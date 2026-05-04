Thalapathy Vijay : थलपती विजयची ऐतिहासिक विजयाकडे कूच अन् Jofra Archer च्या जुन्या ट्विटचा इंटरनेटवर धुमाकूळ

Why Jofra Archer tweet is trending again Vijay politics? तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत अभिनेता थलपती विजयच्या Tamilaga Vettri Kazhagam पक्षाने अनपेक्षित मुसंडी मारली आणि विजय आता इतिहास घडवण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा आहे. अधिकृत निकाल अद्याप जाहीर व्हायचे असले तरी, ट्रेंडनुसार तामिळगा वेट्री कळघम (TVK), तामिळनाडूमध्ये AIADMK आणि DMK यांचे वर्चस्व संपुष्टात आणून सरकार स्थापन करू शकतो. ही बातमी लिहीत असताना, २३४ जागांच्या मतदारसंघात विजय यांचा पक्ष १०९ जागांवर आघाडीवर होता..राज्यात विजय प्रचंड विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, राजस्थान रॉयल्सचा गोलंदाज जोफ्रा आर्चरचे ( Jofra Archer) एक जुने ट्विट सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. जोफ्रा आर्चरची 'भविष्यसूचक' ट्विट्स सोशल मीडियावर यापूर्वीही धुमाकूळ गाजवून गेली आहेत. त्याच्या अनेक जुन्या पोस्ट्सचा संदर्भ सध्याच्या घटनांशी मिळताजुळता राहिला आहे..विजयचा राजकीय प्रवास एका रात्रीत सुरू झाला नाही. अनेक वर्षे, या अभिनेत्याने आपल्या फॅन क्लब्सच्या माध्यमातून तळागाळात एक मजबूत स्थान निर्माण केले होते, जे संपूर्ण तामिळनाडूमध्ये सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होते. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी मदतकार्य आयोजित करण्यापासून ते शैक्षणिक उपक्रमांना पाठिंबा देण्यापर्यंत, हे फॅन नेटवर्क्स हळूहळू एका अशा संघटित पायामध्ये विकसित झाले, ज्याला राजकीयदृष्ट्या संघटित केले जाऊ शकत होते..IPL 2026 : रोहित शर्माचा सराव सत्रात जोरदार फटका... ग्राऊंड्समन जखमी; त्यानंतर हिटमॅनची मन जिंकणारी कृती; मानला भावाला...२०२४ मध्ये, विजय याने द्रमुक आणि एआयएडीएमकेला पर्याय म्हणून टीव्हीकेच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली. टीव्हीकेने स्वतःला एक युवा-चालित, सुधारणावादी पक्ष म्णून स्थापित केले, ज्याचे उद्दिष्ट पारदर्शक शासन, रोजगाराच्या संधी आणि कल्याणकारी धोरणे हे होते..दरम्यान, जोफ्रा आर्चरने इंडियन प्रीमिअर लीग २०६ मध्ये १० सामन्यांत १५ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या या कामगिरीच्या जोरावर राजस्थान रॉयल्सने १० सामन्यांत ६ विजय मिळवून १२ गुणांसह चौथे स्थान पटकावले आहे.