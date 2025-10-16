भारतीय कोचचा संघाने पटकावलं T20 World Cup 2026 स्पर्धेचं शेवटचं तिकीट! सर्व २० संघही ठरले

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारत आणि श्रीलंका यजमान असणार आहेत. २० संघ सहभागी होणार असून, ८ संघ पात्रता फेरीतून निवडले गेले आहेत. युएईने जपानला पराभूत करून या स्पर्धेसाठी २० वे आणि शेवटचे तिकीट मिळवले..भारत आणि श्रीलंका येथे पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी - मार्च दरम्यान टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. २०२४ टी२० वर्ल्ड कपप्रमाणे पुढच्यावर्षीही होणाऱ्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत २० संघ सहभागी होणार आहेत. यातील ८ संघ पात्रता फेरीतून निश्चित होणार होते. आता हे आठही संघ निश्चित झाले असून २० वे आणि शेवटचे तिकीट गुरुवारी (१६ ऑक्टोबर) संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाने मिळवले आहे..मस्कतमध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ आशिया आणि इस्ट एशिया पॅसिफिक ही पात्रता स्पर्धा खेळवण्यात येत आहे. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या ९ संघांपैकी अव्वल तीन संघांना टी२० वर्ल्ड कप २०२६ या मुख्य स्पर्धेत खेळण्याची पात्रता मिळणार होती. यातील नेपाळ आणि ओमान संघांनी या स्पर्धेत पहिल्या तीन संघात स्थान पक्के करत आधीच १८ आणि १९ व्या संघांचे तिकीट मिळवले होते. त्यामुळे एकमेळ उर्वरित जागेसाठी युएई आणि जपान संघात स्पर्धा होती. पण युएईने जपानला सुपर सिक्सच्या त्यांच्या शेवटच्या सामन्यात ८ विकेट्सने पराभूत केले आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२६ ची पात्रता मिळवली..जपानने या सामन्यात ११७ धावांचे लक्ष्य युएईसमोर ठेवले होते. युएईने हे लक्ष्य १२.१ षटकातच २ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. त्यामुळे युएईने सुपर सिक्समधील ५ पैकी ३ सामने जिंकून ६ गुण मिळवल्याने पहिल्या तीनमधील स्थान पक्के केले. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की युएईचे मुख्य प्रशिक्षकपद सध्या भारताचे लालचंद राजपूत सांभाळत आहेत. त्यांच्याच मार्गदर्शनात भारताने २००७ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. युएईने टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची ही तिसरी वेळ असणार आहे. यापूर्वी ते २०१४ आणि २०२२ मध्ये झालेल्या टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळले होते..टी२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळणारे २० देशभारत आणि श्रीलंका हे यजमान संघ असण्याने थेट पात्र ठरले आहेत. याशिवाय टी२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धेतील अव्वल ७ संघ (यजमान संघांना वगळून) अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि अमेरिक हे २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी थेट पात्र ठरले आहेत. याशिवाय टी२० क्रमवारीत अव्वल १२ संघांमध्ये असेलेल्या न्यूझीलंड, आयर्लंड आणि पाकिस्तान या संघांनीही टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी थेट पात्रता मिळवली आहे.या १२ संघांशिवाय ८ संघ पात्रता फेरीतून २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये अमेरिकन क्वालिफायर्स स्पर्धेतून कॅनडा पात्र ठरले आहेत. तसेच युरोप क्वालिफायर्स स्पर्धेतून नेदरलँड्स आणि इटली पात्र ठरलेत, तर आफ्रिका क्वालिफायर्स स्पर्धेतून नामिबिया आणि झिम्बाब्वे यांनी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे तिकीट मिळवले आहे. याशिवाय आशिया आणि आणि इस्ट एशिया पॅसिफिक क्वालिफायर्स स्पर्धेतून नेपाळ, ओमान आणि आता युएईने पात्रता मिळवली आहे..टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धाही २०२४ स्पर्धेप्रमाणेच खेळवण्यात येणार आहे. पहिल्या फेरीत २० संघांची चार गटात विभागणी होईल. या चार गटातील अव्वल २ संघ सुपर आठ फेरीत पोहचतील. सुपर आठ फेरीत ८ संघांची दोन गटात विभागणी होईल. यातील दोन्ही गटातील प्रत्येकी अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत खेळतील. उपांत्य फेरीतून विजयी संघ अंतिम सामन्यात पोहचतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.