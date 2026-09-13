Team India Live Streaming: सुपर संडे! भारताचे दोन मोठे सामने, Asia Cup Final अन् अफगाणिस्तानविरुद्ध रंगणार टी२०; कुठे पाहाणार?

Asia Cup Final & IND vs AFG T20I, Live Streaming : रविवार (१३ सप्टेंबर) भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी पर्वणी ठरणार आहे, कारण रविवारी भारताचे दोन महत्त्वाचे सामने खेळवले जाणार आहेत. रविवारपासून भारत आणि अफगाणिस्तान पुरुष संघांमध्ये टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. तसेच भारतीय महिला संघ रविवारी महिला आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना श्रीलंकेविरुद्ध खेळणार आहे. .IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कोणाला मिळणार संधी? कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिले उत्तर; ईशान किशनच्या दुखापतीवरही अपडेट.अफगाणिस्तान विरुद्ध ऐतिहासिक मालिकाभारत आणि अफगाणिस्तान पुरुष संघात होणारी ही टी२० मालिका ऐतिहासिक आहे. कारण ही मालिका जरी भारतात होणार असली, तरी भारतीय संघ या मालिकेत पाहुणा म्हणून खेळणार आहे. कारण या मालिकेचे यजमानपद अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी कायमस्वरूपी घरचे मैदान नाही आणि सुरक्षेच्या कारणांमुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तान भारत आणि युएई येथे त्यांचे घरचे सामने खेळत आहेत. पण यापूर्वी भारतीय संघाविरुद्ध अफगाणिस्तानने कधीही यजमानपद भूषवले नव्हते. पण आता या मालिकेचे आयोजक अफगाणिस्तान असल्याने भारतीय संघ पहिल्यांदाच घरच्या प्रेक्षकांसमोर पाहुणा म्हणून खेळणार आहे..याशिवाय या सामन्यातून जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी हे खेळाडू दुखापतीनंतर पुनरागमन करत आहे, तर संजू सॅमसनचेही संघात पुनरागमन झाले आहे. भारताच्या संघात १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही समावेश आहे. त्यामुळे या मालिकेत भारताचा पूर्ण ताकदीचा संघ उतरणार आहे. या मालिकेतील सर्व सामने नवी दिल्लीमध्ये होणार आहेत. रविवारी पहिला सामना झाल्यानंतर १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा सामना होईल.भारत पुरुष वि. अफगाणिस्तान पुरुष, पहिला टी२० सामनासामन्याची वेळ - संध्याकाळी ७.३० वाजता.ठिकाण -अरुण जेटली स्टेडियम, नवी दिल्लीकुठे पाहाल? - टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर , तर FanCode ऍल/वेबसाईट या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर.१० व्यांदा आशिया कपचा अंतिम सामनाभारतीय महिला संघाने सलग १० व्यांदा आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. भारताने आत्तापर्यंत आधीच्या ९ आशिया कप मोसमांपैकी ७ वेळा विजेतेपद जिंकले आहे. त्यामुळे आता यंदा ८ व्यांदा ही स्पर्धा जिंकण्याच्या हेतूने भारतीय संघ मैदानात उतरेल. विशेष म्हणजे २०२४ च्या अंतिम सामन्यात श्रीलंका महिला संघाने भारतीय संघाला पराभूत केले होते. पण आता या पराभवाचा वचपा काढण्याची संधी भारतीय संघाकडे आहे..WOMEN'S ASIA CUP 2026: फायनलआधी टीम इंडियाची फिल्डिंग ठरतेय डोकेदुखी! ४ झेल सुटले, दीप्ती शर्माने सांगितलं ‘या’ सामन्यात चूक होणार नाही.दरम्यान, या सामन्यासाठी एशियन क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख मोहसीन नक्वी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी २०२५ च्या पुरुषांच्या आशिया कपमध्ये भारताने पाकिस्तानला हरवून विजेतेपद मिळवले होते. मात्र पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारत-पाकिस्तानमध्ये वाढलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघाने नक्वी यांच्या हातातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. त्यानंतर नक्वी ती ट्रॉफीच घेऊन परत गेले होते. या वादामुळे भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच त्यावेळी सेलिब्रेशन केलं होतं. आता पुन्हा एकदा तोच प्रसंग निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. एशियन क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष या नात्याने विजेत्या संघाला ट्रॉफी देण्याचा अधिकार मोहसीन नक्वी यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे भारताने श्रीलंकेला हरवून विजेतेपद पटकावले, तर हरमनप्रीत कौर आणि भारतीय महिला संघ नक्वी यांच्याकडून ती ट्रॉफी स्वीकारणार की गेल्या वर्षीसारखाच ठाम नकार देत नवा वाद पेटणार, याकडे संपूर्ण जगभरातील क्रीडाप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.भारत महिला वि. श्रीलंका महिला, आशिया कप अंतिम सामनासामन्याची वेळ - रात्री ८ वाजताठिकाण - दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमकुठे पाहाल? - टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्सच्या चॅनेलवर , तर SonyLiv ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.