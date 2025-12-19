U19 Asia Cup: भारतीय संघाची फायनलमध्ये धडक! वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे फ्लॉप, पण उपकर्णधाराने उपांत्य सामन्यात मिळवून दिला विजय

१९ वर्षांखालील आशिया कपमध्ये भारतीय संघाने श्रीलंकेला ८ विकेट्सने पराभूत करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि ऍरॉन जॉर्ज यांनी अर्धशतक करत विजय मिळवून दिला. आता भारतीय संघाला अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळायचा आहे..१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. शुक्रवारी (१९ डिसेंबर) उपांत्य फेरीच्या पहिल्या सामन्यात युवा भारतीय संघाने १९ वर्षांखालील श्रीलंका संघाला ८ विकेट्सने पराभूत केले. हा वनडे सामना होता, मात्र पावसामुळे हा सामना २०-२० षटकांचा खेळवण्यात आला. भारतीय संघ या स्पर्धेत अद्यापही अपराजित आहे. त्यामुळे आता एकही सामना न गमावता रविवारी आशिया कप जिंकण्याची संधी युवा भारतीय संघाकडे असेल. अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाला खेळायचा आहे. पाकिस्तानने दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात बांगलादेशला पराभूत केले आहे..IND U19 vs SL U19 SF: जेतेपदासाठी India vs Pakistan भिडणार? उपांत्य फेरीत माफक धावांचे लक्ष्य; श्रीलंका, बांगलादेशला अपयश.शुक्रवारी दुबईत झालेल्या उपांत्य सामन्यात श्रीलंकेने भारतासमोर १३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारतीय संघाने १८ षटकातच दोन विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि ऍरॉन जॉर्ज यांनी चांगली फलंदाजी केली. दोघांनीही अर्धशतकही पूर्ण केले..या सामन्यात भारताकडून कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र दोघेही या सामन्यात लवकर बाद झाले. आयुष दुसऱ्या षटकात रसिथ निमसाराच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्याने एका षटकारासह ८ चेंडूत ७ धावा केल्या. त्यानंतर रसिथ निमसाराने चौथ्या षटकात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीलाही बाद केले. वैभव ६ चेंडूत दोन चौकारांसह ९ धावा करून बाद झाला. .दोन्ही सलामीवीरांच्या विकेट्स झटपट गमावल्यानंतर मात्र भारताचा डाव ऍरॉन जॉर्ज आणि विहान मल्होत्रा यांनी सांभाळला. त्यांनी एकमेकांना साथ देताना आधी डावाला स्थिरता दिली. त्यानंतर खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर दोघांनीही आक्रमक खेळण्यास सुरुवात केली. दोघांनीही नाबाद शतकी भागीदारी करत भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले. विहान ४५ चेंडूत ४ चौकार आणि २ षटकारांसह ६१ धावांवर नाबाद राहिला. ऍरॉन जॉर्ज ४९ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद ५८ धावांवर नाबाद राहिला..तत्पुर्वी, श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १३८ धावा केल्या होत्या. श्रीलंकेकडून चमिका हिनातीगालाने ३८ चेंडूत ४२ धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार विमथ दिनसाराने २९ चेंडूत ३२ धावांची खेळी केली, तर सेथमिका सेनेविरात्नेने २२ चेंडूत ३० धावा केल्या.याशिवाय कर्णधार विरान चमुदिताने १९ धावा केल्या. या चौघांशिवाय कोणीही १० धावांचा टप्पा श्रीलंकेसाठी पार केला नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना पाचही गोलंदाजांना विकेट्स मिळाल्या. कनिष्क चौहान आणि हेनिल पटेल यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. तसेच किशन सिंग, दीपेश देवेंद्रन आणि खिलान पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.