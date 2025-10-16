Cricket

भारतीय कोचचा संघाने पटकावलं T20 World Cup 2026 स्पर्धेचं शेवटचं तिकीट! सर्व २० संघही ठरले

UAE Qualifies for ICC T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये २० संघ सहभागी होणार आहेत. हे सर्व २० संघ गुरुवारी निश्चित झाले. शेवटचे तिकीट भारतीय कोच असलेल्या संघाने मिळवले.
Pranali Kodre
Summary

  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारत आणि श्रीलंका यजमान असणार आहेत.

  • २० संघ सहभागी होणार असून, ८ संघ पात्रता फेरीतून निवडले गेले आहेत.

  • युएईने जपानला पराभूत करून या स्पर्धेसाठी २० वे आणि शेवटचे तिकीट मिळवले.

