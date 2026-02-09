Cricket

T20 World Cup SCO vs ITL : स्कॉटलंडचा दणदणीत विजय! पराभव इटलीचा, पण फटका बसला इंग्लंडला; गुणतालिकेत उलथापालथ

T20 World Cup Scotland vs Italy Live Marathi News : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत स्कॉटलंड संघाने दणदणीत विजय मिळवत मोठी उलथापालथ घडवली आहे. क गटातील इटलीविरुद्धच्या लढतीत स्कॉटलंडने सर्वच आघाड्यांवर वर्चस्व राखत सामना सहज जिंकला. या पराभवाचा फटका केवळ इटलीलाच नाही, तर थेट इंग्लंड संघालाही बसला आहे.
Scotland registered a commanding win over Italy in the T20 World Cup

Scotland registered a commanding win over Italy in the T20 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup Scotland vs Italy Live Marathi Cricket News : स्कॉटलंड संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या क गटात इटलीविरुद्धच्या लढतीत दमदार विजय मिळवला. स्कॉटलंडच्या जॉर्ज मुन्सीने ( George Munsey ) उल्लेखनीय फटकेबाजीनंतर गोलंदाजांनी कमाल केली आणि क गटाच्या गुणतालिकेत इंग्लंडला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Scotland
England Cricket
Italy
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Scotland Cricket Team

Related Stories

No stories found.