Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला

India Denied Trophy Asia Cup 2025 Trophy: भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ जिंकला, परंतु ट्रॉफी मिळाली नाही. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. त्यामुळे सूर्यकुमारने याबाबत स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे.
Suryakumar Yadav | Team India | Asia Cup 2025 Final

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद मिळवले, परंतु संघाला ट्रॉफी मिळाली नाही.

  • ACC अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते भारताने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर ते ट्रॉफी घेऊन निघून गेले.

  • नक्वी यांच्या वर्तनावर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाराजी व्यक्त केली.

