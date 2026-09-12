IND vs AFG: वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन, कोणाला मिळणार संधी? कर्णधार श्रेयस अय्यरने दिले उत्तर; ईशान किशनच्या दुखापतीवरही अपडेट

India vs Afghanistan T20I Marathi News: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात रविवारपासून (१३ सप्टेंबर) टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. ही मालिका नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेसाठी भारताचा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी त्याने दुखापतीतून पुनरागमन करणाऱ्या खेळाडूंबद्दल आणि सलामीवीरांच्या निवडीसाठी होणाऱ्या डोकेदुखीबाबतही भाष्य केले. .IND vs AFG: १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यंवशीसमोर बुमराहचा यॉर्कर अन् बाऊन्सरचा मारा! सरावावेळी नेमकं काय घडलं?.या मालिकेसाठी संजू सॅमसनचीही (Sanju Samson) भारतीय संघात निवड झाली आहे. सॅमसनला युके दौऱ्यानंतर झालेल्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेतून वगळण्यात आले होते, पण आता तो पुनरागमनासाठी सज्ज आहे. सॅमसन टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील मालिकावीर आहे. पण त्यानंतर त्याची कामगिरीत चढ-उतार राहिला. याचदरम्यान, १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचेही (Vaibhav Sooryavanshi) भारतीय संघात पदार्पण झाले आहे. इंग्लंडविरुद्ध त्याला फारशी चांगली कामगिरी करता आली नसली, तरी त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध दोन अर्धशतके केली. याशिवाय संघात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) हा देखील आहे. त्यामुळे सलामीला कोणत्या दोन खेळाडूंना संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न संघव्यवस्थापनासमोर आहे..श्रेयस अय्यरनेही हे मान्य केले की त्याच्यासाठी आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासाठी ही मोठी डोकेदुखी आहे. तो म्हणाला, 'सर्वात आधी तर ते तिघेही संघात असणे ही लक्झरी आहे आणि ते त्यांच्या विभागात उत्तम आहेत. त्यांनी सातत्याने कामगिरी केली असल्याने त्यांच्यापैकी निवड करणे हा कठीण निर्णय असणार आहे.''हे पाहा, कोणाताही संधी मिळाली, तरी नक्कीच त्याचा संघाला फायदा होणार आहे. जे खेळाडू बाहेर बसतील, त्यांच्याशी मी प्रशिक्षकांसह संवाद साधणे आणि त्यांना विश्वास देणेही महत्त्वाची आहे की जेव्हा वेळ येईल तेव्हा त्यांनाही संधी मिळणार आहे.'आता वैभव, सॅमसन आणि अभिषेक यांच्यापैकी कोणाला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळणार हे पाहावे लागणार आहे..ईशान किशन फिटसरावादरम्यान इशान किशनच्या पाठीत वेदना झाल्याचे समजले होते. पण तो बरा असल्याचेही श्रेयसने सांगितले. श्रेयस म्हणाला, 'मला वाटतं सध्यातरी तो बरा आहे. मी सरावानंतर त्याच्याशी बोललो आहे. थोडी वेदना होती, तो सातत्याने क्रिकेट खेळत आहे. त्याने दुलीप ट्रॉफीमध्ये केलेली खेळी (द्विशतक) आपल्याला माहित आहे. त्यामुळे नक्कीच थोडा थकवा असेल. पण आज त्याला थोडा आराम मिळाला आहे. मला खात्री आहे तो उद्यापर्यंत फिट होईल.'.बुमराह, सुंदर अन् नितीशही फिटदरम्यान, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंग्टन सुंदर आणि नितीश कुमार रेड्डी हे तिघेही दुखापतीतून सावरून या मालिकेतून पुनरागमनासाठी सज्ज आहेत. बुमराहबद्दल श्रेयस म्हणाला, 'दुखापतीतून परत येणाऱ्या खेळाडूला काही सामने मिळणे गरजेचे असते. त्याला आत्मविश्वास मिळवण्याती गरज असते. तो खूप सामने इतक्या वर्षात खूप सामने खेळला असून त्याला खूप अनुभव आहे. पण शेवटी, वैयक्तिकरित्या मला विचाराल, तर दुखापतीतून पुनरागमन करणाऱ्या खेळाडूला विश्वास मिळवण्यासाठी सामने खेळण्याची गरज असते.'याशिवाय श्रेयसने असेही सांगितले की त्याने बुमराहशी संवाद साधला असून तो संघासाठी चांगली कामगिरी करण्यासाठी सज्ज आहे. तसेच श्रेयसने सुंदर आणि नितीश रेड्डी हे देखील फिट असल्याचे सांगितले आहे. त्यांनी सरावही जोरदार केल्याचे त्याने सांगितले..India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी.खेळाडूंचं व्यस्त वेळापत्रक पाहाता दुखापती मॅनेज करण्याबाबत श्रेयस म्हणाला, 'मला माहित नाही आम्ही ते कसं सांभाळणार आहे, पण मी याची खात्री देतो की संघ आशादायक आहे. आमची चांगली तयारी झाली आहे. आम्ही सामन्याला ज्याप्रकारे सामोरे जाऊ त्याबाबतीत मला आशावादी राहायचे आहे.'श्रेयसने असंही म्हटलं आहे की खेळाडूंना आपली भूमिका माहिती असण्यापेक्षा त्यांची संघाला गरज आहे, हे माहिची असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण एखादी भूमिका खेळाडूवर दबाव टाकू शकतो. पण जेव्हा संघाला गरज आहे, असं म्हटल्यानंतर तुम्हाला वाटते की संघासाठी काहीतरी करायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.