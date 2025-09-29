Asia Cup 2025 Video: तिलक अन् दुबेने पाकिस्तानची लाज काढली; म्हणाले, 'आमच्या बॅटने उत्तर दिलं आणि आता मैदानात त्यांचं कोणीच...'

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध अंतिम सामना जिंकला. तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी भारताच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. अंतिम सामन्यानंतर बीसीसीआयने शेअर केलेल्या व्हिडिओत त्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंना बॅटने उत्तर दिल्याचे सांगितले. .भारतीय संघाला आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकून देण्यात तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांचा मोलाचा वाटा राहिला. दुबईत पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या अंतिम सामन्यात या दोघांनी मोक्याच्या क्षणी केलेली कामगिरी भारतासाठी महत्त्वाची ठरली. त्यामुळे भारतीय संघाने ९ व्यांदा आशिया कप जिंकला. या विजयानंतर हे दोघेही त्यांच्या कामगिरीबद्दल बोलत होते, त्यांचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला असून यात त्यांनी असंही सांगितलं आहे की पाकिस्तानी खेळाडू सामन्यावेळी खूप काही बोलले होते..IND vs PAK: 'खूप भिती वाटली होती, पण...', Impact Player मेडल जिंकल्यावर शिवम दुबे नेमकं काय म्हणाला? पाहा ड्रेसिंग रुममधील VIDEO.अंतिम सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना साहिबजादा फरहान आणि फखर जमान यांच्या खेळीच्या जोरावर १९.१ षटकात सर्वबाद १४६ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर १४७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने २० धावांवर ३ विकेट्स गमावल्या होत्या. पण नंतर तिलक वर्मा आणि संजू सॅमसनने डाव सावरत ५७ धावांची भागीदारी केली. सॅमसन (२४) बाद झाल्यानंतर तिलक आणि शिवम दुबेने डाव पुढे नेताना भारताला विजयाच्या मार्गावर आणले. या दोघांनी खराब चेंडूंचा समाचार खेळ भारताचा विजय सोपा केला. अखेरच्या षटकात तिलक वर्माने खणखणीत षटकार मारला, तर रिंकु सिंगने विजयी चौकार मारला..या सामन्यानंतर बीसीसीआयने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, या व्हिडिओमध्ये शिवम दुबेने तिलकला सॅमसनसोबतच्या भागीदारीबद्दल विचारले. त्यावर तिलक म्हणाला की जेव्हा तो फलंदाजीला गेला, तेव्हा पाकिस्तानी गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करत होते. त्यामुळे तो त्याच्या टप्प्यात चेंडू पडण्याची संधी शोधत होता. तसेच संयम ठेवत गॅप शोधून शॉट्स खेळण्याचा प्रयत्न करत होता. तसेच शेवटपर्यंत टिकून राहिलं, तर समोरच्या संघावर दबाव येतो..IND vs PAK: शेवटच्या षटकात भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये काय सुरू होतं अन् फायनल जिंकल्यावर काय झालं? BCCI ने शेअर केला VIDEO.त्यानंतर तिलकने शिवमला त्याच्या फलंदाजीबद्दल विचारल्यावर तो म्हणाला, त्याला माहित होतं की असा एक वेळ येईल, जेव्हा त्याला मोठं काहीतरी करण्याची संधी मिळेल. तसेच तो म्हणाला, त्याला माहित होतं त्याच्याकडे ताकद आहे, त्यामुळे एक-दोन षटकार मारून समीकरण बदललं जाऊ शकतं. त्यानंतर शिवम म्हणाला, 'मला वाटतं माझी बॅट चांगली बोलली, त्यामुळे त्यांना (पाकिस्तान संघाला) बोलण्याची संधी मिळाली नाही. याव्यतिरिक्त मी काही बोलणार नाही.'त्यानंतर तिलक म्हणाला, 'मी पण तेच केलं. सुरुवातीपासून ते खूप काही बोलत होते. त्यामुळे मी त्यांना बॅटने उत्तरं दिली. आता त्यांच्यातील कोणी मैदानात दिसत नाहीये.'.तसेच गोलंदाजीसाठी मेहनत घेतली असल्याचे आणि संघसहकारी, चाहते आणि प्रशिक्षकांचा पाठिंबा होता, असंही शिवम म्हणाला. शिवम संघात असताना भारतीय संघ सलग ३६ टी२० सामने जिंकला आहे. याबाबत तो म्हणाला की असं काही नाही शिवम फक्त एक खेळाडू आहे, त्याच्याशिवाय देखील भारतीय संघ खूप मोठा आहे. मी फक्त मेहनत करत राहिल.दरम्यान, या विजेतेपदानंतर भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वींच्या हातून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर मात्र त्यांना ट्रॉफीच देण्यात आली नाही. त्यामुळे भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच स्पर्धा खेळली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.