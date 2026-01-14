Cricket

U19 World Cup: आयुष म्हात्रेची टीम इंडिया सहाव्यांदा जगज्जेता होण्याच्या इराद्याने खेळणार; Live Streaming कुठे दिसणार?

U19 World Cup 2026 Live Stream Details: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा १५ जानेवारीपासून सुरू होत आहे. भारतीय संघ आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखाली सहाव्यांदा विजेतेपद मिळवण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. भारताचे सामने लाईव्ह कुठे पाहाता येतील, जाणून घ्या.
U19 India Team

U19 India Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

U19 World Cup 2026 Where to watch:१९ वर्षांखालील वनडे वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा गुरुवारपासून (१५ जानेवारी) सुरू होणार आहे. यंदाचे हा १६ वा १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप असणार आहे.

नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे ६ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत म्हणजेच २३ दिवस हा वर्ल्ड कप होणार आहे. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपच्या इतिहासात भारत सर्वात यशस्वी संघ राहिला आहे.

<div class="paragraphs"><p>U19 India Team</p></div>
U19 World Cup 2026: वैभव सूर्यवंशीने वर्ल्ड कप सुरू होण्यापूर्वीच केलीय हवा... ICC ने घेतली दखल, 'त्या' १२ खेळाडूंमध्ये केला समावेश
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
cricket news today
ODI cricket
U19 World Cup
Cricket World Cup
Vaibhav Suryavanshi

Related Stories

No stories found.