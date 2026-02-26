IND vs ZIM : भारत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम, आता फक्त वेस्ट इंडिजचा अडथळा! दक्षिण आफ्रिकेचा Semi Final प्रवेश पक्का

भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांची सर्वोत्तम धावसंख्या उभारलीट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरलीट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील ही दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठऱली.India beat Zimbabwe in Super 8s T20 World Cup : भारतीय संघाने सुपर ८ मधील दुसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वेवर दणदणीत विजय मिळवताना उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले. भारताने वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील सर्वोत्तम धावसंख्या उभारताना अनेक विक्रम नोंदवले. भारताचा झिम्बाब्वेवरील विजय हा दक्षिण आफ्रिकेचे उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास पक्के करणारा ठरला. आता भारताच्या उपांत्य फेरीच्या मार्गात वेस्ट इंडिज हा एकमेव अडथळा उरला आहे. त्यामुळे १ मार्चला कोलकाताच्या इडन गार्डनवर होणारा सामना भारतासाठी उपांत्यपूर्व फेरीसारखाच असणार आहे. .भारतीय फलंदाजांनी दुबळ्या झिम्बाब्वेविरुद्ध आज आपला दम दाखवला. झिम्बाब्वेने या वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलिया व श्रीलंका या संघाना पराभूत केले असले तरी भारतासमोर ते लिंबूटिंबूच होते. अभिषेक शर्माने या संधीचं सोनं करताना खराब फॉर्मावर अखेर मात दिली. त्याने ३० चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ५५ धावा केल्या. संजू सॅमसन ( २४), इशान किशन ( ३८) व सूर्यकुमार यादन ( ३३) यांनीही चांगले फटके खेचले..IND vs ZIM, T20 WC: संजू सॅमसनकडून पुन्हा अपेक्षाभंग! बाद होताच सन्नाटा, डग आऊटमध्ये गौतम गंभीरने काय केले ते पाहा, सारेच चक्रावले.तिलक वर्मा व हार्दिक पांड्या या जोडीने मात्र धावांचा पाऊस पाडला आणि ३१ चेंडूंत ८१ धावांची भागीदारी करून संघाला ४ बाद २५६ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारताची ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली, तर स्पर्धा इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. हार्दिकने शवेटच्या दोन चेंडूंवर षटकार खेचून अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने २३ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा केल्या, तर तिलक १६ चेंडूंत ३ चौकार व ४ षटकारांसह ४४ धावांवर नाबाद राहिला..झिम्बाब्वेने भारतीय गोलंदाजांना सडेतोड उत्तर दिली. ब्रायन बेन्नेट व तडिवानाशे मरुमणी ( २०) यांनी ४४ धावांची भागीदारी केली. अक्षर पटेलने ही जोडी तोडली. त्यानंतर वरुण चक्रवर्थीने डिओन मेयर्सला ( ६) बाद करून दुसरा धक्का दिला. पण, ब्रायन व कर्णधार सिकंदर रझा ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. ब्रायनने वर्ल्ड कपमधील त्याचे तिसरे अर्धशतक पूर्ण करताना भारतीय गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. ब्रायन व सिकंदर यांनी ४२ चेंडूंत ७२ धावांची भागीदारी केली. अर्शदीप सिंगने ही जोडी तोडली..IND vs ZIM, T20 WC: हार्दिक पांड्याचे सलाम-ए-इश्क! दोन षटकार.. शेवटच्या चेंडूवर फिफ्टी.. माहिका शर्माला फ्लाइंग Kisssss Video Viral.सिकंदर २१ चेंडूंत २ चौकार व २ षटकारांसह ३१ धावांवर माघारी परतला. अर्शदीपने त्याच षटकात रायन बर्लला भोपळ्यावर माघारी पाठवले. ब्रायन बेन्नेट एकट्याने खिंड लढवत होता आणि त्याला ट्वेंटी-२० शतक खुणावत होते. अर्शदीपने पुढच्या षटकात टॉनी मुन्योंगाचा ( ११) त्रिफळा उडवला. अर्शदीपने त्याच्या ४ षटकांत २६ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. बेन्नेट ५८ चेंडूंत ७ चौकार व ६ षटकारांसह ९७ धावांवर नाबाद राहिला. झिम्बाब्वेच्या ६ बाद १८४ धावा झाल्या. भारताने ७२ धावांनी सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.