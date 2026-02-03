Cricket

Pakistan Cricket : कपिल देव पाकिस्तानवर भडकले! म्हणाले, एका पिढीची तुम्ही वाट लावताय, तुमच्याच खेळाडूंचं नुकसान करताय...

Kapil Dev slams Pakistan over India boycott: भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या पाकिस्तानच्या भूमिकेवर आता भारतीय क्रिकेटमधील दिग्गजही उघडपणे संताप व्यक्त करत आहेत. माजी भारतीय कर्णधार कपिल देव यांनी पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे.
Kapil Dev strongly criticises Pakistan’s decision to boycott India

Kapil Dev strongly criticises Pakistan’s decision to boycott India

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan cricket boycott impact on players : India vs Pakistan यांच्यातला क्रिकेट सामना पाहण्यासाठी जगभरातील चाहते उत्सुक असतात. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC ) स्पर्धेत उभय संघांचा सामना होतो. पण, आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप त्याला अपवाद ठरणार आहे. पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध खेळण्यास पाकिस्तान क्रिकेट संघाला मनाई केली आहे आणि त्यामुळे १५ फेब्रुवारीला होणारा सामना जवळपास रद्दच आहे. पाकिस्तान मैदानावर न उतरल्यावर टीम इंडियाला दोन गुण मिळणार आहेत. पण, पाकिस्तानच्या या भूमिकेवर वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार कपिल देव ( Kapil Dev ) यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kapil Dev
ICC Mens T20 World Cup
Pakistan Cricket Board
Pakistan Cricket Team
cricket news today
pakistan cricket
T20 Cricket World Cup
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.