IND vs SA: 'तुम्ही रोज भारतात येऊन जिंकत नाही, त्यासाठी...' तेंबा बावुमाने कसोटी मालिका विजयाचं सांगितलं नेमकं कारण

दुसऱ्या कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेने भारताला तब्बल ४०८ धावांनी पराभूत करत कसोटी मालिकेत २-० ने व्हाईटवॉश दिला. २१ व्या शतकात पहिल्यांदाच भारतात कसोटी मालिका जिंकण्याचा पराक्रम त्यांनी केला. हा विजय का खास ठरला, याबाबत दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार तेंबा बावुमाने प्रतिक्रिया दिली..दक्षिण आफ्रिका कसोटी संघाने बुधवारी (२६ नोव्हेंबर) इतिहास रचला आहे. गुवाहाटीमध्ये झालेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात भारताला दक्षिण आफ्रिकेने तब्बल ४०८ धावांनी पराभूत केले. भारताचा हा सर्वात मोठा पराभव ठरला. इतकेच नाही, तर दक्षिण आफ्रिकेने पहिला सामनाही जिंकलेला असल्याने त्यांनी ही मालिका २-० अशी जिंकली आणि भारताला व्हाईटवॉश दिला. २१ व्या शतकात दक्षिण आफ्रिकेने पहिल्यांदाच भारतात कसोटी मालिका जिंकली आहे. भारतीय संघाला मात्र याचा मोठा फटका बसला आहे. भारताने मायदेशातील गेल्या ७ सामन्यांपैकी तब्बल ५ सामने पराभूत झाले आहेत..WTC 2027 Points Table: व्हाईटवॉश तर झालाच, पण टीम इंडिया पाकिस्तानच्याही खाली घसरले; जाणून घ्या कोणत्या क्रमांकावर राहिले.दरम्यान, भारतीय संघासाठी जरी हे मोठे अपयश असले, तरी दक्षिण आफ्रिकेसाठी हा विजय खास ठरला आहे. त्यांना गेल्या २५ वर्षात भारतात कसोटीमध्ये मोठे यश मिळवता आले नव्हते. पण आता थेट भारतीय संघाला व्हाईटवॉश दिला आहे. याशिवाय तेंबा बावुमा अजूनही कसोटी कर्णधार म्हणून अपराजितच राहिला आहे. त्याने मालिका विजयानंतर त्याची प्रतिक्रिया देताना हा विजय किती खास आहे, हे सांगितले आहे..तेंबा बावुमा म्हणाला, 'हे यश खूप मोठे आहे. वैयक्तिकरित्याही माझ्यासाठी मोठे आहे, कारण मी काही काळ दुखापतीमुळे मैदानातून बाहेर होतो. तुम्ही रोज भारतात येऊन मालिका २-० ने जिंकत नाही, पण या प्रवासात एक संघ म्हणून आम्ही अनेक कठीण परिस्थितीचा सामना केला, पण त्यातून बाहेर पडण्याचे श्रेय खेळाडूंनाच आहे. आम्हाला काय साध्य करायचे आहे, याबाबत आमच्या मानसिकतेत झालेला बदल फार महत्त्वाचा ठरला.'.सिमॉन हार्मर आमचा हिरो - तेंबा बावुमातेंबा बावुमाने संघाचे भरभरून कौतुकही केले. तो म्हणाला, 'आमची पूर्वतयारीही महत्त्वाची होती. प्रत्येक खेळाडूने योगदान देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या खेळाडूचा दिवस असेल, त्याने संघासाठी कामगिरी बजावायची, हाच विश्वास महत्त्वाचा आहे.''एक संघ म्हणून सध्या आम्ही चांगल्या स्थितीत आहोत. आम्ही भारतात, ज्याप्रकारे कामगिरी केली, त्यावरून आमचा आत्मविश्वास आणखी वाढेल. प्रत्येक खेळाडूला त्याची भूमिका माहित आहे. प्रत्येकाला संघासाठी योगदान द्यायचे आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. प्रत्येकाचे या यशात योगदान होते.'.IND vs SA: संघ निवड ते अष्टपैलू खेळाडूंचा हट्ट... भारतीय संघाला द. आफ्रिकेविरुद्ध व्हाईटवॉश मिळण्यामागची ५ कारणे.बावुमा पुढे म्हणाला, 'मोठी शतकी खेळी झाल्या नाहीत, पण आमच्या ४-५ खेळाडूंनी चांगल्या धावा करत योगदान दिले. मी माझ्या संघाचं कौतुक करतच राहिल. सिमॉन हार्मरकडे २०१५ मध्ये भारतात खेळण्याचा अनुभव होता, त्याला केशव महाराजकडून चांगली साथ मिळाली. त्यांनी गोलंदाजीत चातुर्य दाखवलं, त्यांच्या हातातून चेंडू काढून घेण्यासाठी मला संघर्ष करावा लागला. आमच्यासाठी सिमॉन हार्मर या मालिकेतील हिरो ठरला.'सिमॉन हार्मरला या मालिकेतील मालिकावीर म्हणूनही पुरस्कार मिळाला. त्याने चार डावात मिळून १७ विकेट्स घेतल्या..