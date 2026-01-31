U19 World Cup Scenario: अफगाणिस्तान, इंग्लंड हेही उपांत्य फेरीत पोहोचले; आता India vs Pakistan लढतीत चौथा संघ निश्चित होणार

England Afghanistan qualify for U19 World Cup semi finals: ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ इंग्लंड व अफगाणिस्तान यांनी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीतील आपली जागा पक्की केली आहे. इंग्लंडने शुक्रवारी न्यूझीलंडचा, तर अफगाणिस्तानने आयर्लंडचा पराभव केला. मॅनी लुम्सडेनच्या पाच विकेट्सच्या जोरावर इंग्लंडने न्यूझीलंडला १६९ धावांवर गुंडाळले, तर फैझल शिनोझादाच्या १६३ धावांच्या खेळीच्या जोरावर अफगाणिस्तानने १९१ धावांनी विजय मिळवला..इंग्लंडने ७ बाद २३४ धावा उभ्या केल्या. बेन मायेसने ५३, कॅलेब फॉल्कोनरने ४७ आणि बेन डॉकिन्सने ४२ धावा केल्या. न्यूझीलंडचा संपूर्ण संघ ३८.५ षटकांत १६९ धावांत तंबूत परतला. स्नेहिथ रेड्डीने सर्वाधिक ४७ धावांची खेळी केली. इंग्लंडच्या लुम्सडेनने ६.५-०-१७-५ अशी अप्रतिम स्पेल टाकली. त्याला सेबॅस्टीयन मॉर्गन ( २-३८), अॅलेक्स ग्रीन ( १-२५) आणि फरहान अहमद ( १-२०) यांची साथ मिळाली. या विजयासह इंग्लंडने सुपर सिक्सच्या दुसऱ्या गटात भारताला ( ६) मागे करून ८ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले..IND vs NZ 5th T20I: इशान किशन खेळणार, संजू सॅमसनचा पत्ता कट होणार? टीम इंडियाच्या बॅटींग कोचने दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.दुसऱ्या सामन्यात अफगाणिस्तानच्या ७ बाद ३१५ धावांचा पाठलाग करताना आयर्लंडचा संपूर्ण संघ ४०.४ षटकांत १२४ धावांत गडगडला. फैझलने १४२ चेंडूंत १८ चौकार व १ षटकारासह १६३ धावांची खेळी केली. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अफगाणिस्तानी फलंदाजाकडून झालेली ही सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी ठरली. कर्णधार महबूब खान याने ८९ धावांचे योगदान दिले. आयर्लंडच्या रूबेन विल्सन ( ३-५२) व ऑलिव्हर रिली ( ३-६१) यांनी चांगली गोलंदाजी केली. आयर्लंडकडून मार्को बॅट्सन (३४) व रूबेन विल्सन ( ३१) यांनी चांगला खेळ केला. अफगाणिस्तानच्या अब्दुल अझिझ व आकील खान यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..Men's Under-19 World Cup Points tableसुपर सिक्सच्या पहिल्या गटातून ऑस्ट्रेलिया ( ८) व अफगाणिस्तान ( ६) हे दोन संघ उपांत्य फेरीत पोहोचले आहेत. दुसऱ्या गटात इंग्लंड ८ गुणांसह उपांत्य फेरीत पोहोचला आहे, तर भारत ६ गुणांसह उंबरठ्यावर बसला आहे. भारत-पाकिस्तान हा सामना उपांत्य फेरीचा चौथा संघ निश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणार आहे. पाकिस्तान ४ गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे आणि त्यामुळे त्यांना उपांत्य फेरीत जाण्यासाठी विजय आवश्यक आहे..T20 World Cup : भारत-पाकिस्तान, वर्ल्ड कप सामन्यात अम्पायर कोण असणार? आयसीसीची मोठी घोषणा; आता सामना पाहायला मजा येणार.पाकिस्तानचा नेट रन रेट १.४८४ आहे, तर भारताचा ३.३३७ इतका आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला मोठ्या फरकाने विजय मिळवून भारताला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकावे लागेल. भारत सामना गमावूनही उत्तम नेट रन रेटच्या जोरावर उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.