T20 World Cup : नेदरलँड्सकडून पाकड्यांना धक्का; भारत १५ तारखेला त्यांचा करेक्ट कार्यक्रम करणार, जाणून घ्या नेमकं काय घडलं

Netherlands beat Namibia impact on Pakistan T20 World Cup: नेदरलँड्स संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद करताना नामिबायाचा ७ विकेट्स व १२ चेंडू राखून पराभव केला. नामिबायाने विजयासाठी ठेवलेले १५६ धावांचे लक्ष्य नेदरलँड्सने १८ षटकांत ३ बाद १५९ धावा करून पार केले. नेदरलँड्सला वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानकडून पराभव पत्करावा लागला होता. पण, आता नेदरलँड्सने पाकड्यांना धक्का दिला आहे आणि भारताविरुद्धची लढत त्यांना जड जाणार आहे..नामिबियाने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद १५६ धावा केल्या. जॅन फ्रायलिंक ( ३०) व जॅन निकोल लॉफ्टी-इटन ( ४२) यांनी संघाला १ बाद १० धावांवर असताना आधार दिला. त्यानंतर कर्णधार गेर्हार्ड इरास्मस ( १८) व जेजे स्मित ( २२) यांच्या खेळीने संघाने सन्मानजनक धावा उभ्या केल्या. नेदरलँड्सच्या बॅस डे लीड व लॉगन व्हॅन बीक यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..पाकिस्तानच्या यू टर्नवर भडकला शाहिद आफ्रिदी; म्हणाला, जा जाऊन विहिरीत जीव द्या, देशाची प्रतिष्ठा भारताच्या पायाशी ठेवली .नेदरलँड्सचा सलामीवीर मॅक ओ'डॉड ( ७) स्वस्तात माघारी परतल्यानंतर चांगले पुनरागमन केले. मिचेल लेव्हिटने २८ धावांची खेळी करताना बॅस डे लीडसह डाव सावरला. लीडने ४८ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह ७२ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याच्यासोबतीला कॉलिन एकरमन ( ३२) याने ६० धावांची भागीदारी करून संघाचा विजय पक्का केला. कर्णधार स्कॉड एडवर्ड्स १८ धावांवर नाबाद राहिला..ICC Men's T20 World Cup Points tableया विजयासह नेदरलँड्सने २ सामन्यांत २ गुणांची कमाई करून अ गटात दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली. पाकिस्तान २ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर घसरला. भारत २ गुण व १.४५० असा नेट रन रेटसह अव्वल स्थानी आहे. नेदरलँड्सचा रन रेट ( ०.३५६) हा पाकिस्तानपेक्षा ( ०.२४०) चांगला आहे. नेदरलँड्सला पुढील सामन्यांत अमेरिका व भारताचा सामना करायचा आहे..Video Viral: हा कसला 'देवदास'; तो तर रोज 'पारो' बदलतो! आशिष नेहराचे On Air हार्दिक पांड्याबद्दल वादग्रस्त विधान.पाकिस्तानला उर्वरित तीन सामन्यांत भारतासह अमेरिका व नामिबायाचा सामना करावा लागणार आहे. यापैकी दोन सामने पाकिस्तानने गमावले अन् नेदरलँड्सने उर्वरित दोनपैकी एक सामना जरी जिंकला, तर नेट रन रेटच्या जोरावर ते पाकिस्तानला मागे टाकून पुढील फेरीत पोहोचू शकतात..