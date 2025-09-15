Cricket

Asia Cup 2025: UAE च्या विजयाने पाकिस्तानला दिलंय टेन्शन! सुपर फोरमध्ये कोण मिळवणास स्थान?

UAE vs Pakistan on September 17 to decide Super Four: युएईच्या ओमानवरील विजयामुळे आशिया कप २०२५ मध्ये सुपर फोरसाठी चुरस वाढली आहे. भारताने सुपर फोरमध्ये स्थान निश्चित केले आहे, तर ओमानचे आव्हान संपले आहे. १७ सप्टेंबरला युएई आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना निर्णायक ठरणार आहे.
UAE vs PAK | Asia Cup 2025

UAE vs PAK | Asia Cup 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये युएईने ओमानवर विजय मिळवून सुपर फोरमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला टेन्शन दिलंय.

  • अ गटात भारताने सुपर फोरमध्ये स्थान पक्के केले आहे, तर ओमानचे आव्हान संपले आहे.

  • आता युएई आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना करो वा मरो ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Pakistan
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
UAE
Oman
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com