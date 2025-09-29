Cricket

Asia Cup 2025: 'भारतीय सैन्याला माझ्या सर्व सामन्यांची फी...', सूर्यकुमार यादवची पाकिस्तानला हरवल्यानंतर मोठी घोषणा; Video

Suryakumar Yadav Donates Entire Match Fees to Indian Army: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने आशिया कप २०२५ जिंकला. पाकिस्तानविरुद्धच्या अंतिम सामन्यानंतर सूर्यकुमारने सामन्यांची फी भारतीय सैन्याला देण्याची घोषणा केली.
Suryakumar Yadav | Team India | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून ट्रॉफी जिंकली.

  • कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आपल्या सर्व सामन्यांची फी भारतीय सैन्याला देण्याची घोषणा केली.

  • या कृतीमुळे त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

