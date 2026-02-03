Pakistan Cricket : कपिल देव पाकिस्तानवर भडकले! म्हणाले, एका पिढीची तुम्ही वाट लावताय, तुमच्याच खेळाडूंचं नुकसान करताय...

Pakistan cricket boycott impact on players : India vs Pakistan यांच्यातला क्रिकेट सामना पाहण्यासाठी जगभरातील चाहते उत्सुक असतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC ) स्पर्धेत उभय संघांचा सामना होतो. पण, आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप त्याला अपवाद ठरणार आहे. पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध खेळण्यास पाकिस्तान क्रिकेट संघाला मनाई केली आहे आणि त्यामुळे १५ फेब्रुवारीला होणारा सामना जवळपास रद्दच आहे. पाकिस्तान मैदानावर न उतरल्यावर टीम इंडियाला दोन गुण मिळणार आहेत. पण, पाकिस्तानच्या या भूमिकेवर वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार कपिल देव ( Kapil Dev ) यांनी संताप व्यक्त केला आहे. .पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ( PCB ) अजूनही आयसीसीला अधिकृत काही कळवलेले नाही. तरीही पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयावर कपिल देव यांनी NDTV सोबत बोलताना आपले मत व्यक्त केले. या निर्णयाचा पाकिस्तानच्या युवा खेळाडूंवर परिणाम होणार आहे आणि त्याचा त्यांच्या कारकीर्दिवरही फटका बसेल, असे कपिल देव यांचे म्हणणे आहे. 'हा निर्णय जर खेळाडूंनी घेतला असता, तर त्यांनी स्वतः याबद्दल सांगितले असते. दरम्यान, जेव्हा क्रिकेट बोर्ड सांगतं, की तुम्ही खेळायचं नाही. त्याने देशाची मान खाली जाते,' असे कपिल देव म्हणाले..पाकिस्तानची टरकली! इतर देशांकडे मदतीसाठी पळापळ, India vs Pakistan लढतीवर बहिष्कार टाकल्यानंतरची Inside Story.त्यांनी पुढे म्हटले की, हे पाकिस्तानसाठी चांगले नाही. तुम्ही एका पिढीची वाट लावताय. पाकिस्तानने क्रिकेटला प्रतीभावान खेळाडू यापूर्वीही दिले आहेत. पण, तुम्ही या खेळाडूंना वर्ल्ड कप खेळण्यापासून रोखत असाल, तर तुम्ही एका पिढीची हत्त्या करताय. याने खेळाचे नुकसान होणार आहेआ आणि तुमच्याच खेळाडूंवर तो अत्याचार असेल. या निर्णयाने भावना दुखावल्या जातील. पण, काही कालावधीनंतर लोकं तुम्हाला विसरतील. लोकं फारकाळ हे लक्षात ठेवणार नाही..यांचे खेळाडू चार दिवसांत निवृत्ती मागे घेतात, मग...पाकिस्तानच्या फलंदाजांच्या निवृत्तीच्या निर्णयाचे उदाहरण देताना सुनील गावस्करांनी पीसीबी व पाकिस्तान सरकारची थट्टा केली. आजतकशी बोलताना ते म्हणाले, जगभरातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्यानंतर त्यांचा निर्णय बदलू शकतो. त्यांच्याबाबतचा हा काही नवीन मुद्दा नाही. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू निवृत्ती घेऊन यू टर्न मारतात, हे सर्वांना माहित्येय आणि चाहत्यांच्या आग्रहाखातर निवृत्ती मागे घेत असल्याचा दावाही ते करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.