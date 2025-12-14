Cricket

IND vs PAK U19: भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानी फलंदाजांनी टेकले गुडघे! आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

U19 Asia Cup 2025, India Beat Pakistan: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत करत स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय मिळवला. यासह उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास निश्चित केले आहे.
  • १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध ९० धावांनी विजय मिळवला.

  • भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत पाकिस्तानला १५० धावांवर रोखले.

  • या विजयामुळे भारताने उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास निश्चित केले आहे.

