Cricket

U19 IND vs U19 AUS: भारताच्या यंगिस्तानचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; वैभव सूर्यवंशी-अभिज्ञानची फटकेबाजी, तर आयुष म्हात्रे गोलंदाजीत चमकला

India U19’s Win Over Australia: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने ऑस्ट्रेलियामध्ये दुसऱ्या वनडेतही दणक्यात विजय मिळवला आहे. वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू आणि कर्णधार आयुष म्हात्रे यांचा विजयात मोलाचा वाटा राहिला.
Vaibhav Suryavanshi | U19 Team India

Vaibhav Suryavanshi | U19 Team India

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या वनडेत ५१ धावांनी पराभूत केले.

  • वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू यांनी फलंदाजीत चमक दाखवली, तर आयुष म्हात्रेने गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • ऑस्ट्रेलियाच्या जेडन ड्रेपरने केलेली १०७ धावांची खेळी व्यर्थ ठरली.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
australia cricket team
cricket news today
Cricket Match
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com