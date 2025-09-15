Asia Cup 2025: UAE च्या विजयाने पाकिस्तानला दिलंय टेन्शन! सुपर फोरमध्ये कोण मिळवणास स्थान?

आशिया कप २०२५ मध्ये युएईने ओमानवर विजय मिळवून सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला टेन्शन दिलंय. अ गटात भारताने सुपर फोरमध्ये स्थान पक्के केले आहे, तर ओमानचे आव्हान संपले आहे. आता युएई आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना करो वा मरो ठरणार आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सोमवारी संयुक्त अरब अमिराती विरुद्ध ओमान संघात सामना झाला. शेख झायेद स्टेडियम, अबुधाबी येथे झालेल्या सामन्यात युएईने धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे ओमानचे या स्पर्धेतील आव्हान संपले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पण युएईच्या विजयामुळे सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी अ गटातील चुरस वाढली आहे..Asia Cup 2025: जय शाह - शाहिद आफ्रिदीने खरंच एकत्र बसून पाहिला IND vs PAK सामना? जाणून घ्या Viral Video मागील सत्य.सुपर फोरमध्ये दोन्ही गटातून प्रत्येकी दोन संघ पात्र ठरणार आहेत. अ गटात भारत, पाकिस्तान, युएई आणि ओमन हे संघ आहेत. यातील भारताने सलग दोन विजय मिळत सुपर फोरमधील स्थान पक्के केले आहे. तसेच ओमानचे आव्हान संपले आहे. त्यामुळे आता युएई आणि पाकिस्तान यांच्यात सुपर फोरमधील स्थान मिळवण्यासाठी चुरस आहे. त्यामुळे १७ सप्टेंबरला युएई आणि पाकिस्तान संघात होणारा सामना दोन्ही संघासाठी करो वा मरो असणार आहे..या सामन्यात विजय मिळवणारा संघ सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवणार आहे. जर पाकिस्तानने हा सामना जिंकला, तर सुपर फोरमध्ये पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान २० सप्टेंबर रोजी आमने सामने येऊ शकतात. तसेच जर युएईने विजय मिळवला, तर युएई संघ सुपर फोरमध्ये पोहचेल आणि पाकिस्तानचे आव्हान संपेल. त्यामुळे १७ सप्टेंबर रोजी होणार्या युएई आणि पाकिस्तान सामन्याकडे भारताचेही लक्ष्य असणार आहे..युएईचा ओमानवर विजययुएईने सोमवारी झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद १७२ धावा केल्या. युएईकडून अलिशान शराफूने ५१ धावांची आणि कर्णधार मुहम्मद वासिमने सर्वाधिक ६९ धावांची खेळी केली. याशिवाय मोहम्मद झोहैबने २१ धावांची खेळी केली. हर्षित कौशिकने १९ धावा केल्या. ओमानकडून जितेन रामानंदीने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतल्या..IND vs PAK, Asia Cup: 'पाकिस्तान नाही, पोपटवाडी संघ', गावसकर भारताच्या विजयनंतर थेटच बोलले.त्यानंतर १७३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ओमानचा संघ १८.४ षटकात १३० धावांवर सर्वबाद झाला. ओमानकडून आर्यन बिश्तने २४ धावांची खेळी केली. कर्णधार जतिंदर सिंगने २० धावांची खेळी केली, तर विनायक शुक्लाने २० धावांची खेळी केली. बाकी कोणाला २० हून अधिक धावा करता आली नाही. युएईकडून गोलंदाजी करताना जुनैद सिद्दकीने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच हैदर अली आणि मुहम्मद जवादुल्लाह यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. मुहम्मद रोहिद खानने १ विकेट घेतली..FAQsप्रश्न १: युएईने ओमानविरुद्ध किती धावांनी विजय मिळवला?उत्तर: युएईने ओमानवर ४२ धावांनी विजय मिळवला.(How many runs did UAE win by against Oman?)प्रश्न २: ओमानचे आशिया कपमधील आव्हान संपले का?उत्तर: होय, या पराभवानंतर ओमान स्पर्धेतून बाद झाला.(Is Oman out of Asia Cup 2025?)प्रश्न ३: युएईचा पुढील सामना कोणाशी आहे?उत्तर: युएईचा पुढील सामना १७ सप्टेंबरला पाकिस्तानशी आहे.(Who will UAE play next?)प्रश्न ४: भारत सुपर फोरमध्ये पोहोचला आहे का?उत्तर: होय, भारताने सलग दोन विजयांनी सुपर फोरमध्ये प्रवेश केला आहे.(Has India qualified for the Super Four?)प्रश्न ५: युएईकडून सर्वाधिक धावा कोणत्या खेळाडूने केल्या?उत्तर: कर्णधार मुहम्मद वासिमने सर्वाधिक ६९ धावा केल्या.(Who top-scored for UAE?)प्रश्न ६: युएईकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणाला मिळाल्या?उत्तर: जुनैद सिद्दकीने ४ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for UAE?)प्रश्न ७: जर पाकिस्तानने युएईविरुद्धचा सामना जिंकला तर काय होईल?उत्तर: पाकिस्तान सुपर फोरमध्ये प्रवेश करेल आणि भारत-पाकिस्तान पुन्हा आमने-सामने येतील.(What happens if Pakistan beats UAE?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.