IND vs SA: 'तुम्ही रोज भारतात येऊन जिंकत नाही, त्यासाठी...' तेंबा बावुमाने कसोटी मालिका विजयाचं सांगितलं नेमकं कारण

Temba Bavuma on South Africa’s 2-0 Series Win in India: दक्षिण आफ्रिकेने भारतीय संघाला कसोटी मालिकेत २-० ने पराभूत करत इतिहास घडवला. या कामगिरीनंतर दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमा काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Temba Bavuma | India vs South Africa Test

  • दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने भारताला तब्बल ४०८ धावांनी पराभूत करत कसोटी मालिकेत २-० ने व्हाईटवॉश दिला.

  • २१ व्या शतकात पहिल्यांदाच भारतात कसोटी मालिका जिंकण्याचा पराक्रम त्यांनी केला.

  • हा विजय का खास ठरला, याबाबत दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमाने प्रतिक्रिया दिली.

India vs South Africa

