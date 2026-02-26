Cricket

IND vs ZIM : भारत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत कायम, आता फक्त वेस्ट इंडिजचा अडथळा! दक्षिण आफ्रिकेचा Semi Final प्रवेश पक्का

India semi final qualification scenario T20 WC 2026 : सुपर ८ फेरीतील महत्त्वाच्या सामन्यात भारतीय संघाने झिम्बाब्वेवर दणदणीत विजय मिळवत उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले. या सामन्यात भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप इतिहासातील सर्वोत्तम धावसंख्यांपैकी एक उभारली आणि अनेक विक्रम आपल्या नावे केले.
  • भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील त्यांची सर्वोत्तम धावसंख्या उभारली

  • ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली

  • ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील ही दुसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठऱली

India beat Zimbabwe in Super 8s T20 World Cup : भारतीय संघाने सुपर ८ मधील दुसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वेवर दणदणीत विजय मिळवताना उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत स्वतःला कायम राखले. भारताने वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासातील सर्वोत्तम धावसंख्या उभारताना अनेक विक्रम नोंदवले. भारताचा झिम्बाब्वेवरील विजय हा दक्षिण आफ्रिकेचे उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास पक्के करणारा ठरला. आता भारताच्या उपांत्य फेरीच्या मार्गात वेस्ट इंडिज हा एकमेव अडथळा उरला आहे. त्यामुळे १ मार्चला कोलकाताच्या इडन गार्डनवर होणारा सामना भारतासाठी उपांत्यपूर्व फेरीसारखाच असणार आहे.

