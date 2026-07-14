Cricket

Video: भारताकडून लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा दणदणीत पराभव, पण ड्रेसिंग रुममध्ये खिलाडूवृत्तीने जिंकली मनं; निवृत्ती घेणाऱ्या दिग्गजांचा सन्मान

Team India Wins Hearts with Touching Farewell Gesture for England Legends: भारतीय महिला संघाने लॉर्ड्सवर यजमान इंग्लंडविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला. या विजयानंतर मात्र भारतीय खेळाडूंनी दाखवलेल्या खिलाडूवृत्तीने मनं जिंकली आहेत. त्यांनी इंग्लंडच्य निवृत्ती घेणाऱ्या खेळाडूंचा खास सन्मान केला.
Team India Honors Retiring Tammy Beaumont and Heather Knight

Team India Honors Retiring Tammy Beaumont and Heather Knight

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India Women vs England Women Lord's Test: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सोमवारी (१३ जुलै) क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्स मैदानात इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या कसोटीत ऐतिहासिक विजय मिळवला. लॉर्ड्सवर इतिहासातील पहिलाच महिला कसोटी सामना भारत आणि इंग्लंड संघात खेळवला गेला.

या सामन्यात भारतीय संघाने तब्बल २७० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे लॉर्ड्सवर पहिल्या महिला कसोटी सामन्यात विजय मिळवण्याचा मान हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाला मिळाला.

Team India Honors Retiring Tammy Beaumont and Heather Knight
INDW vs ENGW TEST: चक दे इंडिया! भारतीय मुलींचा 'Lords' वर ऐतिहासिक विजय! कसोटीतील इंग्लंडची सर्वात मोठी हार...
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
test cricket
Lords Stadium
England Women vs India Women
India Women Cricket Team
cricket news today
latest cricket news