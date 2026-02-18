Cricket

T20 WC Super 8s Full Schedule : पाकिस्तानच्या विजयासह 'सुपर ८' संघ ठरले; जाणून घ्या टीम इंडियासह सर्व संघांचे वेळापत्रक

Pakistan qualify for Super 8 after beating Namibia: नामिबियावर विजय मिळवत पाकिस्तानने ICC Men's T20 World Cup स्पर्धेतील ‘सुपर ८’ फेरीत अधिकृत प्रवेश केला आहे. या निकालानंतर सुपर ८ मध्ये पोहोचणारे सर्व संघ निश्चित झाले असून स्पर्धेला आता अधिक रंग चढणार आहे.
Pakistan qualify for Super 8 after beating Namibia t 20 world Cup

Pakistan qualify for Super 8 after beating Namibia t 20 world Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup Super 8s full schedule with match dates: पाकिस्तान क्रिकेट संघाने अखेर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुपर ८ मध्ये प्रवेश निश्चित केला. नामिबियाविरुद्धच्या अ गटातील शेवटच्या साखळी सामन्यात पाकिस्तानने दणदणीत विजयाची नोंद केली. साहिबजादा फरहान ( Sahibzada Farhan) या सामन्यातील नायक ठरला. अ गटातून भारत आणि पाकिस्तान सुपर ८ मध्ये पोहोचले आहेत. ब, क आणि ड गटातून श्रीलंका, झिम्बाब्वे, वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांनी पुढील फेरीत जागा पक्की केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
England Cricket Team
ICC Mens T20 World Cup
South Africa Cricket Team
Pakistan Cricket Team
cricket news today
New Zealand Cricket Team
T20 Cricket World Cup
Sri Lanka cricket news

Related Stories

No stories found.