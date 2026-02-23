Team India Semi Final Scenario : टीम इंडियाला नेट रन रेट रडवणार! झिम्बाब्वेविरुद्ध ११ षटकं अन् विंडीजविरुद्ध १८३ धावांनी विजय... तिसरं समीकरणही लैय अवघड

T20 World Cup Super 8 qualification equation India: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत जेतेपद कायम राखण्याच्या निर्धारात स्वतःचाच मार्ग खडतर केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुपर ८मधील पहिला सामना जिंकला असता, तर अशी आकडेमोड करावीच लागली नसती... दुसरा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध जिंकून उपांत्य फेरीच्या उंबरठ्यावर जाऊन बसले असते.. पण, नाही! दक्षिण आफ्रिकेने यजमान भारताला त्यांच्या कमकुवत बाजू दाखवल्या आणि दणदणीत विजय मिळवला. आज तर ग्रुप १ मध्ये वेस्ट इंडिजने लढाऊ झिम्बाब्वेचा पार चुराडाच केला. १०७ धावांनी विजय मिळवून गुणतालिकेत ५.३५० असा सर्वाधिक नेट रन रेटसह अव्वल स्थानी झेप घेतली आणि आता भारताची झोप उडाली आहे..वेस्ट इंडिजला त्यांचे सुपर ८चे सामने मुंबई, अहमदाबाद व कोलकाता इथे खेळायचे आहे आणि तिन्ही मैदानं त्यांच्या कॅरेबियन क्रिकेटला साथ देणारी आहेत. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर त्यांनी २५६ धावांचा डोंगर उभारला आणि झिम्बाब्वेला १४७ धावांवर गुंडाळले. शिमरोन हेटमायर ( ८५), रोव्हमन पॉवेल ( ५९), शेरफाने रुथरफोर्ड ( ३१) आणि रोमारियो शेफर्ड ( २१) यांच्या आक्रमक फटकेबाजीने वानखेडे स्टेडियमवर पैसा वसूल खेळ पाहायला मिळाला..WI vs ZIM, T20 WC: वेस्ट इंडिजचा विजय अन् टीम इंडिया स्पर्धेबाहेर? झिम्बाब्वेविरुद्धच्या निकालाने सर्व गणित बिघडले, आता फक्त आणि फक्त....त्यानंतर गुदाकेश मोती ( ४-२८), अकिल होसेन ( ३-२८) व मॅथ्यू फोर्ड ( २-२७) यांच्या अचूक माऱ्याने झिम्बाब्वेला १७.४ षटकांत १४७ धावांवर गुडघे टेकायला भाग पाडले. ब्रॅड इव्हानने २१ चेंडूंत ४३ धावांची लढाऊ खेळी केली. आता वेस्ट इंडिजचा पुढील सामना अहमदाबाद येथे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध होणार आहे आणि त्यानंतर १ मार्चला कोलकाताच्या इडन गार्डनवर ते भारताला भिडतील. इडन गार्डनवर विंडीजने आधीचे दोन्ही सामने जिंकले आहेत..How India can qualify for semi final?आता ग्रुप १ मध्ये वेस्ट इंडिज ५.३५० नेट रन रेटसह अव्वल आहे आणि दक्षिण आफ्रिका ३.८०० अशा नेट रन रेटसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भारताला उपांत्य फेरीत पोहोचायचे असल्यात त्यांना उर्वरित दोन्ही सामने ( वि. झिम्बाब्वे २६ फेब्रुवारी आणि वि. वेस्ट इंडिज १ मार्च) जिंकावे लागतील. पण, त्याचवेळी दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे तिन्ही सामने जिंकणेही गरजेचे आहे. तरच भारताच्या दोन्ही विजयांचा फायदा होईल अन्यथा गणित नेट रन रेटवर येऊन अडकेल..IND vs SA : 'गौतम, सूर्या यांच्या दोन चुकांमुळे भारतीय संघ हरला'; द. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर R Ashwin चांगलाच संतापला.वेस्ट इंडिजने जर दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले आणि भारताने शेवटच्या सामन्यात विंडीजला हरवले, तर नेट रन रेट पाहिले जाईल. नेट रन रेट आपल्या बाजूने करायचा असल्यास भारताला झिम्बाब्वेविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवावा लागेल.समजा झिम्बाब्वेने प्रथम फलंदाजी करून १५० धावांचे लक्ष्य दिले, तर ते भारताला ११ षटकांच्या आत पार करावे लागेल. तर त्यांचा नेट रन रेट -३.८०० वरून ००० असा येईल. त्यानंतर विंडीजशी बरोबरी करायची असल्यास त्यांच्यावर १८३ धावांनी विजय मिळवावा लागेल. असा विजय जवळपास अशक्यच आहे. थोडक्यात काय तर भारताला आता दक्षिण आफ्रिकेच्या उपकाराची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.