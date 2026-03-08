T20 World Cup मधून बाहेर पडल्यानंतर इंग्लंड मायदेशी मग आम्हीच भारतात का अडकलो? द. आफ्रिका-वेस्ट इंडिज खेळाडू ICC वर तापले

De Kock and Miller Slam ICC Over England Bias: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात असून अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड संघात रविवारी (८ मार्च) रंगणार आहे. मात्र असे असतानाच नवा वाद समोर येत आहे. या स्पर्धेतून बाहेर झाल्यानंतरही वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेचे संघ भारतातच आडकले आहेत. मात्र इंग्लंड संघ मायदेशी परतला आहे. वेस्ट इंडिज संघ १ मार्च २०२६ रोजी भारताविरुद्ध सुपर-८ सामन्यात पराभूत झाल्यानंतर या स्पर्धेतून बाहेर झाला. तसेच ४ मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाल्यानंतर स्पर्धेतून बाहेर झाला. तसेच इंग्लंड संघ ५ मार्च रोजी भारताविरुद्ध उपांत्य सामन्यात पराभूत झाला..India vs New Zealand T20 World Cup Final: टी-२० विश्वकरंडकाची अंतिम लढत; सूर्यकुमारच्या संघासमोर न्यूझीलंडचे आव्हान.मात्र ही स्पर्धा अखेरच्या टप्प्यात येत असतानाच अमेरिका, इस्त्राईल आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू झाले आहे, ज्याचा परिणाम आखाती देशांमध्ये होताना दिसत आहे. या युद्धजनक परिस्थितीमुळे विमान सेवा प्रभावित झाल्या आहेत. अशात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून क्रिकेट बोर्ड्स, संबंधित सरकारी अधिकारी आणि एअरलाईन पार्टनर्ससोबत काम करून सर्व संघांना सुरक्षित आपापल्या मायदेशी पाठवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचदरम्यान, पहिल्या फेरीत बाहेर पडलेले संघ मायदेशी परतले आहेत. सुपर - ८ मधूनही बाहेर पडलेले संघ मायदेशी परतले आहेत, याला वेस्ट इंडिज अपवाद आहे. इंग्लंड संघ सर्वात शेवटी बाहेर पडूनही लवकर मायदेशी रवाना झाला आहे. मात्र वेस्ट इंडिज संघ आठवडाभर झालं भारतात आडकला आहे, तसेच दक्षिण आफ्रिका संघही अद्याप भारतातच आहे. त्यामुळे सध्या आयसीसीवर दुजाभाव केल्याचा आरोप होत आहे..यादरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेचे अनेक खेळाडू आयसीसीकडे मायदेशी पुन्हा जाण्यासाठी विनंती करत आहेत. वेस्ट इंडिजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमीने भावनिक पोस्ट शेअर करत ईश्वराकडे या परिस्थितीतून बाहेर काढण्याची विनंती केली आहे. याशिवाय वेस्ट इंडिजच्या अकिल हुसैनने तर थेट ख्रिस्तियानो रोनाल्डोकडे गमतीने त्याचे वैयक्तिक चॉपर पाठवण्याची विनंती केली..दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभवी खेळाडू क्विंटन डी कॉक आणि डेव्हिड मिलर यांनी आयसीसीला दुजाभाव करण्याबाबत प्रश्न विचारला आहे. मिलरने इंस्टाग्राम पोस्टवर कमेंट करताना लिहिले की 'इंग्लंड वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेनंतर स्पर्धेतून बाहेर झाले, तरी ते आज रात्री चार्टर फ्लाईटने घरी गेले. त्याचवेळी वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका संघ अजूनही उत्तराची कोलकातामध्ये प्रतिक्षा करत आहेत.'.T20 WC, IND vs NZ, Final: फायनलसाठी भारतीय संघात होणार मोठा बदल; सूर्यकुमार अन् गंभीर हुकमी एक्का असलेल्या खेळाडूला देणार संधी?.क्विंटन डी कॉकनेही पोस्ट केली आहे. त्याने लिहिले की 'विनोदी आहे. आयसीसी आम्हाला काहीही कळवण्यात आलेलं नाही. इंग्लंड आमच्याआधी कसे गेले. वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका अद्यापही आंधारात आहेत. विचित्र आहे, वेगळ्या संघांना बाकीच्यांपेक्षा अधिक ताकद कशी काय?'.दरम्यान, आयसीसीकडून अद्याप यावर कोणतंही भाष्य करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आता याबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, हे पाहावे लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.