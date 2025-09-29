Cricket

Asia Cup 2025 Video: तिलक अन् दुबेने पाकिस्तानची लाज काढली; म्हणाले, 'आमच्या बॅटने उत्तर दिलं आणि आता मैदानात त्यांचं कोणीच...'

Tilak Varma & Shivam Dube on Pakistan's Sledging: तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी दिलेल्या योगदानामुळे भारताला आशिया कप २०२५ जिंकता आला. सामन्यानंतरच्या व्हिडिओत त्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंच्या स्लेजिंगला बॅटने उत्तर दिल्याचे सांगितले.
Shivam Dube - Tilak Varma | Team India | Asia Cup 2025 Final

Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध अंतिम सामना जिंकला.

  • तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी भारताच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले.

  • अंतिम सामन्यानंतर बीसीसीआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओत त्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना बॅटने उत्तर दिल्याचे सांगितले.

