WPL 2026, MI vs UPW: मुंबई इंडियन्सचा तिसरा पराभव! एमेलिया केर-अमनज्योत कौर लढल्या, पण लेनिंगची युपी वॉरियर्सच पडली भारी

Mumbai Indians lost against UP Warriorz : वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत (WPL) १० वा सामना युपी वॉरियर्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स संघात झाला. नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात मुंबई इंडियन्सला २२ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. गतविजेत्या मुंबई इंडियन्सचा (Mumbai Indians) हा पाच सामन्यांतील तिसरा पराभव आहे, तर युपी वॉरियर्सचा (UP Warriorz) पाच सामन्यांतील दुसरा विजय ठरला. या सामन्यात मुंबई इंडियन्ससमोर युपी वॉरियर्सने १८८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबई इंडियन्सला २० षटकात ६ बाद १६५ धावाच करता आल्या. मुंबईसाठी एमेलिया केर आणि अमनज्योत कौर यांनी झुंज दिली. मात्र त्यांना संघाला विजयापर्यंत नेता आले नाही..WPL 2026, DC vs UPW: जेमिमा रोड्रिग्सच्या दिल्ली कॅपिटल्सचा पहिला विजय! थरारक सामन्यात युपी वॉरियर्स शेवटच्या चेंडूवर पराभूत.मुंबईने धावांचा पाठलाग करताना सुरुवातीच्या १० षटकातच धीम्या गतीने खेळताना ४ विकेट्स गमावल्या होत्या. हेली मॅथ्यूजला सोफी इक्लेस्टोनन १३ धावांवर, तर सजीवन सजनाला १० धावांवर क्रांती गौडने पायचीत केले. नतालिया सायव्हर-ब्रंटलाही शिखा पांडेने फार काळ टिकू दिले नाही. तिला १५ धावा करता आल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरही फार काही करू शकली नाही. तिला २१ चेंडूत १८ धावांवर क्लो ट्रायॉनने बाद केले. निकोकोला कॅरेही ६ धावांवर बाज झाली..पण नंतर अमनज्योत कौर आणि एमेलिया केर यांनी आक्रमक खेळत ८३ धावांची भागीदारी केली. मात्र त्यांच्यासमोर चेंडू कमी आणि धावा जास्त होत्या. त्यातच १९ व्या षटकात अमनज्योत कौर २४ चेंडूत ४१ धावा करून बाद झाली. नंतरही एमेलियाने प्रयत्न केला. पण तिही विजय मिळवून देऊ शकली नाही. तिने २८ चेंडूत नाबाद ४९ धावा केल्या. गुनालन कामिलिनीने नाबाद ९ धावा केल्या.युपी वॉरियर्सकडून शिखा पांडेने २ विकेट्स घेतल्या. क्रांती गौड, सोफी इक्लेस्टोन, दीप्ती शर्मा, क्लो ट्रायॉन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या युपी वॉरियर्सने किरण नवगिरेची विकेट पहिल्याच षटकात शून्यावर गमावली होती. निकोला कॅरीने तिला त्रिफळाचीत केले. पण नंतर कर्णधार मेग लॅनिंग आणि फोबी लिचफिल्ड यांनी ११९ धावांची आक्रमक भागीदारी केली. दोघींनीही अर्धशतके केली. १३ व्या षटकात फोबीला अमनज्योत कौरने आणि १४ व्या षटकात लॅनिंगला हेली मॅथ्यूजने बाद केले. लिचफिल्डने ३७ चेंडूत ७ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६१ धावा केल्या. लॅनिंगने ४५ चेंडूत ११ चौकार आणि २ षटकारांसह ७० धावांची खेळी केली. .WPL 2026 : श्रेयांका पाटीलच्या ५ विकेट्स अन् RCB चा सलग तिसरा विजय; गुणतालिकेत Mumbai Indians ला बसला धक्का .त्यानंतर हर्लिन देवोलने १६ चेंडूत २५ आणि क्लो ट्रायॉनने १३ चेंडूत २१ धावांच्या छोटेखानी खेळी केल्या. माभ नंतरच्या तीन विकेट्स युपीने झटपट गमावल्या, यात श्वेता सेहरावत (०), सोफी इक्लेस्टोन (१) आणि दीप्ती शर्मा (०) यांच्या विकेटचा समावेश आहे. युपी वॉरियर्सने २० षटकात ८ बाद १८७ धावा केल्या.मुंबई इंडियन्सकडून एमेलिया केरने ३ विकेट्स घेतल्या. नतालिया सायव्हर-ब्रंटने २ विकेट्स घेतल्या. निकोला कॅरी, हेली मॅथ्यूज आणि अमनज्योत कौर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..