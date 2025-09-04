Cricket

ODI World Cup सुरू होण्याआधीच टीम इंडियाला मोठा धक्का! स्टार क्रिकेटर झाली संघाबाहेर; बदली खेळाडूचीही घोषणा

India Women Announce Updated Squads World Cup 2025 : महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघाला धक्का बसला आहे. स्टार खेळाडू संघाबाहेर झाली आहे.
India Women Cricket Team

India Women Cricket Team

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय महिला क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

  • यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया दुखापतीमुळे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे.

  • तिच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

भारत आणि श्रीलंका येथे यावर्षी महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धा खेळली जाणार आहे. ३० सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाछी भारतीय महिला संघाची घोषणा गेल्या महिन्यात झाली. गेल्या महिन्यात वर्ल्ड कपसोबतच त्याआधी १४ ते २० सप्टेंबर दरम्यान ऑस्ट्रेलिया महिला संघाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठीही भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

भारतीय संघाची यष्टीरक्षक फलंदाज यास्तिका भाटिया आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून आणि महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतून बाहेर झाली आहे. तिची यापूर्वी भारतीय संघात निवड झाली होती.

मात्र २४ वर्षीय यास्तिकाच्या डाव्या गुडघ्याला विशाखापट्टणम येथे सराव शिबिरादरम्यान दुखापत झाली आहे. याबाबत बीसीसीआयने माहिती दिली आहे. तिच्यावर बीसीसीआयची मेडिकल टीम उपचार करत आहे.

<div class="paragraphs"><p>India Women Cricket Team</p></div>
World Cup 2025 India Squad: वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघात शफाली वर्माला स्थान का नाही? निवड समिती अध्यक्षांनी सांगितलं खरं कारण
Loading content, please wait...
Women Cricket
India Women Cricket Team
ODI cricket
ICC Women's World Cup
Cricket World Cup
Women's ODI World Cup 2025
Yastika Bhatia injury
Uma Chetry replacement

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com