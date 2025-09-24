U19 IND vs U19 AUS: भारताच्या यंगिस्तानचा ऑस्ट्रेलियाला दणका; वैभव सूर्यवंशी-अभिज्ञानची फटकेबाजी, तर आयुष म्हात्रे गोलंदाजीत चमकला

भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने ऑस्ट्रेलियाला दुसऱ्या वनडेत ५१ धावांनी पराभूत केले. वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू यांनी फलंदाजीत चमक दाखवली, तर आयुष म्हात्रेने गोलंदाजीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. ऑस्ट्रेलियाच्या जेडन ड्रेपरने केलेली १०७ धावांची खेळी व्यर्थ ठरली..भारताचा १९ वर्षांखालील संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात दमदार कामगिरी करत आहे. बुधवारी (२४ सप्टेंबर) ब्रिस्बेनला झालेल्या दुसऱ्या वनडेत भारताच्या युवा संघाने १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाला ५१ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. या सामन्यात भारतीय संघाकडून सांघिक कामगिरी पाहायला मिळाली. वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडूसह कर्णधार आयुष म्हात्रे यांनी विशेष कामगिरी केली..U19 IND vs U19 AUS: भारताने फक्त ३१ ओव्हरमध्ये पार केलं ऑस्ट्रेलियाचं मोठं लक्ष्य; पहिल्या वनडेत दणदणीत विजय.भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाला ३०१ धावांचे मोठे लक्ष्य दिले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलिया संघ ४७.२ षटकात २४९ धावांवरच सर्वबाद झाला. सुरुवातीला कनिष्क चौहान आणि आरएस अंब्रिश यांनी ऑस्ट्रेलियाला मोठे धक्के दिल्यानंतर आयुष म्हात्रेने शेवटचे धक्के दिले. ऑस्ट्रेलिया जेडन ड्रेपरने स्फोटक खेळी केली. त्याने भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमण करताना ८ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०७ धावांची खेळी केली. त्याला आर्यन शर्माने ३८ धावा करत चांगली साथ दिली होती. पण या दोघांनाही आयुष म्हात्रेने बाद करत भारताचा विजय सोपा केला. या दोघांशिवाय फक्त ऍलेक्स टर्नरने २० धावांचा टप्पा पार करताना सलामीला २४ धावा केल्या..भारताकडून गोलंदाजी करताना आयुषने ४ षटकात २७ धावा देत ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच कनिष्क चौहानने १० षटकात ५० धावांत २ विकेट्स घेतल्या. किशन कुमार, आरएस अंब्रिश, खिलान पटेल आणि विहान मल्होत्रा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.तत्पुर्वी, ऑस्ट्रेलियाने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावलं होतं. भारताने पहिलीच विकेट आयुष म्हात्रेच्या रुपात दुसऱ्याच चेंडूवर गमावली होती. परंतु, त्यानंतर वैभव सूर्यवंशी आणि विहान मल्होत्रा यांनी डाव सावरला..वैभवने नेहमीप्रमाणे आक्रमक पवित्रा घेतला, तर विहानने त्याला भक्कम साथ दिली. त्यांच्यात ११७ धावांची भागीदारी झाली. वैभव ५ चौकार आणि ६ षटकारांसह ६८ चेंडूत ७० धावा करून बाद झाला. त्यानंतर काही वेळात वेदांत तिवारीही २६ धावांवर बाद झाला. पण विहानला अभिज्ञान कुंडूची साथ मिळाली. या दोघांनी संघाला जवळपास २०० धावांपर्यंत पोहचवले होते. पण विहान ७० धावा करून बाद झाला. त्याने ७४ चेंडूत ७ चौकार आणि १ षटकारासह ही खेळी केली. तो बाद झाल्यानंतर मात्र भारताने नंतरच्या ४ विकेट्स ६० धावांतच गमावल्या. पण अभिज्ञान दुसऱ्या बाजूने आक्रमक खेळत होता. मात्र अखेरच्या षटकात तो धावबाद झाला. त्यानंतर हेलिल पटेल (९) देखील बाद झाल्याने भारताचा डाव ४९.४ षटकात ३०० धावांवर संपला. अभिज्ञानने ६४ षटकात ५ चौकार आणि २ षटकारांसह ७१ धावा केल्या..IND A vs AUS A: मौके के चौका! वेस्ट इंडिज दौऱ्यापूर्वी फलंदाजाने दाखवला दम; भारताचा संघ १९४ धावांवर गडगडला, पण तो एकटा भिडला.ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना विल बायरोमने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या, तर कर्णधार यश देशमुखने २ विकेट्स घेतल्या. कासी ब्रार्टन, हेडन शिलर, जॉन जेम्स आणि आर्यन शर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.