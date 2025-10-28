ऐकावं ते नवलंच! तब्बल १२ दिवस चाललेला कसोटी सामना, शेवटी एका संघाला परतीची बोट पकडायची होती म्हणून मॅच थांबली अन्यथा...

England vs South Africa timeless Test facts : भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यातली कसोटी मालिका नुकतीच संपली. आता सर्वांना प्रतिक्षा आहे ती इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया Ashes मालिकेची.. २१ नोव्हेंबरपासून ही मालिका सुरू होतेय आणि त्याच्या सात दिवस आधी भारत-दक्षिण आफ्रिका कसोटी मालिका सुरू होत आहे. सध्याच्या कसोटी मालिका तीन दिवसांत संपतात, परंतु एक कसोटी तब्बल १२ दिवस चालली होती. अर्थात त्यात विश्रांतीचा काळही होता. पण, कसोटीचा निकाल लागेपर्यंत दोन्ही संघाची खेळण्याची तयारी होती. मात्र, दुसऱ्या संघाला परतीच्या प्रवसाची नौका पकडायची असल्याने त्यांना सामना अर्धवट सोडून परतावे लागले....१९३९ साली इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झालेली कसोटी तब्बल १२ दिवस चालली होती. डर्बनमध्ये झालेला हा सामना “टाइमलेस टेस्ट” म्हणून ओळखला जातो. सामन्यादरम्यान दोन्ही संघांनी तब्बल ४३ तास खेळ केला. विकेट्स पडत नव्हत्या, फलंदाज फॉर्मात होते आणि निकाल लागायची चिन्हं नव्हती. पण शेवटी एक विचित्र प्रसंग घडला, इंग्लंडच्या खेळाडूंना देशाकडे परतण्यासाठी बोटीचं वेळापत्रक होतं. त्यामुळे सामना थांबवावा लागला आणि इतिहासातील सर्वात मोठा सामना ‘ड्रॉ’ घोषित करण्यात आला..Shreyas Iyer: आता तर त्याला सोबतच घरी घेऊन जाऊ! सूर्यकुमार यादवने दिले श्रेयसच्या प्रकृतीचे अपडेट्स, मित्राची अवस्था पाहून....दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना ५३० धावा केल्या. पीटर व्हॅन डेर बिजल यांनी ११ चौकार व १ षटकारासह १२५ धावा केल्या. डब्ली नॉर्से यांनी १०३ धावांची खेळी केली. एरीक डॅल्टन ( ५७), एलन मेलव्हिले ( ७८), रॉनी ग्रिव्हेसन ( ७५) यांनी अर्धशतकं झळकावली. इंग्लंडने प्रत्यु्त्तरात ३१६ धावा केल्या. त्यांच्याकडून लेस एमेस यांनी सर्वाधिक ८४ धावा केल्या. त्यानंतर एडिल पेंटरने ६२ धावांची खेळी केली. .दक्षिण आफ्रिकेने दुसऱ्या डावात ४८१ धावा उभ्या केल्या. पीटर यांचे शतक ( ९७) थोडक्यात हुकले. ब्रूस मिचेल यांनी ८९ धावा केल्या. कर्णधार एलन यांनी १०३ धावांची, तर केन विलजॉनने ७४ धावांची खेळी केली. ६९६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडने ५ बाद ६५४ धावा केल्याही होत्या, परंतु त्यांना परतीचा प्रवास करायचा होता. म्हणून त्यांनी सामना अर्धवट सोडला अन् निकाल ड्रॉ लागला..Arjun Tendulkar: 4,4,4,4,4,4,6! अर्जुनच्या फटकेबाजीमुळे गोवा संघाचा कमबॅक; आधी ३ विकेट्स घेऊन कर्नाटकला दिलेले धक्के... .३ मार्च- दिवस पहिला - दक्षिण आफ्रिकेने २ बाद २२९ धावा केल्या.४ मार्च - दिवस दुसरा - दक्षिण आफ्रिकेने ६ बाद ४२३ धावांपर्यंत मजल मारली५ मार्च - विश्रांतीचा दिवस६ मार्च - दिवस तिसरा - इंग्लंडच्या १ बाद ३५ धावा७ मार्च - दिवस चौथा - इंग्लंडच्या ७ बाद २६८ धावा८ मार्च - दिवस पाचवा- दक्षिण आफ्रिकेच्या दुसऱ्या डावात ३ बाद १९३ धावा९ मार्च - दिवस सहावा - इ्ग्लंडच्या दुसऱ्या डावात शून्यबाद शून्य धावा१० मार्च - दिवस सातवा - इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावात १ बाद २५३ धावा११ मार्च- दिवस आठवा - खेळ होऊ शकला नाही१२ मार्च - विश्रांतीचा दिवस१३ मार्च - दिवस नववा - इंग्लंडच्या दुसऱ्या डावात ३ बाद ४९६ धावा१४ मार्च - दिवस दहावा - इंग्लंडच्या ५ बाद ६५४ धावा ( सामना ड्रॉ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.