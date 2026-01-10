Vaibhav Sooryavanshi: वर्ल्ड कपपूर्वी वैभवची प्रतिस्पर्धींना धडकी भरवणारी खेळी; ९ चौकार, ७ षटकारांची आतषबाजी, १९२ चा स्ट्राईक रेट पण, थोडक्यात हुकलं शतक

India U19 vs Scotland warm-up Vaibhav Sooryavanshi innings : तुफान फॉर्मात असलेल्या वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी प्रतिस्पर्धी संघांना धडकी भरवणारी खेळी केली आहे. वैभवने सातत्याने धावा करताना क्रिकेटविश्वात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. १४ वर्षीय फलंदाजाची फटकेबाजी पाहण्यासाठी सारेच आतुर आहेत आणि १५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत वैभवच चमकेल असा विश्वास आहे. आयसीसीनेही या वर्ल्ड कप स्पर्धेत चमक दाखवण्याची धमक राखणाऱ्या १२ खेळाडूंमध्ये भारताच्या युवा रन मशीनचा समावेश केला आहे. त्याने सराव सामन्यात आक्रमक खेळ करून त्यांचा हा विश्वास सार्थ असल्याचे दाखवले आहे..२०२५ च्या आयपीएल पदार्पणापासून ते अगदी कालच्या दक्षिण आफ्रिकेच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धच्या शतकापर्यंत वैभवने मैदान गाजवले आहे. सहा वेगवेगळ्या देशांत शतक झळकावणारा तो जगातील पहिला १४ वर्षीय फलंदाज ठरला आहे. वैभवने आतापर्यंत युवा वन डे क्रिकेटमध्ये ३, कसोटीत २, लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १ आणि ट्वेंटी-२०त ३ शतकं झळकावली आहेत. त्याने युवा वन डे क्रिकेटमध्ये १८ डावात ५७.२३ च्या सरासरीने ९७३ धावा करताना ३ शतकं व ४ अर्धशतकं झळकावली आहेत..Vaibhav Suryavanshi : तिलक वर्माच्या जागी ट्वेंटी-२० संघात होऊ शकते वैभव सूर्यवंशीची एन्ट्री? फॉर्मात आहे गडी, पण....IND U 19 vs SCOT U 19 वैभव सूर्यवंशीने कर्णधार म्हणून पदार्पणाची मालिका गाजवली. त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेत ३-० असा दणदणीत विजय मिळवला. आता वर्ल्ड कप स्पर्धेत तो फलंदाज म्हणून खेळणार आहे. आयुष म्हात्रे या स्पर्धेत भारताचे नेतृत्व सांभाळणार आहे. नेतृत्वाच्या जबाबदारीचा भार हलका झाल्यामुळे वैभव आता आणखी मुक्तपणे खेळण्यास तयार आहे. त्याने स्कॉटलंडविरुद्धच्या सराव सामन्यात त्याची झलक दाखवली..स्कॉटलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. कर्णधार आयुष व वैभव ही जोडी मैदानावर उतरली आणि ६.६ षटकांत ७० धावांची भागीदारी केली. आयुष १९ चेंडूंत २२ धावांवर माघारी परतल्यानंतर वैभवने दुसऱ्या विकेटसाठी आरोन जॉर्जसोबत जोडी जमवली. या जोघांनी ७८ धावांची भागीदारी केली. वैभवने ५० चेंडूंत ९ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावा कुटल्या. १९२ च्या स्ट्राईक रेटने त्याने या धावा केल्या, त्याने आणखी एक शतक मात्र थोडक्यात हुकले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताच्या १८ षटकांत २ बाद १५८ धावा झाल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.