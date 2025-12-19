Cricket

U19 Asia Cup: भारतीय संघाची फायनलमध्ये धडक! वैभव सूर्यवंशी - आयुष म्हात्रे फ्लॉप, पण उपकर्णधाराने उपांत्य सामन्यात मिळवून दिला विजय

India into the U19 Asia Cup 2025: १९ वर्षांखालील आशिया कपमध्ये भारतीय संघाने श्रीलंकेला उपांत्य फेरीत पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. भारतीय संघाला अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळायचा आहे.
  • १९ वर्षांखालील आशिया कपमध्ये भारतीय संघाने श्रीलंकेला ८ विकेट्सने पराभूत करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे.

  • उपकर्णधार विहान मल्होत्रा आणि ऍरॉन जॉर्ज यांनी अर्धशतक करत विजय मिळवून दिला.

  • आता भारतीय संघाला अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध खेळायचा आहे.

