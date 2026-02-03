India vs Pakistan :'दोन गुण महत्त्वाचे नाही'! गौतम गंभीरलाही नकोय पाकिस्तानविरुद्धचा सामना, बहिष्कार टाकण्याची इच्छा; म्हणाला...

Gautam Gambhir wants India to boycott Pakistan: पाकिस्तानने आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर त्यांचा हा निर्णय जाहीर केला. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पाकिस्तानचा संघ श्रीलंकेत दाखल झाला आहे. पाकिस्तानच्या सर्व लढती श्रीलंकेत होणार आहे, कारण भारतात खेळण्यास त्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे ते फायनलला पोहोचल्यास तो सामना श्रीलंकेतच होईल. १५ फेब्रुवारीला होणाऱ्या India vs Pakistan सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकला असला तरी भारत श्रीलंकेत जाणार आहे. आयसीसीच्या नियमानुसार सूर्यकुमार यादवची टीम मैदानावर टॉससाठी जाईल आणि पाकिस्तान न आल्यास भारताला दोन गुण मिळतील..पाकिस्तान सरकारने सोशल मीडियावर बहिष्काराची घोषणा केली असली तरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने अद्याप अधिकृतपणे आयसीसीला कळवलेले नाही. या सर्व नाट्यमय घडामोडीत भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ( Gautam Gambhir Old Statement) याचे जुने विधान चर्चेत आले आहे. गौतम गंभीरने पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यास स्पष्ट नकार दिला होता आणि तो दोन गुण दान करण्यासही तयार होता..पाकिस्तानने सर्व सीमा ओलांडल्या; India vs Pakistan सामन्यावर बहिष्कार अन् आता ICC ला धमकी; म्हणतात, कारवाई करून दाखवाच...."सशर्त बंदी, असं काही नसतं. एकतर तुम्ही पाकिस्तानसोबत सर्व संबंघ तोडा किंवा सर्वकाही उघड करा. पुलवामामध्ये जे घडले ते अजिबात स्वीकारार्ह नाही. भारताला आयसीसी स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकणे कठीण जाईल, परंतु आशिया कपमध्ये पाकिस्तानशी खेळणे थांबवावे, याची मला खात्री आहे," असे गंभीरने पुलवामा हल्ल्याच्या एका महिन्यानंतर माध्यमांना सांगितले होते.."पाकिस्तानच्या सामन्यावर बहिष्कार घात्यास, आपण उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरू शकत नाही, असा परिणाम होऊ शकतो. भारतीय संघ पाकिस्तानविरुद्ध खेळण्यावर बहिष्कार घालण्याचा विचार करत असेल तर कोणत्याही माध्यमांनी त्यांना दोष देऊ नये. दोन गुण इतके महत्त्वाचे नाहीत. देश महत्त्वाचा आहे, ज्या ४० सैनिकांनी आपले प्राण गमावले ते क्रिकेट सामन्यापेक्षा खूप महत्त्वाचे आहेत. याच कारणावरून जर आपण वर्ल्ड कप अंतिम फेरी सोडली, तर देशाने त्यासाठी तयार असले पाहिजे," असे गंभीर पुढे म्हणाला..भारतीय संघाने २०१९ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तानला साखळी सामन्यात ८९ धावांनी पराभूत केले होते. त्यानंतर २०२१, २०२२, २०२३ व २०२४ वर्ल्ड कप स्पर्धेत हे संघ समोरासमोर आले होते. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या साखळी फेरीत आणि आशिया चषकाच्या फायनलमध्ये पाकिस्तानला पराभवाची चव चाखवली होती..पाकिस्तानची पलटी! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळण्याची तयारी? India vs Pakistan सामना होणार, ठेवलीय अट....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.