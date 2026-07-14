Video: भारताकडून लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा दणदणीत पराभव, पण ड्रेसिंग रुममध्ये खिलाडूवृत्तीने जिंकली मनं; निवृत्ती घेणाऱ्या दिग्गजांचा सन्मान

India Women vs England Women Lord's Test: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने सोमवारी (१३ जुलै) क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्ड्स मैदानात इंग्लंडविरुद्ध झालेल्या कसोटीत ऐतिहासिक विजय मिळवला. लॉर्ड्सवर इतिहासातील पहिलाच महिला कसोटी सामना भारत आणि इंग्लंड संघात खेळवला गेला. या सामन्यात भारतीय संघाने तब्बल २७० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळे लॉर्ड्सवर पहिल्या महिला कसोटी सामन्यात विजय मिळवण्याचा मान हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाला मिळाला. .INDW vs ENGW TEST: चक दे इंडिया! भारतीय मुलींचा 'Lords' वर ऐतिहासिक विजय! कसोटीतील इंग्लंडची सर्वात मोठी हार....दरम्यान, हा सामना इंग्लंडच्या दोन दिग्गज खेळाडू टॅमी ब्युमाँट आणि हिदर नाईट यांच्यासाठी भावनिक होता, कारण हा त्यांचा अखेरचा सामना होता. त्यांनी या सामन्यानंतर निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यामुळे सामना संपल्यानंतर भारतीय संघाकडून खिलाडूवृत्तीने या दोन्ही खेळाडूंचा ड्रेसिंग रुममध्ये सन्मान करण्यात आला. याचा व्हिडिओ इंग्लंडने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे..या व्हिडिओमध्ये दिसते की ड्रेसिंग रुममध्ये भारतीय संघातील खेळाडू गोलाकार उभ्या असून इंग्लंडच्या ब्युमाँट आणि नाईट या दोन्ही खेळाडूही तिथे आहेत. जेमिमाह रोड्रिग्सने या दोघींचेही भारतीय संघातर्फे अभिनंदन केले आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या. त्यानंतर या दोघींनाही भारतीय खेळाडूंनी स्वाक्षरी केलेल्या जर्सी भेट देण्यात आल्या..ब्युमाँटने १२ कसोटी सामन्यात ६१४ धावा केल्या आहेत, तर १४० वनडेत ४७३८ धावा केल्या. तसेच १०९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १९७५ धावा केल्या. तिने तिन्ही प्रकारात मिळून १४ शतके केली. माजी कर्णधार हिदर नाईटने १५ कसोटी सामन्यात ९८९ धावा आणि ७ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १६० वनडेत ४७३८ धावा आणि ५६ विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच १४५ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत २६५६ धावा आणि २१ विकेट्स घेतल्या आहेत..INDW vs ENGW Test: जे सचिन, विराटला नाही जमलं, ते पोरीनं करून दाखवलं! यास्तिका भाटीयाने लॉर्ड्स कसोटीत इतिहास घडवला.दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारताने प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावाक २८५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर इंग्लंडला पहिल्या डावात १७० धावाच करता आल्याने भारताला ११५ धावांची आघाडी मिळाली होती. दुसरा डाव भारताने ७ बाद ३४१ धावांवरच घोषित केला. तसेच पहिल्या डावातील आघाडीमुळे ४५७ धावांचे आव्हान इंग्लंडसमोर ठेवले होते. दुसऱ्या डावात इंग्लंडला लक्ष्याचा पाठलाग करताना १८६ धावाच करता आल्या. भारताकडून पहिल्या डावात क्रांती गौडने ५ विकेट्स घेतल्या, तर भारताकडून दुसऱ्या डावात यास्तिका भाटियाने शतक केले. त्यामुळे लॉर्ड्सवर असे पराक्रम करणाऱ्या त्या पहिल्या महिला खेळाडू ठरल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.