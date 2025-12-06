Cricket

IND vs SA 3rd ODI : निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंची माघार; अचानक घडलेल्या घडामोडीमुळे पाहुणे गांगरले

South Africa Shocked Ahead of Series Decider: भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमधील वन डे मालिका १-१ अशी बरोबरीत असताना तिसरा सामना हा मालिकेचा खरा ‘निर्णायक’ ठरणार होता. पण त्याआधीच दक्षिण आफ्रिकेवर मोठं संकट कोसळलं. तीन खेळाडूंनी या सामन्यातून माघार घेतली आहे.
South Africa Shocked Ahead of Series Decider; India Senses Big Opportunity

South Africa Shocked Ahead of Series Decider; India Senses Big Opportunity

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs South Africa 3rd ODI Live Update in Marathi : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला तिसरा वन डे सामना काही तासांत विशाखापट्टणम येथे सुरू होणार आहे. आफ्रिकेने दुसरी वन डे लढत जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आहे आणि त्यामुळे आजचा सामना निर्णायक आहे. पण, त्याआधीच पाहुण्या आफ्रिकेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या तीन प्रमुख खेळाडूंनी तिसऱ्या वन डेतून माघार घेतली आहे.

Loading content, please wait...
Kagiso Rabada
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
South Africa Cricket Team
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com