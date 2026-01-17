Cricket

U19 WC, IND vs BAN: वैभव सुर्यवंशीने मोडला विराट कोहलीचा विक्रम, अभिग्यान कुंडूनेही दिली झुंज; भारताचे बांगलादेशसमोर मोठं लक्ष्य

U19 World Cup 2026, India vs Bangladesh: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि बांगलादेश संघात सामना आज होत आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यंवशी आणि अभिग्यान कुंडू यांनी अर्धशतकं केली. यादरम्यान वैभवने विराटचा विक्रम मोडला आहे.
Vaibhav Suryavanshi surpasses Virat Kohli: १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुलवायो येथे भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात शनिवारी (१७ जानेवारी) सामना सुरू आहे. या सामन्यात भारतीय संघाकडून १४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आणि अभिग्यान कुंडू यांनी चांगली झुंज दिली.

त्यांच्या अर्धशतकांमुळे भारताने बांगलादेशसमोर (U19 India vs U19 Bangladesh) २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. वैभवने (Vaibhav Suryavanshi) या सामन्यादरम्यान विराट कोहलीचा विक्रमही मोडला.

<div class="paragraphs"><p>Vaibhav Suryavanshi and Abhigyan Kundu</p></div>
