एका ओव्हरमध्ये ६ षटकार ठोकायचेत! वैभव सूर्यवंशीने सांगितली भविष्यातील ६ मोठ्या स्वप्नांची यादी; नंबर-१ पाहून चाहतेही चक्रावले

VAIBHAV SOORYAVANSHI DREAM LIST: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू वैभव सूर्यवंशी हा नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. मात्र, यावेळी त्याने पाहिलेली स्वप्नं आणि त्याची लिस्ट बघून चाहते देखील आश्चर्यचकित झाले आहेत. भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये ६ ऑक्टोबरपासून ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जाणार आहे. त्यापूर्वी वैभव सूर्यवंशी पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. झालं असं की, वैभव सूर्यवंशीचा एक व्हिडिओ सध्या समोर आला आहे, ज्यामध्ये तो क्रिकेटमध्ये त्याला काय करायचं आहे, याबद्दल आपली इच्छा व्यक्त करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ स्टार स्पोर्ट्सने शेअर केला आहे. यामध्ये वैभवला त्याच्या ज्या काही इच्छा आहेत, त्या क्रमाने सांगायला सांगितलं..IND vs AFG 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळणार, पण मग Playing XI मधून बाहेर कोण बसणार? भारताकडे आज व्हाईटवॉश देण्याची संधी.आपल्या इच्छांबद्दल बोलताना वैभवने पहिली इच्छा व्यक्त केली. तो म्हणाला की, एका षटकात ६ षटकार मारायचे, ही माझी पहिली इच्छा आहे. पुढे बोलताना तो म्हणाला की, मला टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगवान शतक पूर्ण करायचं आहे. त्याचबरोबर मला सर्वात लांब षटकार देखील मारायचा आहे. मला भारतासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकं देखील करायची आहेत..वैभव सूर्यवंशीची स्वप्नांची यादी इथेच संपताना दिसत नव्हती. पुढे बोलताना तो म्हणाला की, मला सामन्याच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारून संघाला विजय मिळवून द्यायचा आहे. आणि पुढे म्हणजे मला एक असा झेल घ्यायचा आहे, जो क्रिकेटच्या इतिहासात नेहमी लक्षात राहिला पाहिजे. वैभवचा हा व्हिडिओ आल्यानंतर चाहते आश्चर्यात आहेत की, १५ वर्षांच्या या पोराची स्वप्नं किती मोठी आहेत..वैभवची ६ मोठी स्वप्नं१. एका षटकात ६ षटकार२. टी-२० आंतरराष्ट्रीयमधील सर्वात वेगवान शतक३. सर्वात लांब षटकार४. भारतासाठी टी-२० आंतरराष्ट्रीयमध्ये सर्वाधिक शतकं५. शेवटच्या चेंडूवर षटकार मारून सामना जिंकवणे६. क्रिकेटच्या इतिहासात कायम लक्षात राहील असा झेल पकडणे.दरम्यान, वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या टी-२० सामन्यात वैभवला प्लेइंग ११मध्ये संधी मिळणार की संजू सॅमसनला खेळवलं जाणार, याकडेही सर्वांचं लक्ष आहे. संजूचा जपान दौरा फारसा चांगला झाला नव्हता. मात्र, अफगाणिस्तानविरुद्ध त्याने दोन अर्धशतकं केली होती. त्यामुळे पहिल्या टी-२०मध्ये संजूला संधी मिळण्याची शक्यता जास्त मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.