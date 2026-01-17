Cricket

WPL 2026, MI vs UPW: मुंबई इंडियन्सचा तिसरा पराभव! एमेलिया केर-अमनज्योत कौर लढल्या, पण लेनिंगची युपी वॉरियर्सच पडली भारी

UP Warriorz beat Mumbai Indians: वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये मुंबई इंडियन्सला युपी वॉरियर्सकडून पराभवाचा सामना करावा लागला. एमेलिया केर आणि अमनज्योत कौर यांनी झुंज दिली, पण लेनिंगच्या नेतृत्वाखालील युपी वॉरियर्सने स्पर्धेतील दुसरा विजय मिळवला.
Pranali Kodre
Mumbai Indians lost against UP Warriorz : वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (WPL) १० वा सामना युपी वॉरियर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स संघात झाला. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात मुंबई इंडियन्सला २२ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला.

गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) हा पाच सामन्यांतील तिसरा पराभव आहे, तर युपी वॉरियर्सचा (UP Warriorz) पाच सामन्यांतील दुसरा विजय ठरला.

या सामन्यात मुंबई इंडियन्ससमोर युपी वॉरियर्सने १८८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्सला २० षटकात ६ बाद १६५ धावाच करता आल्या. मुंबईसाठी एमेलिया केर आणि अमनज्योत कौर यांनी झुंज दिली. मात्र त्यांना संघाला विजयापर्यंत नेता आले नाही.

