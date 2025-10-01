Cricket

Asia Cup 2025: सुट्टी नाही! नक्वींनी ट्रॉफी न देण्यावरून तिलक वर्मा, शिवम दुबेने उडवली खिल्ली, पाहा काय केले VIDEO शेअर

Tilak Varma & Shivam Dube Video: आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले, परंतु ट्रॉफी वितरणात गोंधळ झाला. नक्वी यांनी ट्रॉफी न दिल्याने भारतीय खेळाडू तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी सोशल मीडियावर खिल्ली उडवली आहे.
  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ५ विकेट्सने विजय मिळवला, परंतु बक्षीस वितरण सोहळ्यात गोंधळ झाला.

  • भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला, ज्यामुळे नक्वी यांनी ट्रॉफी न देता ती हॉटेल रुममध्ये नेली.

  • यानंतर आता याची खिल्ली उडवणारे व्हिडिओ तिलक वर्मा आणि शिवम वर्माने शेअर केले आहेत.

