IND vs SA 3rd ODI : निर्णायक सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन खेळाडूंची माघार; अचानक घडलेल्या घडामोडीमुळे पाहुणे गांगरले

India vs South Africa 3rd ODI Live Update in Marathi : भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला तिसरा वन डे सामना काही तासांत विशाखापट्टणम येथे सुरू होणार आहे. आफ्रिकेने दुसरी वन डे लढत जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली आहे आणि त्यामुळे आजचा सामना निर्णायक आहे. पण, त्याआधीच पाहुण्या आफ्रिकेला मोठा धक्का बसला आहे. त्यांच्या तीन प्रमुख खेळाडूंनी तिसऱ्या वन डेतून माघार घेतली आहे. .दक्षिण आफ्रिकेतील संघाचा वेगवान गोलंदाज नांद्रे बर्गर आणि फलंदाज टोनी डी झोर्झी यांना शनिवारी भारताविरुद्ध होणाऱ्या तिसऱ्या वन डे सामन्यातून दुखापतीमुळे माघार घ्यावी लागली आहे. बुधवारी दुसऱ्या वन डे सामन्यादरम्यान गोलंदाजी करताना बर्गरला उजव्या मांडीच्या स्नायूंना त्रास झाला आणि फलंदाजी करताना डी झोर्झीला उजव्या मांडीच्या स्नायूंना त्रास झाला होता. शुक्रवारी दोन्ही खेळाडूंचे स्कॅन करण्यात आले ज्यामुळे त्यांच्या दुखापतींचे प्रमाण निश्चित झाले. .NZ vs WI 1st Test : भले शाब्बास... Justin Greaves च्या द्विशतकाने विंडीजला वाचवले, विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या न्यूझीलंडला रडवले.०९ डिसेंबर पासून सुरू होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या आगामी पाच सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेतूनही डी झोर्झीला माघार घ्यावी लागली आहे. तो मायदेशी परतणार आहे आणि त्याच्या जागी कोणाचीही निवड करण्यात आलेली नाही. डाव्या मांडीच्या स्नायूंना झालेल्या दुखापतीतून पुनर्वसनाच्या शेवटच्या टप्प्यात वेगवान गोलंदाज क्वेना माफाका अपेक्षेनुसार प्रगती करू शकला नाही. तो ट्वेंटी-२० मालिकेत खेळू शकणार नाही. त्याच्या जागी वेगवान गोलंदाज लुथो सिपामला संघात समाविष्ट करण्यात आला आहे. .वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडा याने आधीच पहिल्या दोन सामन्यांतून माघार घेतली होती आणि तो आता तिसऱ्या वन डे सामन्यातही खेळणार नसल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. आफ्रिकेने दुसऱ्या वन डेत विक्रमी ३४९ धावांचा पाठलाग करून मालिका बरोबरीत आणली आहे. आफ्रिकेने वन डे क्रिकेटमधील परदेशात केलेला हा सर्वाधिक धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला होता.