U19 Asia Cup: दिवाळीच्याच दिवशी India vs Pakistan सामन्याचा धमाका; भारताच्या सामन्यांचे वेळापत्रक अन् कुठे पाहाणार मॅच, जाणून घ्या

भारताचा वरिष्ठ संघ जरी आत्ता न्यूझीलंड दौऱ्यावर असतानाच भारताचा १९ वर्षांखालील संघ आशिया कप २०२६ स्पर्धा खेळताना दिसणार आहे. १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धा ओमान देशात खेळली जाणार असून ही स्पर्धा ५ ते १४ नोव्हेंबर दरम्यान खेळली जाणार आहे. भारतीय संघ या स्पर्धेसाठी सज्ज आहे. .WCL 2026, IND vs PAK: पाकडे पुन्हा तोंडावर आपटले! भारताकडून हवी होती लेखी माफी पण... क्रिकेटच्या मैदानात राडा.पहिल्या फेरीसाठी ८ संघांचे दोन गटात विभाजन झाले आहे. पहिल्या फेरीनंतर दोन्ही गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील. पहिल्या फेरीसाठी अ गटात भारताचा समावेश असून भारतासह संयुक्त अरब अमिराती (UAE), नेपाळ आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. तसेच ब गटात बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि मलेशिया हे चार संघ आहेत..भारताचे सामनेभारताचा पहिला शुक्रवारी (६ नोव्हेंबर) नेपाळविरुद्ध खेळला जाणार आहे. त्यानंतर दुसरा सामना रविवारी (८ नोव्हेंबर) कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होईल. विशेष म्हणजे रविवारी दिवाळीचा लक्ष्मी पुजनाचा दिवस आहे. भारताचा तिसरा सामना मंगळवारी (१० नोव्हेंबर) युएईविरुद्ध होईल. हे सर्व सामने सकाळी १०.३० वाजता चालू होणार आहेत.दरम्यान, उपांत्य फेरीतील सामने १२ नोव्हेंबर रोजी खेळले जाणार आहेत. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर रोजी अंतिम सामना खेळला जाईल..कुठे पाहाता येणार सामने?१९ वर्षांखालील संघ आशिया कप २०२६ स्पर्धेतील सामने ओमानमधील मस्कत शहरात खेळवले जातील. हे सर्व सामने भारतात सोनी स्पोर्ट्सच्या टीव्ही चॅनेल्सवर, तर SonyLiv या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहाता येणार आहेत..Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.द्रविड-सेहवागचा समावेशया स्पर्धेसाठी निवड झालेल्या भारतीय युवा संघात राहुल द्रविड आणि वीरेंद्र सेहवाग यांच्या मुलांचाही समावेश आहे. यष्टीरक्षक अन्वय द्रविड व आर्यवीर सेहवाग १९ वर्षांखालील भारतीय संघाचा भाग आहेत. या संघाचे कर्णधारपद लक्ष्य रायचंदानीकडे सोपवण्यात आलेले आहे.भारताचा U19 संघ: लक्ष्य रायचंदानी (कर्णधार), आर्यवीर सेहवाग, व्ही.के. विनीत, यशवर्धन सिंग चौहान (उपकर्णधार), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड (यष्टीरक्षक), रजत बघेल (यष्टीरक्षक), व्ही यशवीर, आर्यन सवसानी, मोहित उलवा, काव्य पटेल, शविन विनोद, इशान सूद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.