IND vs IRE, IND W vs AUS W: आज क्रिकेट चाहत्यांची चांगलच गोंधळणार! टीम इंडियाचे एकाच दिवशी 2 सामने; कुठे आणि किती वाजता पाहणार?

IND vs IRE, IND W vs AUS W live streaming and match timing: भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आज डबल धमाका असणार आहे. आज भारतीय पुरुष आणि महिला संघाचे प्रत्येकी एक असे दोन मोठे सामने खेळवले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे हे दोन्ही सामने वेगवेगळ्या चॅनलवर लाईव्ह पाहता येणार आहेत. एकीकडे भारतीय महिला संघाचा ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 'करा किंवा मरा'चा सामना होणार आहे, तर दुसरीकडे भारतीय पुरुष संघ आयर्लंडविरुद्ध टी-२० मालिकेतील दुसरा सामना खेळणार आहे. पहिल्या सामन्यात आयर्लंडने भारताचा पराभव करत इतिहास रचला होता..त्यामुळे आजचा सामना जिंकून भारताला मालिका बरोबरीत आणावी लागणार आहे. तर महिला संघाला उपांत्य फेरीच्या आशा कायम ठेवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला हरवणे गरजेचे आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही सामने किती वाजता सुरू होणार आणि कुठे पाहता येणार, हे जाणून घेऊया..IND W vs SA W T20 World Cup: भारतीय महिलांची आज दक्षिण आफ्रिकेशी लढत; कधी, कुठे आणि कशी पाहाल लाईव्ह मॅच?, कशी असेल प्लेइंग-११?.भारतीय महिला संघाचा आज ऑस्ट्रेलियासोबत सामनाआज (२८ जून) महिला टी-२० विश्वचषकात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात महत्त्वाची लढत होणार आहे. हा सामना लंडनमधील लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणार असून, उपांत्य फेरीच्या दृष्टीने भारतासाठी हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा आहे..भारतीय पुरुष संघ आयर्लंडशी भिडणारश्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाची मालिकेची सुरुवात पराभवाने झाली. पहिल्या टी-२० सामन्यात आयर्लंडने भारतावर ३४ धावांनी विजय मिळवत इतिहास रचला. त्यामुळे आजचा दुसरा सामना भारतासाठी 'करा किंवा मरा'चा असणार आहे. हा सामना जिंकून भारताला मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणायची आहे. तसेच, आजच्या सामन्यात १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीला पदार्पणाची संधी मिळते का, याकडेही सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..किती वाजता सुरू होतील दोन्ही सामने? कुठे पाहता येणार?भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघांमधील सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ६.०० वाजता सुरू होईल, तर नाणेफेक ५.३० वाजता होईल. या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येईल, तर JioHotstar ॲप आणि वेबसाइटवर त्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग उपलब्ध असेल..INDW vs PAKW: T20 World Cup आज रंगणार सर्वात मोठा थरार! भारत-पाकिस्तान मॅच कधी, कुठे आणि कशी पाहायची? वाचा सविस्तर.तर भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दुसऱ्या टी-२० सामन्याचे थेट प्रक्षेपण Sony Sports Networkवर होईल. या सामन्याचे लाईव्ह स्ट्रिमिंग SonyLIV ॲप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. याशिवाय DD Sportsवरही या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.