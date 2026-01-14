U19 World Cup: आयुष म्हात्रेची टीम इंडिया सहाव्यांदा जगज्जेता होण्याच्या इराद्याने खेळणार; Live Streaming कुठे दिसणार?

U19 World Cup 2026 Where to watch:१९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा गुरुवारपासून (१५ जानेवारी) सुरू होणार आहे. यंदाचे हा १६ वा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप असणार आहे. नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत म्हणजेच २३ दिवस हा वर्ल्ड कप होणार आहे. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या इतिहासात भारत सर्वात यशस्वी संघ राहिला आहे..U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच केलीय हवा... ICC ने घेतली दखल, 'त्या' १२ खेळाडूंमध्ये केला समावेश.एकूण १६ संघांमध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी भारताचा सामना अमेरिकेविरुद्ध होईल. तसेच पहिल्याच दिवशी झिम्बाब्वे विरुद्ध स्कॉटलंड आणि तान्झानिया विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यातही सामने होणार आहेत. या स्पर्धेत एकूण ४१ सामने खेळवले जाणार आहेत..पहिल्या फेरीसाठी ४ गटात संघांची विभागणी झाली असून प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ सुपर सिक्स फेरीत पोहचतील. त्यानंतरही १२ संघांची दोन गटात विभागणी होईल. सुपर सिक्समध्ये दोन्ही गटातून अव्वल दोन स्थान मिळवलेल्या संघांना उपांत्य फेरीत प्रवेश करता येईल. उपांत्य फेरीतील विजेते संघ ६ फेब्रुवारीला अंतिम सामन्यात भिडतील. उपांत्य फेरीचे सामने ३ आणि ४ फेब्रुवारी रोजी होतील..भारतीय संघावर असेल लक्षया स्पर्धेत भारतीय संघावर (U19 Team India) लक्ष राहणार आहे, कारण गेल्या वर्षभरात १९ वर्षांखालील भारतीय संघांनी विविध देशांच्या दौऱ्यात तसेच मायदेशात खेळतानाही चांगली कामगिरी केली आहे. १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीच्या (Vaibhav Suryavanshi) कामगिरीकडेही लक्ष असेल. त्याने त्याच्या आक्रमक फलंदाजीने प्रभावित केले आहे, त्यामुळे तो या स्पर्धेतही कशी कामगिरी करतो, हे पाहण्यासारखे असेल. मुंबईच्या आयुष म्हात्रेच्या (Ayush Mhatre) नेतृत्वात भारतीय संघ या स्पर्धेत खेळणार आहे. विहान मल्होत्रा उपकर्णधार असेल. या दोघांनीही अनेकदा चांगली कामगिरी केली असल्याने त्यांच्याकडूनही मोठ्या अपेक्षा आहेत. याशिवाय अभिग्यान कुंडू, वेदांत त्रिवेदी यांची कामगिरीही महत्त्वाची ठरू शकते. खिलान पटेल, हेनिल पटेल, डी दीपेश या गोलंदाजांवरही जबाबदारी असणार आहे..भारताचे सामनेभारतीय संघ पहिल्या फेरीसाठी अ गटात असून या गटात भारतासह बांगलादेश, अमेरिका आणि न्यूझीलंड हे संघ आहेत. भारताला अमेरिकेनंतर १७ जानेवारीला बांगलादेशविरुद्ध दुसरा सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर २४ जानेवारी रोज तिसरा सामना न्यूझीलंडविरुद्ध सामना होणार आहे. भारताचे सर्व सामने दुपारी १ वाजता सुरू होतील.भारतीय संघाने यापूर्वी २०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२ या पाच वर्षी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकला आहे. त्यामुळे आता सहाव्यांदा वर्ल्ड कप जिंकण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे..IND vs SA U19 ODI : बापरे... वैभव सुर्यवंशीने २४ चेंडूच खेळले, पण मारले १० सिक्स! द. आफ्रिकेविरुद्ध वादळी अर्धशतकासह घडवला इतिहास.कुठे आणि कधी पाहणार सामने?१९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ मधील भारताचे समने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर भारतात पाहाता येणार आहेत. तसेच जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ चे लाईव्ह प्रक्षेपण केले जाणार आहे.१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघ:आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा (उपकर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, ॲरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभिग्यान कुंडू, हर्वंश सिंग, आर. एस. अंबरिष, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, मोहम्मद इनान, हेनिल पटेल. डी. दीपेश, किशन कुमार सिंग, उद्धव मोहन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.