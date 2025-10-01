Asia Cup 2025: सुट्टी नाही! नक्वींनी ट्रॉफी न देण्यावरून तिलक वर्मा, शिवम दुबेने उडवली खिल्ली, पाहा काय केले VIDEO शेअर

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर ५ विकेट्सने विजय मिळवला, परंतु बक्षीस वितरण सोहळ्यात गोंधळ झाला. भारतीय संघाने ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला, ज्यामुळे नक्वी यांनी ट्रॉफी न देता ती हॉटेल रुममध्ये नेली. यानंतर आता याची खिल्ली उडवणारे व्हिडिओ तिलक वर्मा आणि शिवम वर्माने शेअर केले आहेत..आशिया कप २०२५ स्पर्धेचा शेवट वादाने झाला. रविवारी (२८ सप्टेंबर) दुबईत आशिया कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान या दोन पारंपारिक प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये झाला. या सामन्यात भारताने शेवटच्या षटकात सामना जिंकला. ५ विकेट्सने मिळवलेल्या या विजयासह भारताने ९ व्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले. मात्र, असे असले तरी बक्षीस वितरण सोहळ्यात गोंधळ झाला. .Abhishek Sharma: ट्रॉफी कुठंय? Asia Cup जिंकून भारतात परतल्यानंतर चाहत्यांच्या प्रश्नावर अभिषेकचं भारी उत्तर; पाहा Video.भारतीय संघ मैदानातच होता. पण त्यांनी आशियाई क्रिकेट काऊन्सिल आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हातून ट्रॉफी खेण्यास नकार दिला. त्यामुळे नक्वी यांनी भारताला ट्रॉफी न देता ती ट्रॉफी आणि भारतीय संघाचे मेडल्स घेऊन ते त्यांच्या हॉटेल रुममध्ये परतले. त्यामुळे भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच मैदानात जंगी सेलीब्रेशन केले. मात्र यामुळे क्रिकेट वर्तुळात बरीच चर्चा झाली. बीसीसीआयने नक्वी यांच्या वर्तवणूकीला विरोध करताना कठोर पावलं उचलणार असल्याचे स्पष्ट केले..दरम्यान, नक्वी यांनी भारतीय संघाला ट्रॉफी देणार नसल्याचे म्हटल्यानंतर ते मोठ्या प्रमाणात ट्रोल झाले. भारतीय खेळाडूंनीही या गोष्टीची मस्करी करताना सोशल मीडियावर विविध फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत नक्वी यांना टोमणे मारले आहे. नुकतेच तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी शेअर केलेला व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतून त्यांनी ट्रॉफी न मिळल्याबद्दल मस्करी केली आहे..Asia Cup 2025 Video: तिलक अन् दुबेने पाकिस्तानची लाज काढली; म्हणाले, 'आमच्या बॅटने उत्तर दिलं आणि आता मैदानात त्यांचं कोणीच...'.तिलक वर्माने त्याच्या घरी त्याच्या मित्रपरिवारासोबत आशिया कपचा आनंद साजरा केला. यावेळी त्याने हातात ट्रॉफी घेतली असल्याचे भासवत मित्रांसमोर ती उंचावल्याचे नाटक केले. त्याचा व्हिडिओ त्याने सोशल मीडियावर शेअर केला असून त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'माझ्या लहानपणीच्या मित्रांकडे मी ट्रॉफी आणली आहे. ही ट्रॉफी आमच्या सर्वांसाठी आहे.'.तसेच शिवम दुबेनेही कुटुंबियांसोबत सेलीब्रेशन करताना मजेशीर व्हिडिओ शेअर करत ट्रॉफी न देण्याबद्दल नक्वींना टोला लगावला आहे. त्याने घरी बनवलेली एक छोटी ट्रॉफी हातात घेत ती कुटुंबातील सदस्यांसोबत उंचावली आहे. त्याने कॅप्शनमध्ये लिहिले की 'Finally'..दरम्यान, शिवम आणि तिलक यांचे हे व्हिडिओ पाहून पाकिस्तानी चाहत्यांना मात्र मिर्च्या झोंबल्या असतील, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. तिलक आणि शिवम यांनी अंतिम सामन्यात भारताला विजय मिळवून देण्यातही महत्त्वाचा वाटा उचलला होता. त्यांनी केलेली भागीदारी महत्त्वाची ठरली होती. तिलकने नाबाद ६९ धावा केल्या होत्या, तर शिवमने ३३ धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.