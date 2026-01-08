Vaibhav Suryavanshi : तिलक वर्माच्या जागी ट्वेंटी-२० संघात होऊ शकते वैभव सूर्यवंशीची एन्ट्री? फॉर्मात आहे गडी, पण...

Tilak Varma Doubtful After Surgery : भारतीय क्रिकेट वर्तुळात सर्वात जास्त जर कुणी हवा केली असेल, तर ती १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने.. २०२५ च्या आयपीएल पदार्पणापासून ते अगदी कालच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या शतकापर्यंत वैभवने मैदान गाजवले आहे. सहा वेगवेगळ्या देशांत शतक झळकावणारा तो जगातील पहिला १४ वर्षीय फलंदाज ठरला आहे. हा एक प्रकारचा वर्ल्ड रेकॉर्डच आहे आणि आता वैभवच्या भारताच्या सीनियर ट्वेंटी-२० संघात समावेशाच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यामागे कारणही तसेच आहे..भारताच्या मधल्या फळीतील डावखुरा फलंदाज तिलक वर्मा याच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागल्याने त्याचे आगामी न्यूझीलंडविरुद्धच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळणे अवघड झाले आहे. इतकेच नव्हे तर तो ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या सामन्यांना किंवा संपूर्ण स्पर्धेलाच मुकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शस्त्रक्रियेनंतर त्याला ३-४ आठवडे विश्रांती घ्यावी लागणार आहे आणि त्यानंतर तो लगेच मैदानावर उतरू शकेल का, याची खात्रा नाही..IND vs NZ : तिलक वर्माच्या जागी T20 संघात कोणाला मिळणार संधी? ऋतुराज गायकवाडसह मुंबईकर फलंदाज शर्यतीत, कोण मारणार बाजी?.तिलकच्या जागी संघात स्थान पटकावण्याच्या शर्यतीत बरीच मोठी नावं आहेत, परंतु वैभवचा फॉर्म पाहता त्याचा विचार करावा, अशी चाहत्यांची मागणी आहे. वैभवने आतापर्यंत युवा वन डे क्रिकेटमध्ये ३, कसोटीत २, लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १ आणि ट्वेंटी-२०त ३ शतकं झळकावली आहेत. त्याने युवा वन डे क्रिकेटमध्ये १८ डावात ५७.२३ च्या सरासरीने ९७३ धावा करताना ३ शतकं व ४ अर्धशतकं झळकावली आहेत. आता तो १५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धा गाजवण्यासाठी सज्ज आहे..वैभव सीनियर संघाकडून खेळू शकतो का?आयसीसीने २०२० मध्ये एक नियम आणला होता आणि त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करण्यासाठी खेळाडूचे वय किमान १५ वर्ष असायला हवे. वैभव आता १४ वर्षांचा आहे आणि २७ मार्च २०२६ मध्ये तो १५ वर्षांचा होईल. म्हणजे तो नियमानुसार ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली खेळण्यास पात्र ठरत नाही..Vaibhav Suryavanshi : वैभवच्या नेतृत्वाखाली मालिका विजय मिळवला अन् आता भारताचा कर्णधार बदलला; नेमकं काय घडलं?.शिवाय युवा वर्ल्ड कपची फायनल ६ फेब्रुवारीला होणार आहे आणि भारतीय संघ फायनलमध्ये पोहोचल्याची शक्यता अधिक आहे. अशा परिस्थिती वैभव जरी नियमाने पात्र ठरला असता तरी प्रत्यक्षात तो एका दिवसात झिम्ब्बावे येथून भारतात खेळण्यासाठी येणे शक्य नाही. त्यामुळे तुर्तास वैभवच्या चाहत्यांनी थोडा धीर धरावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.