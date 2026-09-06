Vaibhav Sooryavanshi ची फटकेबाजी पाहून तिलक वर्मा वैतागला; १५ वर्षाच्या पोराला उगाच भिडला, अम्पायरची पळापळ... Video

Duleep Trophy Final Tilak Varma and Vaibhav Sooryavanshi controversy: दुलीप ट्रॉफी स्पर्धेच्या फायनलमध्ये पूर्व विभाग सध्या फ्रंटसीटवर बसला आहे आणि दक्षिण विभागाच्या गोलंदाजांना विकेट मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. अभिमन्यू इश्वरन व वैभव सूर्यवंशी यांनी पूर्व विभागाला शतकी सलामी दिल्यानंतर शिखर मोहनने डावाला आकार दिला आहे. वैभवची विकेट मिळवण्यासाठी दक्षिण विभागाचा कर्णधार तिलक वर्मा याने स्लेजिंगचा मार्ग अवलंबवला आणि सिनीयर खेळाडूकडून अशी अपेक्षा नव्हती. तिलकचे १५ वर्षीय वैभवसोबत हे वागणे अनेकांना आवडलेले नाही. .वैभवने ३७ चेंडूंत ५ चौकार व १ षटकारासह ४४ धावांची खेळी केली आणि त्यात त्याने मोहम्मद सिराजच्या एका षटकात ६,४,४ अशा १४ धावा कुटल्या. हे पाहून तिलक अधिक संतापला आणि वैभवसोबत स्लेजिंग करताना दिसला. तिलक वारंवार त्याला, क्या यार ये उप कप्तान... असं बोलत होता. वैभवनेही त्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आणि दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. अम्पायर्सनी मध्यस्थी करून दोघांना बाजूला केले..सी व्ही मिलिंदने दक्षिण विभागाला विकेट मिळवून दिली. वैभव ४४ धावांवर बाद झाले आणि त्यानंतर अभिमन्यू रन आऊट झाला. त्याने ८६ चेंडूंत ७२ धावांची खेळी करताना १० चौकार व १ षटकार लगावला. सुदीप घरामीला ( ६) आज मोठी खेळी करता आली नाही. टी विजयने त्याची विकेट मिळवली. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पूर्व विभागाने ३६ षटकांत ३ बाद १७९ धावा केल्या होत्या. शिखर मोहन ( ४९) व कर्णधार इशान किशन ( ६) मैदानावर उभे होते..वैभवचा खेळ पाहण्यासाठी पत्नी टीव्हीसमोर बसते...वैभव सूर्यवंशीमध्ये जागतिक क्रिकेटमधील महान खेळाडूंपैकी एक बनण्याची क्षमता आहे. या युवा खेळाडूने क्रिकेटचा खेळ रोमांचक बनवला आहे,असा विश्वास भारताचे माजी कर्णधार कृष्णमचारी श्रीकांत यांनी व्यक्त केला आहे. या तरुण खेळाडूचा प्रभाव आकडेवारीपेक्षा खूप मोठा आहे. लोक वैभवला पाहण्यासाठी क्रिकेट पाहतात, नाहीतर ते चॅनल बदलू शकतात..Duleep Trophy Final : वैभव सूर्यवंशीने भारताच्या 'Best' गोलंदाजाला झोडले; ४,६,४ असे सुरेख फटके खेचले, पाहात रहावा असा Video .श्रीकांत आपल्या यूट्यूब चॅनलवर म्हणाले, "वैभव सूर्यवंशी उत्कृष्ट खेळत आहे. त्याने कधीही निराश होऊ नये, उलट त्याला प्रोत्साहन द्यावे. तो कसोटी क्रिकेटची क्रेझ परत आणू शकतो. त्याच्यामुळेच सर्वांनी दुलीप ट्रॉफी पाहिली. माझ्या पत्नीनेही त्याच्यामुळेच सामना पाहिला. तो जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात मोठा खेळाडू बनू शकतो.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.