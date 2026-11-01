Cricket

U19 Asia Cup: दिवाळीच्याच दिवशी India vs Pakistan सामन्याचा धमाका; भारताच्या सामन्यांचे वेळापत्रक अन् कुठे पाहाणार मॅच, जाणून घ्या

U19 Asia Cup 2026: India vs Pakistan Match Live Streaming Details: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धा ओमानमध्ये खेळला जाणार आहे. या स्पर्धेत दिवाळीत भारताचे सामने होणार असून पाकिस्तानविरुद्धही सामना होणार आहे. हे सामने कधी आणि कुठे पाहाता येणार, जाणून घ्या.
India vs Pakistan | U19 Asia Cup 2026.jpg

India vs Pakistan | U19 Asia Cup 2026.jpg

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारताचा वरिष्ठ संघ जरी आत्ता न्यूझीलंड दौऱ्यावर असतानाच भारताचा १९ वर्षांखालील संघ आशिया कप २०२६ स्पर्धा खेळताना दिसणार आहे. १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धा ओमान देशात खेळली जाणार असून ही स्पर्धा ५ ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान खेळली जाणार आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेसाठी सज्ज आहे.

India vs Pakistan | U19 Asia Cup 2026.jpg
WCL 2026, IND vs PAK: पाकडे पुन्हा तोंडावर आपटले! भारताकडून हवी होती लेखी माफी पण... क्रिकेटच्या मैदानात राडा
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup