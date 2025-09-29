Asia Cup 2025: 'भारतीय सैन्याला माझ्या सर्व सामन्यांची फी...', सूर्यकुमार यादवची पाकिस्तानला हरवल्यानंतर मोठी घोषणा; Video

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून ट्रॉफी जिंकली. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आपल्या सर्व सामन्यांची फी भारतीय सैन्याला देण्याची घोषणा केली. या कृतीमुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .आशिया कप २०२५ स्पर्धा भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात जिंकली. या संपूर्ण स्पर्धेत भारताने ७ सामने खेळले. या सातही सामन्यात भारताने विजय मिळवत आशिया कप ट्रॉफी नवव्यांदा पटकावली. भारताने रविवारी (२८ सप्टेंबर) दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत करत ही ट्रॉफी जिंकली. या विजयानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भारतीय सैन्याप्रती आदर दाखवताना मोठी घोषणा केली आहे..Asia Cup 2025: पाकिस्तानचा बालिशपणा, भारताने जिंकलेली ट्रॉफीच पळवली! मॅच प्रेझेंटेशननंतर काय घडलं, BCCI सचिवांनी सगळं खरं सांगितलं.एप्रिलमध्ये पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला होता, ज्यात २६ नागरिकांनी प्राण गमावले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय सैन्याकडून ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवादी तळांवर हल्ला करण्यात आला. यानंतर दोन्ही देशांमध्ये युद्धजनक परिस्थिती होती. भारतीय सैन्याने यावेळी अतुलनीय शौर्य दाखवले होते. पण या घटनांना ही दिवसच उलटले असताना आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारत - पाकिस्तान सामने झाले, त्यामुळे या सामन्यांना वादाची आणि भावनिक किनारही लाभली. .या स्पर्धेत भारतीय संघाने पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलनही टाळले होते. तसेच साखळी फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध मिळवलेला विजय भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भारतीय सैन्याला आणि पहलगाममधील पीडितांच्या कुटुंबियांना समर्पित केला होता. मात्र यामुळे आयसीसीने राजकीय संदर्भ असल्याने सूर्यकुमारवर ३० टक्के दंडाची कारवाई केली होती..मात्र असं असलं तरी आता सूर्यकुमारने अंतिम सामन्यानंतर मोठी घोषणा करत सांगितले की आशिया कपमधील सर्व ७ सामन्यात त्याला मिळालेली मॅच फी तो वैयक्तिकरित्या भारतीय सैन्याला देणार आहे. पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात पराभूत करत आशिया कप जिंकल्यानंतर सूर्यकुमारन पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली..IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video.त्याने सांगितेले की 'हे माझ्याकडून आहे, कदाचित यामुळे वाद होऊ शकतो, पण खरंतर ते वादग्रस्त नाही. मी वैयक्तिकरित्या या संपूर्ण स्पर्धेत मी खेळलेल्या सामन्यांची मॅच फी मी भारतीय सैन्यदलाला देतोय.' सूर्यकुमार यादवच्या या कृतीचे सध्या सर्वांकडून कौतुक होत आहे. सूर्यकुमारने या स्पर्धेतील सर्व ७ सामने खेळले आहेत..सुर्यकुमार आशिया कप जिंकणारा भारताचा सहावा कर्णधार आहे. यापूर्वी सुनील गावसकर (१९८४), दिलीप वेंगसरकर (१९८८), मोहम्मद अझरुद्दिन (१९९०-९१, १९९५), एमएस धोनी (२०१०, २०१६) आणि रोहित शर्मा (२०१८, २०२३) या भारतीय कर्णधारांनी आशिया कप जिंकला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.