GT vs RR Qualifier 2: टॉसच्या वेळी 'गोंधळ' झाला... सामन्यापूर्वीच वाद रंगला; दोनवेळा झाली नाणेफेक अन्... नेमकं काय घडलं?

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, Qualifier 2 Marathi News: गुजरात टायटन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या क्वालिफायर २ मध्ये वैभव सूर्यवंशी नावाच्या वादळाचा सामना करावा लागणार आहे. राजस्थान रॉयल्सच्या या सलामीवीराने एलिमिनेटरमध्ये सनरायझर्स हैदराबादच्या गोलंदाजीच्या चिंधड्या उडवल्या होत्या. त्यामुळे हा संघ क्वालिफायर २ साठी पात्र ठरला आणि आता हाही सामना जिंकून IPL 2026 Final मध्ये गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला आव्हान देण्यासाठी तो सज्ज झाला आहे. GT vs RR यांच्यातल्या हेड टू हेड विक्रमात गुजरातने ७-३ अशी आघाडी घेतली असली तरी २०२५ नंतर दोन्ही संघांमध्ये २-२ अशी बरोबरी झालेली आहे. .आयपीएल २०२६ मधील शेवटच्या सात सामन्यांपैकी सहा सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. GTने नाणेफेक जिंकली, तर त्यांच्यासाठी प्रथम फलंदाजी करणे हा एक सोपा निर्णय असेल. प्लेऑफ रचनेच्या प्रारंभापासून झालेल्या मागील १५ हंगामांमध्ये केवळ तीन (MI २०१३, SRH २०१६ आणि MI २०१७) वेळाच Q2 च्या विजेत्या संघाने आयपीएलचे विजेतेपद पटकावले आहे. RR आणि GT यापूर्वी दोनदा प्लेऑफमध्ये आमनेसामने आले आहेत आणि २०२२ मधील क्वालिफायर १ आणि आणि अंतिम सामना गुजरातने जिंकले आहेत..Rishabh Pant: रिषभच्या जागी लखनौ सुपर जायंट्सचा कर्णधार कोण? हार्दिक पांड्या नव्हे, हे तीन खेळाडू शर्यतीत आघाडीवर....वैभव सूर्यवंशी आणि कागिसो रबाडा यांच्यातला सामना पाहण्याची सर्वांना उत्सुकता आहे. त्याने रबाडाच्या गोलंदाजीवर १४ चेंडूंत २५ धावा केल्या आहेत, तर मोहम्मद सिराजच्या गोलंदाजीवर २० चेंडूंत ३८ धावा ठोकल्या आहेत. मात्र, यशस्वी जैस्वालविरुद्ध रबाडाने २७ चेंडूंत २७ धावांवर तीन वेळा बाद केले आहे. तेच दुसरीकडे जोफ्रा आर्चर आणि शुभमन गिल यांच्यातही कडवी टक्कर आहे. आर्चरने ३० चेंडूंमध्ये केवळ ३६ धावा देत गिलला तीन वेळा बाद केले आहे. पण त्याला साई सुदर्शनला बाद करता आलेले नाही. साईने त्याच्याविरुद्ध ३३ चेंडूंमध्ये ४४ धावा केल्या आहेत..RR ने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि विजयी संघात कोणताही बदल न करण्याचे त्यांनी ठरवले. GT कर्णधार शुभमन गिल यालाही प्रथम फलंदाजी करायची होती, परंतु रियान परागने बाजी मारली. आयपीएल २०२६ च्या या अत्यंत महत्त्वाच्या सामन्यात टॉसच्या वेळी मैदानावर कमालीचा ड्रामा आणि गोंधळ पाहायला मिळाला. शुभमनने नाणे हवेत उडवले आणि रियानने 'हेड्स' असा कॉल दिला. नाणं पडल्यानंतर तो 'हेड्स'च आला होता, पण तितक्यात मॅच रेफ्रींनी दोन्ही कर्णधारांशी चर्चा करायला सुरुवात केली आणि मैदानावर काही काळ संभ्रम निर्माण झाला..नक्की काय घडले? राजस्थानच्या कर्णधाराने दिलेला कॉल (Heads) पुरेशा मोठ्या आवाजात नव्हता आणि तो रेफ्रींपर्यंत स्पष्ट पोहोचला नव्हता. त्यामुळे नियमानुसार मॅच रेफ्रींनी तो टॉस रद्द केला आणि 'री-स्पिन' (Re-spin) म्हणजेच पुन्हा टॉस करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर नाणे पुन्हा हवेत उडवण्यात आले. राजस्थानच्या कर्णधाराने पुन्हा एकदा 'हेड्स' असाच कॉल दिला आणि दुसऱ्यांदाही 'हेड्स'च पडले..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीची सर्व मेहनत वाया, सामना न खेळताच राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेबाहेर? GT विरुद्धच्या लढतीपूर्वी धक्कादायक अपडेट्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.