T20 World Cup Super 8s Scenario : दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज यांचे स्थान पक्के; उर्वरित ६ जागांसाठी भारत-पाकिस्तानसह कोणात शर्यत?

T20 World Cup Super 8s qualification scenario explained : ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांनी सुपर ८ मध्ये आपले स्थान पक्के केल्यात जमा आहे. दोन्ही संघांनी आपापल्या गटात सर्वाधिक ६ गुणांची कमाई करताना पुढची फेरी पक्की केली आहे. दक्षिण आफ्रिकेने ड गटात रविवारी न्यूझीलंडला ७ विकेट्सने पराभूत केले. तेच काल वेस्ट इंडिजने क गटात नेपाळला पराभूत केले. या दोन्ही संघांचे आता प्रत्येकी ६ गुण झाले आहेत आणि आता उर्वरित ६ जागांसाठी चुरस रंगणार आहे. India vs Pakistan सामन्यातील विजेता सुपर ८ मध्ये पोहोचेल. त्यामुळे सायंकाळी होणाऱ्या सामन्याची उत्सुकता वाढली आहे..West Indies won by 9 wickets againt Nepalनेपाळने प्रमथ फलंदाजी करताना ८ बाद १३३ धावा केल्या होत्या. दिपेंद्र सिगं ऐरीने ४७ चेंडूंत ५८ धावांची खेळी केली, सोमपाल कामीनेही १५ चेंडूंत नाबाद २६ धावा केल्या. विंडीजच्या जेसन होल्डरने ४ बळी टिपले. फलंदाजीत कर्णधार शे होपने ४४ चेंडूंत ५ चौकार व ३ षटकारांसह ६१ धावांची नाबाद खेळी केली, तर शिमरोन हेटमायरने ३२ चेंडूंत नाबाद ४६ धावा केल्या. सलामीवीर ब्रेंडन किंग २२ धावांवर बाद झाला. विंडीजने १५.२ षटकांत १ बाद १३४ धावा करून विजय पक्का केला..IND vs PAK : भारताने पाकड्यांना पराभवाचे पाणी पाजले! ८ विकेट्स अन् ५९ चेंडू राखून मिळवला विजय, सेमीच्या दिशेने वाटचाल.South Africa won by 7 wickets against New Zealandआज ड गटातील लढतीत दक्षिण आफ्रिकेने ७ विकेट्स व १७ चेंडू राखून न्यूझीलंडला नमवले. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या किवींनी ७ बाज १७५ धावा केल्या. त्यांच्याकडून मार्क चॅपमन ( ४८), डॅरिल मिचेल ( ३२) व फिन अॅलेन ( ३१) यांच्यास जेम्स निशॅमने २३ धावा केल्या. आफ्रिकेच्या मार्को यान्सेनने ४ विकेट्स घेतल्या. आफ्रिकेचा कर्णधार एडन मार्करमने ४४ चेंडूंत ८ चौकार व ४ षटकारांसह ८६ धावांची नाबाद खेळी करून विजय पक्का केला. त्याला क्विंटन डी कॉक ( २०), रायन रिकेल्टन ( २१), डेवॉल्ड ब्रेव्हिस ( २१) व डेव्हिड मिलर ( नाबाद २४) यांची साथ मिळाली..ICC Men's T20 World Cup Points tableवेस्ट इंडीजने क गटात सलग तिसऱ्या विजयाची नोंद केली आणि ते सहा गुणां ह अव्वल स्थानी आहेत. इंग्लंड व इटली हे दोन संघ सहा गुणांपर्यंत पोहोचू शकतात, परंतु विंडीज ( १.८२०) नेट रन रेटच्या बाबतीत त्यांच्या पुढे आहेत. विंडीजला चौथ्या लढतीत इटलीचा सामना करायचा आहे. इंग्लंडचाही शेवटचा सामना इटलीविरुद्ध आहे. इंग्लंडचे ४ गुण आहेत आणि ते शेवटचा साखळी सामना जिंकू शकतात. इटलीला विंडीज व इंग्लंडला नमवणे थोडे अवघड आहे. स्कॉटलंडचे २ गुण आहेत आणि त्यांचा शेवटचा सामना नेपाळविरुद्ध होणार आहे..T20 WC, IND vs PAK: विजय अन् थेट सुपर-८ चे तिकीट मिळवा; पण पाऊसामुळे सामना रद्द झालं तर काय?.ड गटात दक्षिण आफ्रिकेने विजयी हॅटट्रिक केली आणि त्यांचेही ६ गुण झाले आहेत. न्यूझीलंड ३ सामन्यांत ४ गुण मिळवून अजूनही शर्यतीत आहेत आणि त्यांचा शेवटचा सामना कॅनडाविरुद्ध आहे. यूएई २ सामन्यांत २ गुणांसह शर्यतीत आहे आणि त्यांना अफगाणिस्तान व आफ्रिका या दोघांनी नमवावे लागेल. ते कागदावर अशक्य दिसतेय.अ गटात भारत व पाकिस्तान प्रत्येकी ४ गुणांसह आघाडीवर आहेत, तर ब गटात श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे हेही चार गुणांसह आघाडीवर आहेत. या गटात ऑस्ट्रेलिया ( २ गुण) अजूनही शर्यतीत आहेत. त्यांना उर्वरित दोन सामन्यांत श्रीलंका व ओमान यांना हरवावे लागेल.