WPL 2026, DC vs UPW: जेमिमा रोड्रिग्सच्या दिल्ली कॅपिटल्सचा पहिला विजय! थरारक सामन्यात युपी वॉरियर्स शेवटच्या चेंडूवर पराभूत

वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सने युपी वॉरियर्सला शेवटच्या चेंडूवर ७ विकेट्सने पराभूत केले. जेमिमा रोड्रिग्सच्या नेतृत्वाखालील दिल्लीचा हा पहिलाच विजय होता.
वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत सातवा सामना दिल्ली कॅपिटल्स आणि युपी वॉरियर्स संघात पार पडला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात जेमिमा रोड्रिग्सच्या नेतृत्वातील दिल्ली कॅपिटल्सने शेवटच्याच चेंडूवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला. हा दिल्लीचा पहिलाच विजय ठरला आहे. मात्र युपीला अद्यापही पहिल्या विजयाची प्रतिक्षा आहे.

या सामन्यात युपीने दिल्लीसमोर १५५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग दिल्लीने ३ विकेट्स गमावून २० षटकात १५८ धावा करून पूर्ण केला. दिल्लीकडून लिझेल लीने महत्त्वपूर्ण अर्धशतक केले.

