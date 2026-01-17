U19 WC, IND vs BAN: वैभव सुर्यवंशीने मोडला विराट कोहलीचा विक्रम, अभिग्यान कुंडूनेही दिली झुंज; भारताचे बांगलादेशसमोर मोठं लक्ष्य

Vaibhav Suryavanshi surpasses Virat Kohli: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुलवायो येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात शनिवारी (१७ जानेवारी) सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघाकडून १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आणि अभिग्यान कुंडू यांनी चांगली झुंज दिली. त्यांच्या अर्धशतकांमुळे भारताने बांगलादेशसमोर (U19 India vs U19 Bangladesh) २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. वैभवने (Vaibhav Suryavanshi) या सामन्यादरम्यान विराट कोहलीचा विक्रमही मोडला. .U19 World Cup मध्येही वैभव सूर्यवंशीचा विश्वविक्रम! बांगलादेशविरुद्ध अर्धशतक पूर्ण करताच रचला नवा इतिहास.या सामन्यात बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या भारतीय संघाकडून कर्णधार आयुष म्हात्रेसोबत वैभव सूर्यवंशीने डावाची सुरुवात केली.मात्र तिसऱ्या षटकात अल फहादने भारताला दोन लागोपाठ धक्के दिले. त्याने आयुषला ६ धावांवर आणि वेदांत त्रिवेदीला शून्यावरच माघारी धाडले. त्यानंतर उपकर्णधार विहान मल्होत्रा वैभवला साथ देत होता. पण विहानही फार काळ टिकू शकला नाही. त्याला अझिझुल हाकिमने ७ धावांवर बाद केले. त्यामुळे ५३ धावांतच भारताने ३ विकेट्स गमावल्या होत्या..परिस्थितीचा विचार करता वैभवने त्याची गती कमी केली आणि अभिग्यान कुंडूला (Abhigyan Kundu) साथीला घेतले. या दोघांनी अत्यंत संयमाने खेळ करत संघाचा डाव सावरला. त्यांनी २५ षटकापर्यंत संघाला १०० धावांचा टप्पा ओलांडून दिला. वैभवने अर्धशतकही केले आणि तो शतकाकडे वाटचाल करत होता. पण याचवेळी त्यांची ६२ धावांची भागीदारी इक्लाबल हुसैन इमॉनने तोडली, त्याने वैभवला अल फहादच्या हातून झेलबाद केले. वैभव ६७ चेंडूत ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७२ धावा करून माघारी परतला. त्यांनंतर इमॉनने हरवंश पंगालियालाही २ धावांवर बाद केले..पण नंतर अभिग्यानने कनिष्क चौहानला साथीला घेतलं. कनिष्कने आक्रमक खेळत भारताच्या डावाला गती दिली. यावेळी अभिग्याननेही आक्रमक शॉट्स खेळले. त्यामुळे त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारी झाली. पण कनिष्क २६ चेंडूत २८ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर काही काळ पावसामुळे व्यत्यय आला होता. त्यामुळे सामना ४९-४९ षटकांचा करण्यात आला. पावसाच्या व्यत्ययानंतर सामना पुन्हा सुरू झाल्यानंतर आरएस आंब्रिशनेही ५ धावांवर विकेट गमावली. खिलान पटेलही ८ धावांवर बाद झाला. ४७ व्या षटकात अभिग्यानची झुंज अल फहादनेच संपवली. अभिग्यान कुंडूने ११२ चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८० धावा केल्या. ४९ व्या षटकात दीपेश देवेंद्रन देखील ११ धावांवर बाद झाला आणि भारताचा डाव संपला. भारताने ४८.४ षटकात सर्वबाद २३८ धावा केल्या.बांगलादेशकडून गोलंदाजी करताना अल फहादने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या. इक्बाल हुसैन इमॉन आणि अझिझुल हाकिम यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. शेख परवेझ जिबॉनने १ विकेट घेतली..पाकिस्तानी फलंदाजाचा डोकं चालेनासं झालं; U19 World Cup मध्ये विचित्र पद्धतीने झाला बाद, विकेटचा Video Viral.वैभवने मोडला विराटचा विक्रमवैभव सूर्यवंशीने या सामन्यात ७२ धावा केल्याने त्याच्या आता १९ वर्षांखालील वनडे प्रकारात २० सामन्यांत १०४७ धावा झाल्या आहेत. त्यामुळे त्याने युवा वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या भारतीय क्रिकेटपटूंमध्ये (Most Runs For India in Youth ODIs) विराटला मागे टाकले आहे. विराटने १९ वर्षांखालील २८ वनडे सामन्यांत ९७८ धावा केल्या आहेत. वैभव आता या यादीत सातव्या क्रमांकावर आला आहे. तसेच तो युवा भारतीय संघाकडून वनडेत १००० हून धावा करणारा सातवा खेळाडू आहे.युवा वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे भारतीय१४०४ धावा - विजय झोल (३६ सामने)१३८६ धावा - यशस्वी जैस्वाल (२७ सामने)१३१६ धावा - तन्मय श्रीवास्तव (३४ सामने)११४९ धावा - उन्मुक्त चंद (२१ सामने)११४९ धावा - शुभमन गिल (१६ सामने)१०८० धावा - सर्फराज खान (३३ सामने)१०४७ धावा - वैभव सूर्यवंशी (२० सामने)९७८ धावा - विराट कोहली (२८ सामने).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.