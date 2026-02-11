T20 World Cup ENG vs WI : वेस्ट इंडिजने पुन्हा इंग्लंडला नमवले ! स्वतः सेफ झाले, पण क गटात स्कॉटलंडसोबत लावलं भांडण

ENG vs WI: Windies Go Top, England Face Must-Win Clash Marathi Cricket Update News: इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज हे दोन माजी वर्ल्ड कप विजेते संघ समोरासमोर आल्यावर चुरस पाहायला मिळणे अपेक्षित होतेच. वेस्ट इंडिजने बुधवारी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दुसऱ्या विजयाची नोंद करताना इंग्लंडला पराभूत केले. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर चौकार-षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळाला, परंतु विंडीजचा संघ वरचढ ठरला. या विजयासह वेस्ट इंडिज क गटात ४ गुणांसह अव्वल स्थानी पोहोचला आहे, तर इंग्लंड तिसऱ्या स्थानी कायम राहिला आहे. आजच्या सामन्याने क गटातील चुरस रंगतदार झाली आहे. स्कॉटलंडही २ गुणांसह Super 8s च्या शर्यतीत आहे. त्यामुळे इंग्लंड वि. स्कॉटलंड हा सामना नॉक आऊट बनला आहे. .ब्रेंडन किंग ( १) आणि कर्णधार शे होप ( ०) यांना स्वस्तात बाद केल्यानंतरही इंग्लंडसमोर आव्हानात्मक लक्ष्य ठेवण्यात वेस्ट इंडिजला यश आले. शिमरोन हेटमायर ( २३) व रॉस्टन चेस ( ३४) यांच्या खेळीने विंडीजला सावरले. त्यानंतर शेर्फाने रुथरफोर्ड व जेसन होल्ड या जोडीने इंग्लंडला धक्के दिले. रुथरफोर्डने आधी रोव्हमन पॉवेल( १४) सह २९ चेंडूंत ५१ धावांची भागीदारी केली. नंतर होल्डरसह ३२ चेंडूंत ६१ धावा जोडल्या. जोसेफ १७ चेंडूंत १ चौकार व ४ षटकार खेचून ३३ धावांवर शेवटच्या षटकात झेलबाद झाला. रुथरफोर्डने ४२ चेंडूंत २ चौकार व ७ षटकारांचा पाऊस पाडून ७६ धावांची नाबाद खेळी केली. विंडीजने ६ बाद १९६ धावांचा डोंगर उभा केला. ('सकाळ स्पोर्ट्स'यू ट्यूब चॅनेलला फॉलो करण्यासाठी क्लिक करा ).इंग्लंडच्या आदिल राशीदने प्रभावी गोलंदाजी करताना ४ षटकांत १६ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या. जेमी ओव्हरटननेही ३३ धावांत २ बळी टिपले. फिल सॉल्टने १४ चेंडूंत ३० धावा चोपून इंग्लंडला दमदार सुरुवात करून दिली. रोमारियो शेफर्डने चौथ्या षटकात त्याची विकेट घेतली. रॉस्टन चेसने त्याच्या पहिल्या षटकात जॉस बटलरला ( २१) बाद केले. विंडीजने त्यांच्या फिरकीपटूचा सुरेख वापर केला आणि गुदाकेश मोतीने दोन धक्के देताना जेकब बेथेल ( ३३) व टॉम बँटन ( २) यांना बाद करून सामन्याचे चित्र पालटले..सॅम कुरन व हॅरी ब्रूक ( २६ चेंडूंत ४१ धावा) ही जोडी डोकं वार काढत होती, परंतु गुदाकेशने इंग्लंडला आणखी एक धक्का दिला. ब्रूक ( १७) गुदाकेशला सोपा झेल देऊन बसला. गुदाकेशने ४ षटकांत ३३ धावांत ३ बळी टिपले. रॉस्टन चेसने पुढच्या षटकात विल जॅक्सला ( २) पायचीत करून इंग्लंडची कोंडी केली. जॅक्सची विकेट पडली तेव्हा इंग्लंडला ३२ चेंडूंत ६३ धावा हव्या होत्या. अकील होसैनने इंग्लंडला सातवा धक्का देताना जेमी ओव्हरटनला ( ५) बाद केले, रोव्हमॅन पॉवेलने सीमारेषेवर चतुराईने कॅच टिपला..Ohh Shit...! अभिषेक आजारी, त्यात स्टार फलंदाज झाला जखमी; जसप्रीतच्या यॉर्करवर डावी टाच दुखावली, वेदनेने कळवळला....इंग्लंडला १८ चेंडूंत ४७ धावा हव्या असताना १८व्या षटकात जेसन होल्डरने स्वतःच्याच गोलंदाजीवर जोफ्रा आर्चरला ( ६) नॉन स्ट्राईक एंडवर डायरेक्ट हिटद्वारे रन आऊट केले. १२ चेंडूंत ३७ धावा हव्या असताना शेमार जोसेफने १९ व्या षटकात सलग दोन चेंडू निर्धाव टाकले. तिसऱ्या चेंडूवर लिएम डॉसन रन आऊट झाला. जोसेफने त्या षटकात ६ धावा देताना दोन विकेट्स मिळवल्या. विंडीजचा संपूर्ण संघ १९ षटकांत १६६ धावांत तंबूत परतला आणि १० वर्षांनी वर्ल्ड कपमध्ये विंडीजने इंग्लंडवर विजय मिळवला. विंडीजने ३० धावांनी हा सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.