Cricket

IND vs PAK : भारताचा आक्रमक पवित्रा, पाकिस्तानच्या इभ्रतीचे धिंडवडे; सूर्यकुमार यादव अँड टीमची शांतीत क्रांती... ट्रॉफीच घेतली नाही...

India vs Pakistan Asia Cup 2025 : आशिया चषक २०२५ फायनलनंतरचा ट्रॉफी समारंभ भारतीय चाहत्यांसाठी अभिमानाचा आणि पाकिस्तानसाठी लाजिरवाणा क्षण ठरला. भारतीय संघाने मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला.
TEAM INDIA BOYCOTTED AWARD CEREMONY

TEAM INDIA BOYCOTTED AWARD CEREMONY

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात पाकिस्तानची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली. भारतीय संघाने स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली होती. त्यामुळेच जेतेपदाची ट्रॉफी देण्याचा मान आशियाई क्रिकेट परिषदेचे व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना गमवावा लागला. सूर्यकुमार यादव व सर्व खेळाडूंनी नक्वी यांच्याहस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पुरस्कार वितरण सोहळ्याला जवळपास दीड तास उशीराने सुरुवात झाली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Board
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com