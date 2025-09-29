IND vs PAK : भारताचा आक्रमक पवित्रा, पाकिस्तानच्या इभ्रतीचे धिंडवडे; सूर्यकुमार यादव अँड टीमची शांतीत क्रांती... ट्रॉफीच घेतली नाही...

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Marathi News : आशिया चषक २०२५ स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात पाकिस्तानची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली. भारतीय संघाने स्पर्धेच्या सुरुवातीपासूनच आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली होती. त्यामुळेच जेतेपदाची ट्रॉफी देण्याचा मान आशियाई क्रिकेट परिषदेचे व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांना गमवावा लागला. सूर्यकुमार यादव व सर्व खेळाडूंनी नक्वी यांच्याहस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पुरस्कार वितरण सोहळ्याला जवळपास दीड तास उशीराने सुरुवात झाली. .भारताने आशिया चषक स्पर्धेची फायनल ५ विकेट्स राखून जिंकली. कुलदीप यादवने ४ विकेट्स, तर तिलक वर्माने नाबाद ६९ धावांची खेळी करून विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. पाकिस्तानच्या १४६ धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताने ५ बाद १५० धावा केल्या. त्यानंतर पुरस्कार वितरण सोहळ्यात बरेच नाटक पाहायला मिळाले. .पाकिस्तानी खेळाडू बराच वेळ ड्रेसिंग रुममध्ये उभे राहिले आणि ते बाहेर यायलाच मागत नव्हते. मोहसिन नक्वी पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या ठिकाणी त्यांची वाट पाहत होते. टीम इंडियाचे खेळाडूही तिथे होते. बराच वेळ झाल्यानंतर कर्णधार सलमान आगा, मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन व संघ व्यवस्थापक आले. त्यानंतर हळुहळू पाकिस्तानचे खेळाडूही सोहळ्याच्या इथे आले, परंतु त्यांना चाहत्यांचा रोषाचा सामना करावा लागला. .पाकिस्तानी खेळाडूंना उपविजेतेपदाचे पदक मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते दिले गेले. एकेक खेळाडू जेव्हा व्यासपीठावर येत होते, तेव्हा चाहते बुईंग करत होते. हॅरिस रौफ आल्यावर तर चाहत्यांनी प्रचंड टीका केली. ही पाकिस्तानी खेळाडूंसाठी अत्यंत लाजीवराणी गोष्ट ठरली. मोहसिन नक्वी काय कोणत्याच पाकिस्तानीकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नसल्याचे भारताचे स्पष्ट केले आणि प्रेझेंटेशन सोहळा गुंडाळला गेला. .पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान म्हणाला, सध्या हे पचवणे कठीण आहे. फलंदाजी करताना आम्ही विकेट गमावल्या, आम्ही चेंडूने उत्कृष्ट कामगिरी केली पण बोर्डवर पुरेसे धावा नव्हत्या. आम्ही स्ट्राईक रोटेट केले नाहीत आणि खूप विकेट गमावल्या. आम्हाला लवकरच आमची फलंदाजी व्यवस्थित करावी लागेल. त्यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली, त्यांना (भारताला) ६ षटकांत ६३ धावांची आवश्यकता होती आणि मला वाटले की आम्ही सामना जिंकला. पण फलंदाजीमुळे आम्हाला सामना गमवावा लागला. .IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.