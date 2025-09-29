Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद मिळवले, परंतु संघाला ट्रॉफी मिळाली नाही. ACC अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते भारताने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर ते ट्रॉफी घेऊन निघून गेले. नक्वी यांच्या वर्तनावर भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नाराजी व्यक्त केली..भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकली आहे, मात्र विजयाची ट्रॉफीच संघाला मिळालेली नाही. यामागे कारण ठरले आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी. त्यांनी अंतिम सामन्यानंतर बालिश कृत्य केल्याने भारतीय संघाला अद्याप ट्रॉफीच मिळाली नाही. यावर सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही नाराजी व्यक्त केली.आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ५ विकेट्सने पराभूत केले. या विजयासह भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात आशिया कपवर नाव कोरले. मात्र नक्वी हे जरी ACC चे अध्यक्ष असले तरी ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचेही अध्यक्ष आहेत, तसेच सध्याच्या पाकिस्तानच्या सरकारमध्येही ते अंतरिम मंत्री आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. .Asia Cup 2025 Final: टीम इंडियाचा ट्रॉफी घेण्यास नकार, पण BCCI ने केलंय मालामाल; इतक्या कोटींचं बक्षीस जाहीर.मात्र भारतीय संघाने त्यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी चक्क आशिया कपची ट्रॉफी आणि भारतीय संघाचे मेडल्स त्यांच्या हॉटेलमध्ये नेले. त्यामुळे भारतीय संघाला त्यांचे मेडल्स आणि ट्रॉफी मिळालीच नाही.सामन्यानंतर आधीच तासभर उशिराने मॅच प्रेझेंटेशनला सुरुवात झाली. या प्रेझेंटेशनमध्ये उपविजेत्या पाकिस्तानी संघाला मेडल्स देण्यात आले. त्यानंतर तिलक वर्माला सामनावीर, अभिषेक शर्माला मालिकावीर पुरस्कार देण्यात आले. मात्र त्यानंतर प्रेझेंटेटर सायमन डौल यांनी माहिती दिली की ACC ने कळवलं आहे की भारतीय संघाला आज कोणतेही बक्षीस मिळणार नाही..पण सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवने याबाबत स्पष्ट निराशा व्यक्त केली. तो म्हणाला, सगळीकडे चॅम्पियन्स लिहिलंय, त्यामुळे आम्ही जिंकलो, हे स्पष्ट आहे. तसेच तो म्हणाला, 'मी जेव्हापासून क्रिकेट पाहतोय आणि खेळतोय, तेव्हापासून मी असं कधीच पाहिलं नाही की विजेत्या संघालाच ट्रॉफी देण्यास नाकारण्यात आलं आहे. ती ट्रॉफी आम्ही मेहनतीने जिंकलेली होती. हे सोपं नाही. आम्ही सलग दोन चांगले सामने खेळलो होतो. मला वाटतं आम्ही त्या ट्रॉफीसाठी पात्र आहोत. मला फार काही बोलायचे नाही, मला वाटतं मी स्पष्ट काय ते सांगितलं आहे.'.IND vs PAK Final : सूर्यकुमार यादवने मोहसिन नक्वीकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास दिला नकार; पाकिस्तानी खेळाडूंची ड्रेसिंग रुममधून बाहेर येण्यास टाळाटाळ, फुल ड्रामा."माझे खेळाडूच माझ्या ट्रॉफी"सूर्यकुमार पुढे म्हणाला, 'जर मला तुम्ही ट्रॉफीबद्दल विचाराल, तर माझ्याकडे ड्रेसिंग रुममध्ये १४ आहेत. माझे खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ माझ्या खऱ्या ट्रॉफी आहेत. त्यांच्या आशिया कपमधील प्रवासाबाबत मला फार कौतुक आहे. त्या प्रवासातील आठवणी मी परत घेऊन जाणार आहे आणि त्या माझ्यासोबत कायम राहतील.'दरम्यान, भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच मैदानात विजयाचा जल्लोषही केला. सूर्यकुमारने या स्पर्धेतील त्याच्या सर्व सामन्यांची फी त्याने भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केली आहे..बीसीसीआय उचलणार कठोर पावलंदरम्यान, मोहसीन नक्वी यांनी केलेल्या वर्तनाबाबत बीसीसीआय कठोर पावलं उचलणार आहे, याबाबत सचिव देवाजीत सैकिया यांनी माहिती दिली आहे. त्यांनी सांगितले की नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या आयसीसीच्या कॉन्फरन्समध्येही हा मुद्दा बीसीसीआयकडून मांडला जाईल. तसेच त्यांना आशा व्यक्त केली की नक्वी हे विवेकबुद्धी जागी ठेवून ट्रॉफी भारताकडे सोपवतील.आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानला तीनदा पराभूत केले. भारताने पाकिस्तानला साखळी सामन्यात ७ विकेट्सने, सुपर फोर सामन्यांत ६ विकेट्सने पराभूत केलं होते. त्यानंतर आता अंतिम सामन्यातही मात दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.