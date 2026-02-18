T20 WC Super 8s Full Schedule : पाकिस्तानच्या विजयासह 'सुपर ८' संघ ठरले; जाणून घ्या टीम इंडियासह सर्व संघांचे वेळापत्रक

T20 World Cup Super 8s full schedule with match dates: पाकिस्तान क्रिकेट संघाने अखेर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मध्ये प्रवेश निश्चित केला. नामिबियाविरुद्धच्या अ गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात पाकिस्तानने दणदणीत विजयाची नोंद केली. साहिबजादा फरहान ( Sahibzada Farhan) या सामन्यातील नायक ठरला. अ गटातून भारत आणि पाकिस्तान सुपर ८ मध्ये पोहोचले आहेत. ब, क आणि ड गटातून श्रीलंका, झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांनी पुढील फेरीत जागा पक्की केली आहे. .साहिबजादाने ५८ चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारासह १०० धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला कर्णधार सलमान आघा ( ३८) व शादाब खान ( नाबाद ३६) यांनी साथ दिली आणि पाकिस्तानने ३ बाद १९९ धावांपर्यंत मजल मारली. नामिबियाच्या जॅक ब्रासेलने दोन विकेट्स घेतल्या. .PAK vs NAM : कर्णधार सलमान आघा अन् प्रशिक्षक माईक हेसन यांच्यात बाचाबाची! संतापाच्या भरात बाटली जोरात फेकली Video.प्रत्युत्तरात नामिबियाकडून सलामीवीर लॉरेन स्टीनकॅम्पने सर्वाधिक २३ धावा केल्या. त्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर आलेल्या अॅलेक्झांडर बुसिंग-व्होल्सचेंकने २० धावा केल्या. नामिबियाला १७.३ षटकांत ९७ धावांवर गुंडाळून पाकिस्तानने १०२ धावांनी विजय मिळवला. शादाब खानने तीन, तर उस्मान तारीकने चार विकेट्स घेतल्या. .Team India Super 8 fixtures list T20 WC२१ फेब्रुवारी - न्यूझीलंड वि. पाकिस्तान, सायं. ७ वाजता, कोलंबो२२ फेब्रुवारी- श्रीलंका वि. इंग्लंड, दुपारी ३ वाजता, पल्लेकेल२२ फेब्रुवारी - भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, सायं. ७ वाजता, अहमदाबाद२३ फेब्रुवारी - झिम्बाब्वे वि. वेस्ट इंडिज, सायं. ७ वाजता, वानखेडे२४ फेब्रुवारी - इंग्लंड वि. पाकिस्तान, सायं. ७ वाजता, पल्लेकेल२५ फेब्रुवारी - श्रीलंका वि. न्यूझीलंड, सायं. ७ वाजता, कोलंबो.PAK VS NAM: पाकिस्तानने 'बाबर आजम'ची Live सामन्यात लाज काढली! नामिबियाविरुद्ध जे घडलं, त्याची जगभर चर्चा; असं व्हायला नको होतं .२६ फेब्रुवारी - वेस्ट इंडिज वि. दक्षिण आफ्रिका, दुपारी ३ वाजता, अहमदाबाद२६ फेब्रुवारी - भारत वि. झिम्बाब्वे, सायं. ७ वाजता, चेन्नई२७ फेब्रुवारी - इंग्लंड वि. न्यूझीलंड, सायं. ७ वाजता, कोलंबो२८ फेब्रुवारी - श्रीलंका वि. पाकिस्तान, सायं. ७ वाजता, पल्लेकेल१ मार्च - झिम्बाब्वे वि. दक्षिण आफ्रिका, दुपारी ३ वाजता, दिल्ली१ मार्च - भारत वि. वेस्ट इंडिज, सायं. ७ वाजता, इडन गार्डन४ मार्च - पहिली सेमी फायनल५ मार्च - दुसरी सेमी फायनल८ मार्च - फायनल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.