IND vs PAK U19: भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानी फलंदाजांनी टेकले गुडघे! आयुष म्हात्रेच्या टीम इंडियाचा सलग दुसरा विजय

१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानविरुद्ध ९० धावांनी विजय मिळवला. भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत पाकिस्तानला १५० धावांवर रोखले. या विजयामुळे भारताने उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास निश्चित केले आहे..१९ वर्षांखालील आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारतीय संघाने रविवारी पाकिस्तानविरुद्ध दणदणीत विजय मिळवला. दुबईत झालेला हा सामना भारताने ९० धावांनी जिंकून स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय नोंदवला. या विजयासह भारताने उपांत्य फेरीतील स्थान जवळपास पक्के केले आहे. या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली. पावसाच्या व्यत्ययामुळे हा सामना ४९-४९ षटकांचा करण्यात आला होता.या सामन्यात भारताने पाकिस्तानसमोर २४१ धावांचे लक्ष्य ४९ षटकात दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानला ४९.२ षटकात सर्वबाद १५० धावाच करता आल्या. या सामन्यात भारतासाठी दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी विशेष गोलंदाजी प्रदर्शन केले. ५ वर्षांनंतर भारताच्या संघाने १९ वर्षांखालील वनडे प्रकारात पाकिस्तानला पराभूत करण्यात यश मिळवले आहे..IND vs PAK U19: भारताचं पाकिस्तानसमोर मोठं लक्ष्य! ऍरॉन जॉर्जचं शतक हुकलं, आयुष म्हात्रे - कनिष्क चौहाननेही गोलंदाजांना चोपलं.या सामन्यात पाकिस्तानकडून उस्मान खान आणि मागच्या सामन्यातील शतकवीर समीर मिन्हास यांनी संयमी सुरुवात केली होती. पण दीपेश आणि कनिष्क गोलंदाजीला आल्यानंतर मात्र पाकिस्तानची फलंदाजी कोलमडली. दीपेशने पाकिस्तानची वरची फळी उद्ध्वस्त केली. त्याने समीरला २० चेंडूत ९ धावांवर बाद केले. त्यानंतर अली हसन बलोचला शून्यावर, तर अहमद हुसैनला ४ धावांवर माघारी धाडले. कनिष्कने सलामीवीर उस्मान खानला ४२ चेंडूत १६ धावांवर असताना आयुष म्हात्रेच्या हातून झेलबाद केले..त्यानंतर कर्णधार फरहान युसूफ आणि हुझैफा अहसान यांनी डाव सावरताना ४७ धावांची भागीदारी केली. पण फरहान ३४ चेंडूत २३ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर हमझा जहूर आणि अब्दुल सुभान यांनी साथ देण्याचा प्रयत्न केला. पण जहूरला २० चेंडूत ४ धावांवर खिलान पटेलने बाद केलं, कप सुभानला १४ चेंडूत ५ धावांवर असताना कनिष्क चौहानने बाद केलं. तर हुझैफा अर्धशतक करून खेळत होता. अखेर ३९ व्या षटकात त्यालाच कनिष्कने वैभव सूर्यवंशीच्या हातून बाद करत पाकिस्तानला मोठा धक्का दिला. हुझैफाने ८३ चेंडूत ७० धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने ९ चौकार आणि २ षटकार मारले. तो बाद झाल्यानंतर मोहम्मद सय्यम (२) आणि अली रझा (६) यांना किशन कुमार सिंगने बाद करत पाकिस्तानचा डाव संपवला.भारताकडून दीपेश देवेंद्रन आणि कनिष्क चौहान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच किशन कुमार सिंगने २ विकेट्स घेतल्या. खिलान पटेल आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..IND vs SA 3rd T20I : गिल, सूर्यकुमारच्या फॉर्मकडे लक्ष; भारत-आफ्रिका यांच्यामध्ये आज तिसरा टी-२० सामना, कशी असेल Playing XI?.तत्पुर्वी, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. भारताने प्रथम फलंदाजी करताना ४६.१ षटकात सर्वबाद २४० धावा केल्या होत्या. भारताकडून ऍरॉन जॉर्जने ८८ चेंडूत १२ चौकार आणि १ षटकारासह ८५ धावांची खेळी केली. कनिष्कने फलंदाजीतही मोलाचे योगादान देत ४६ चेंडूत ४६ धावांची खेळी केली. कर्णधार आयुष म्हात्रेने २५ चेंडूत ३८ धावांची खेळी केली. अभिज्ञान कुंडूने ३२ चेंडूत २२ धावा केल्या. बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत.पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना मोहम्मद सय्यम आणि अब्दुल सुभान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. निकाब शफिकने २ विकेट्स घेतल्या. अली रझा आणि अहमद हुसैन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.