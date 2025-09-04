ODI World Cup सुरू होण्याआधीच टीम इंडियाला मोठा धक्का! स्टार क्रिकेटर झाली संघाबाहेर; बदली खेळाडूचीही घोषणा

भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया दुखापतीमुळे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे. तिच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा करण्यात आली आहे..भारत आणि श्रीलंका येथे यावर्षी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा खेळली जाणार आहे. ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाछी भारतीय महिला संघाची घोषणा गेल्या महिन्यात झाली. गेल्या महिन्यात वर्ल्ड कपसोबतच त्याआधी १४ ते २० सप्टेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.भारतीय संघाची यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून आणि महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे. तिची यापूर्वी भारतीय संघात निवड झाली होती. मात्र २४ वर्षीय यास्तिकाच्या डाव्या गुडघ्याला विशाखापट्टणम येथे सराव शिबिरादरम्यान दुखापत झाली आहे. याबाबत बीसीसीआयने माहिती दिली आहे. तिच्यावर बीसीसीआयची मेडिकल टीम उपचार करत आहे..World Cup 2025 India Squad: वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात शफाली वर्माला स्थान का नाही? निवड समिती अध्यक्षांनी सांगितलं खरं कारण.बदली खेळाडूची घोषणायास्तिकाला दुखापत झाल्याने तिच्या जागेवर भारतीय संघात २३ वर्षीय उमा छेत्रीला संधी देण्यात आली आहे. उमा छेत्रीला ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिका आणि वर्ल्ड कप अशा दोन्हीसाठी भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. ती याआधी राखीव खेळाडूंमध्ये होती. उमा छेत्रीचे अद्याप वनडेत पदार्पण झालेलं नाही. तिने भारतासाठी ७ टी२० सामने खेळले आहेत. पण आता तिला वनडे पदार्पणाचीही संधी असेल..८ संघात होणार स्पर्धाया महिला वनडे वर्ल्डकपमध्ये भारतासह श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांचे महिला संघ सहभागी होणार आहे. दरम्यान, पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होतील, तर इतर संघ भारतात येणार आहेत. नवी मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टणम आणि इंदूर येथे भारतातील सामने होतील, तर श्रीलंकेतील सामने कोलंबोमध्ये होतील.साखळी फेरीत सर्व सहभागी संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील, त्यानंतर अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत पोहचतील. उपांत्य फेरीतील विजेते संघ अंतिम सामन्यात खेळतील. उपांत्य फेरीचे सामने २९ आणि ३० ऑक्टोबर रोजी, तर अंतिम सामना २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.या स्पर्धेत भारताचा पहिला सामना ३० सप्टेंबर रोजी श्रीलंकाविरुद्ध होईल, तर पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघाला ५ ऑक्टोबर रोजी कोलंबोत सामना खेळायचा आहे..वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय महिला संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, उमा छेत्री (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.राखीव खेळाडू - तेजस हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मन्नू मणी, सायली सातघरे.ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध वनडे मालिकेसाठी भारतीय महिला संघहरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, सायली सातघरे, राधा यादव, श्री चरणी, उमा छेत्री (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणाराखीव खेळाडू - तेजल हसबनीस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा..हे स्पिरिट ऑफ क्रिकेटच्या विरोधात, आयसीसीने लक्ष घालायला हवं! ICC ODI Ranking वरून वसीम जाफरने उडवली इंग्लंडची टर.भारताचे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चे वेळापत्रक३० सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी५ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणम१२ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम१९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदूर२३ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, नवी मुंबई२६ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध बांगलादेश, नवी मुंबई.FAQs:१. यास्तिका भाटिया का बाहेर पडली?(Why is Yastika Bhatia ruled out?)➤ यास्तिका भाटिया गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे बाहेर पडली आहे.२. यास्तिका भाटियाच्या जागी कोणाला संधी मिळाली?(Who replaced Yastika Bhatia?)➤ यास्तिका भाटियाच्या जागी विकेटकीपर-फलंदाज उमा छेत्रीची निवड झाली आहे.३. उमा छेत्री कोणत्या मालिकेत खेळणार आहे?(Which series will Uma Chetry play?)➤ उमा छेत्री ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेत आणि ICC महिला विश्वचषक २०२५ मध्ये खेळेल.४. भारतीय महिला संघाची कर्णधार कोण आहे?(Who is the captain of India women’s team?)➤ हरमनप्रीत कौर ही भारताची कर्णधार आहे.५. भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार कोण आहे?(Who is the vice-captain of India women’s team?)➤ स्मृती मानधना उपकर्णधार म्हणून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.