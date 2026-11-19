Travis Head Post on 2023 World Cup Final: १९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना मोठा धक्का बसला होता. अहमदाबादमध्ये झालेल्या वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने भारताचा पराभव करत विश्वविजेतेपद पटकावलं होतं. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या ट्रेविस हेडने शतकी खेळी करत भारताच्या हातातून विजय खेचून आणला होता. आता याच आठवणीला उजाळा देत ट्रेविस हेडने एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यामुळे भारतीय चाहत्यांना पुन्हा त्या पराभवाची आठवण झाली आहे..२०२३ च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाने सुरुवातीपासूनच शानदार कामगिरी केली होती. साखळी फेरीतील सर्व नऊ सामने जिंकत भारताने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. त्यानंतर उपांत्य फेरीत न्यूझीलंडला हरवून संघाने अंतिम फेरी गाठली होती. त्यामुळे मायदेशात विश्वचषक जिंकण्याची चाहत्यांना मोठी अपेक्षा होती. मात्र, अंतिम सामन्यात भारतीय फलंदाजांना मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही..SA vs BAN 1st Test: याला म्हणतात दणक्यात कमबॅक; १३० वर्षांपूर्वीचा विक्रम केला उद्ध्वस्त; कोण आहे Simon Harmer?.अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना २४० धावा केल्या होत्या. केएल राहुलने ६६, विराट कोहलीने ५४, तर रोहित शर्माने ४७ धावा केल्या होत्या. प्रत्युत्तरात ऑस्ट्रेलियाने अवघ्या ४३ षटकांत चार विकेट्स गमावत २४१ धावांचं लक्ष्य पूर्ण केलं आणि सहाव्यांदा विश्वचषक जिंकला..या विजयात ट्रेविस हेडची खेळी महत्त्वाची ठरली होती. त्याने १२० चेंडूंत १३७ धावा केल्या होत्या. त्याच्या या खेळीत १५ चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. मार्नस लाबुशेननेही नाबाद ५८ धावा करत त्याला चांगली साथ दिली होती..Shoaib Akhtar: 'आम्ही सॅंडपेपर नाही, बाटलीची झाकणं वापरायचो'; शोएब अख्तरने बॉल टॅम्परिंग वादावर काय म्हटलं?.आता या विजयाच्या आठवणींना उजाळा देत ट्रेविस हेडने सोशल मीडियावर अंतिम सामन्यानंतरचे काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंना त्याने 'हॅपी बर्थडे' असं कॅप्शन दिलं आहे. त्याच्या या पोस्टनंतर भारतीय चाहत्यांनी कमेंट्स करत आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तीन वर्षांपूर्वीच्या त्या पराभवाची आठवण पुन्हा ताजी झाल्याचं या प्रतिक्रियांमधून दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.