उपकारांची जाण ठेवा रे... आम्ही तुम्हाला खेळायला जागा दिली! पाकड्यांची लाज चव्हाट्यावर आणणारं पत्र

India Pakistan T20 World Cup controversy latest News : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाला ( PCB ) लाज वाटेल असे पत्र इमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाने ( ECB) पाठवले आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय पाकिस्तान सरकारने जाहीर केला. पीसीबीनेही सरकारचे ऐकून india vs pakistan मॅच खेळणार नसल्याचे म्हटले. त्यांच्या या निर्णयाचा केवळ पीसीबीलाच नव्हे तर संलग्न संघटनांनाही आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळेच श्रीलंका बोर्डापाठोपाठ आता इसीबीनेही पाकिस्तानला केलेल्या उपराकांची जाण करून देणारे पत्र पाठवले आहे. .आयसीसीचे अधिकारी पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी लाहोर येथे पोहोचले आहेत. त्यांच्यासोबत बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अधिकारीही आहेत. IND vs PAK यांच्यातला सामना न झाल्यास आयसीसीलाच नव्हे तर इतरांनाही आर्थिक फटका बसणार आहे. पाकिस्तान त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिल्यास आयसीसी त्यांच्यावर कारवाई करेलच, शिवाय संलग्न संघटनांना मिळणाऱ्या महसूलात कपात केली जाईल. त्यामुळेच इसीबीने आता पत्र लिहिले आहे..India-Pakistan Controversy: पाकिस्तानी आता आपसात भांडू लागले; अध्यक्ष मोहसिन नक्वीविरोधात दंड थोपटले, पाकडे घाबरलेत."अमिराती क्रिकेट बोर्डाचे पाकिस्तानशी दीर्घकालीन संबंध आहेत आणि भूतकाळात आम्ही पाकिस्तानला आमच्या देशात सामने खेळण्यात मैदानं देऊन आणि त्यांचे क्रिकेट आयोजित करून सामावून घेतले आहे," असे पीसीबीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, "भारताविरुद्ध ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सामना न खेळण्याच्या पाकिस्तानच्या ताज्या निर्णयामुळे खेळाचे नुकसान होईल आणि बहुतेक सदस्य देशांना, विशेषतः असोसिएट्सना आर्थिक नुकसान होईल. कुटुंबातील सदस्य म्हणून आम्ही पीसीबीला त्यांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची आणि स्वीकारार्ह तोडगा काढण्याची विनंती करतो.".आयसीसीचे उपाध्यक्ष इम्रान ख्वाजा यांच्यासह कालच्या बैठकीला एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचे सरचिटणीस मुबाश्शीर उस्मानी उपस्थित होते. २००९ मध्ये लाहोरमध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघाच्या बसवर झालेल्या हल्ल्यानंतर, एक दशकापासून, यूएई पाकिस्तानच्या क्रिकेट सामन्यांचे आयोजन करत आहेत. काल नक्वी यांनी आयसीसी प्रतिनिधींना सांगितले की, हा निर्णय पाकिस्तान सरकारचा आहे..T20 WORLD CUP CONTROVERSY : पाकिस्तान जास्तच उडतंय; ICC समोर ठेवल्या 3 अटी, महसूलातील वाटा वाढवून मागितला अन्....या निर्णयात काही बदल झाला तर पीसीबी चार गोष्टींचा उल्लेख करू शकते. श्रीलंका क्रिकेटची विनंती, अमिराती बोर्डाची विनंती, असोसिएट सदस्यांच्या विनंती आणि बांगलादेशला भारतात न जाण्याबद्दल दंड आकारला जाऊ नये, या गोष्टींचा उल्लेख पीसीबी करू शकते. याबाबतचा लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.