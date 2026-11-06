Vaibhav Sooryavanshi Bihar captain for Syed Mushtaq Ali Trophy: वैभव सूर्यवंशी खूप पटापट यशाचे टप्पे पादाक्रांत करत चालला आहे. आयपीएल २०२५ मध्ये त्याला राजस्थान रॉयल्सने पदार्पणाची संधी दिली आणि पठ्ठ्याने १४ व्या वर्षी वेगवान शतक ठोकले. त्यानंतर आयपीएल २०२६ गाजवून त्याने ऑरेंज कॅप नावावर करताना अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडले. याच कामगिरीच्या जोरावर त्याने भारताच्या वरिष्ठ संघात पदार्पण केले. त्याआधी त्याने १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कपही उंचावला. आता त्याच्याकडे थेट कर्णधारपद दिले गेले आहे आणि त्याच्यासाठी या वयात मिळालेली ही खूप मोठी गोष्ट आहे..भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने आयोजित केलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्वेंटी-२० ट्रॉफीमधील बिहारच्या पहिल्या दोन सामन्यांसाठी बिहार क्रिकेट असोसिएशनने शुक्रवारी १७ सदस्यीय संघाची घोषणा केली. युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी या संघाचे नेतृत्व करणार आहे, तर सूरज कश्यप उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळेल. वैभव पहिल्यांदाच बिहारच्या वरिष्ठ संघाचे नेतृत्व करणार असून, संघ त्याच्या नेतृत्वाखाली आगामी स्पर्धेत आपल्या मोहिमेला सुरुवात करण्यास सज्ज झाला आहे..IND U19 vs NEP U19 : आर्यवीर सेहवागच्या वादळी ७० धावा; लक्ष्यसोबत भारताला Asia Cup मध्ये मिळवून दिला विजय, आता पाकिस्तानला चोपणार....१५ वर्षीय वैभव १४ नोव्हेंबर रोजी सौराष्ट्रविरुद्ध आणि १६ नोव्हेंबर रोजी रेल्वेविरुद्ध सलामीच्या सामन्यात बिहार संघाचे नेतृत्व करणार आहे. हे दोन्ही सामने इंदूरमध्ये खेळले जातील. या वर्षी वैभवची ही पहिलीच नेतृत्वाची जबाबदारी नाही. २०२६-२७ च्या दुलीप ट्रॉफीसाठी त्याला पूर्व विभागाचा उपकर्णधार म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यावेळी मनगटाच्या दुखापतीमुळे कर्णधार इशान किशन मैदानाबाहेर गेल्यानंतर, मध्ये विभागाविरुद्ध उपांत्य फेरीच्या सामन्यात त्याला संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती..सूर्यवंशीने २०२६ च्या १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताच्या विजयात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्याने इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात १७५ धावा केल्या आणि स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडूचा मान मिळवला. त्यानंतर तो आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना २३७.३० च्या स्ट्राइक रेटने ७७६ धावा करून सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतील दोन सामन्यानंतर वैभव रायझिंग स्टार आशिया चषक स्पर्धेसाठी दोहा येथे रवाना होईल. तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ तेथे खेळेल..Bihar squad: वैभव सूर्यवंशी ( कर्णधार), सूरज कश्यप, आलोक कुमार, आयुष लोहारुका, अल्तामाश अशरफ, परम कुमार सिंग, अनमोल कुमार, रित्विक राज, मयांक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशिष कुमार, वासूदेव प्रताप सिंग, मोहम्मद इझार, अमोल यादव, प्रशांत सिंग, नवाज खान, हिमांशू सिंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.