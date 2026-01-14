WPL 2026, DC vs UPW: जेमिमा रोड्रिग्सच्या दिल्ली कॅपिटल्सचा पहिला विजय! थरारक सामन्यात युपी वॉरियर्स शेवटच्या चेंडूवर पराभूत

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत सातवा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि युपी वॉरियर्स संघात पार पडला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात जेमिमा रोड्रिग्सच्या नेतृत्वातील दिल्ली कॅपिटल्सने शेवटच्याच चेंडूवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला. हा दिल्लीचा पहिलाच विजय ठरला आहे. मात्र युपीला अद्यापही पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा आहे.या सामन्यात युपीने दिल्लीसमोर १५५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग दिल्लीने ३ विकेट्स गमावून २० षटकात १५८ धावा करून पूर्ण केला. दिल्लीकडून लिझेल लीने महत्त्वपूर्ण अर्धशतक केले..WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स, RCB च्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी; नवी मुंबईतील सामन्यांत ३ दिवस प्रेक्षकांना परवानगी नाही, कारण... .दिल्लीकडून शफली वर्मा आणि लिझेल ली यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघींनीची चांगली सुरुवात केली. त्यांनी ११ षटकातच ९० धावांच्या टप्प्यापर्यंत संघाला पोहचवलं होतं. पण त्यांची ९४ धावांची भागीदारी १२ व्या षटकात तुटली. आशा शोभनाने शफलीला दीप्ती शर्माच्या हातून झेलबाद केले. शफालीने ३२ चेंडूत ३६ धावांची खेळी केली. या खेळीत ६ चौकार तिने मारले. त्यानंतर लिझेलला लॉरा वुल्फार्टने साथ दिली. पण १५ व्या षटकात लिझेललाही दीप्ती शर्माने किरण नवगिरेच्या हातून झेलबाद झाले. तिने ४४ चेंडूत ६७ धावांची खेळी केली, ज्यात ८ चौकार आणि ३ षटकार मारले. .ती बाद झाल्यानंतर वुल्फार्ट आणि जेमिमा रोड्रिग्स यांनी ३४ धावांची भागीदारी केली. त्यामुळे दिल्लीसाठी विजयाचा मार्ग सोपा झाला होता. पण १९ व्या षटकात जेमिमा १४ चेंडूत २१ धावा केल्या. ती बाद झाली तेव्हा दिल्लीला ७ चेंडूत ७ धावांची गरज होती. त्यानंतर शेवटच्या षटकात सोफी एक्लेस्टोनने चांगली गोलंदाजी केली होती. तिने पहिल्या चार चेंडूत चारच धावा दिल्या. त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर १ धावेची गरज असताना वुल्फार्टने चौकार मारला आणि दिल्लीला विजय मिळवून दिला. वुल्फार्टने २४ चेंडूत नाबाद २५ धावा केल्या, तर मारिझान कापने नाबाद ५ धावा केल्या.युपीकडून दीप्ती शर्माने २ विकेट्स घेतल्या. आशा शोभनाने १ विकेट घेतली. .तत्पुर्वी, युपी वॉरियर्सने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १५४ धावा केल्या. युपीने किरण नवगिरेची विकेट शून्यावरच गमावली होती. पण नंतर कर्णधार मेग लॅनिंगने फोबी लिचफिल्ड यांनी डाव सावरला. पण चांगल्या सुरुवातीनंतर लिचफिल्ड २० चेंडूत २७ धावांवर बाद झाली. नंतर लॅनिंग आणि हर्लिन देओल यांच्यात ८५ धावांची मोठी भागीदारी केली. लॅनिंगने अर्धशतकही केले. पण अर्धशतकानंतर ती बाद झाली. तिने ३८ चेंडूत ५४ धावा केल्या. त्यानंतर १७ व्या षटकानंतर हर्लिन देओल ३६ चेंडूत ४७ धावा करून रिटायर्ड आऊट झाली. .WPL 2026 : हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक कामगिरी; Mumbai Indians ने स्पर्धेतील दुसऱ्या मोठ्या लक्ष्याचा केला यशस्वी पाठलाग.पण त्यानंतर शेवटच्या ३ षटकात क्लो ट्रॉयॉन (१), सोफी इक्लेस्टोन (३), श्वेता सेहरावत (११) आणि दीप्ती शर्मा (२) बाद झाले. त्यामुळे युपीला १५४ धावांपर्यंतच पोहचता आला.दिल्लीकडून शफाली वर्मा आणि मारिझान काप यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. नंदिनी शर्मा, स्नेह राणा आणि श्री चरणी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.