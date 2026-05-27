SRH vs RR PL 2026: १६ चेंडूंत फिफ्टी! वैभव सूर्यवंशीने मोडला ख्रिस गेलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ठरला आयपीएल इतिहासातील Baby Boss

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, Eliminator Marathi News: सनरायझर्स हैदराबाद आणि राजस्थान रॉयल्स, हे दोन तुल्यबळ संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या एलिमिनेटरमध्ये समोरासमोर आले आहेत. फलंदाजी व गोलंदाजी विभागात दोन्ही संघांची तुलना केल्यास, एकमेकांना तोडीसतोड आकडेवारी समोर येतेय. अशात आजच्या सामन्यात जो सर्वोत्तम खेळ करेल तो क्वालिफायर २ मध्ये गुजरात टायटन्सला भिडणार आहे. SRH vs RR यांच्यातल्या हेड टू हेड विक्रमात हैदराबादचा संघ १४-९ असा आघाडीवर आहे..SRH चा कर्णधार पॅट कमिन्स याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि या सामन्यात प्रफुल हिंगेला त्यांनी प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुन्हा आणले आहे. मुल्लानपूर येथे आयपीएलच्या या पर्वातील चार सामने झाले आणि त्यातील तीन सामने हे लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. येथे २१४ ही पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या आहे. SRH ने येथे एक सामना जिंकला आहे, तर एक गमावला आहे. तर RR ने येथील सर्व तीन लढती जिंकल्या आहेत..सनरायझर्स हैदराबाद - अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, इशान किशन, हेनरिच क्लासन, स्मरण रवीचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पॅट कमिन्स, शिवांग कुमार, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगेराजस्थान रॉयल्स - यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, डोनोव्हन फरेरा, दासून शनाका, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, यश राद पुंजा.Youngest player to score 600 runs in IPL seasonवैभवने पहिल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू षटकार भिरकावून पॅट कमिन्सला आश्चर्यचकीत केले आणि इशान मलिंगाच्याही षटकाचा शेवटचा चेंडू त्याने पूल शॉटने सीमापार पाठवला. वैभवने हा झंझावात कमिन्सच्या पुढील षटकात कायम राखताना तीन षटकार खेचले आणि आयपीएलच्या या पर्वात ६०० धावांचा टप्पा ओलांडला. आयपीएल इतिहासात एका पर्वात ६०० धावा करणारा तो युवा फलंदाज ठरला. त्याने रिषभ पंतचा ( २० वर्ष व २१८ दिवस, DD) २०१८ सालचा विक्रम मोडला. याशिवाय वैभवने आजच्या सामन्यात सात षटकार खेचून आयपीएल इतिहासात एकाच पर्वात सर्वाधिक ६० षटकारांचा वर्ल्ड रेकॉर्डही नावावर केला. गेलने ५९ षटकार खेचले होते..Most sixes in an IPL season60* - Vaibhav Sooryavanshi (2026)59 - Chris Gayle (2012)52 - Andre Russell (2019)51 - Chris Gayle (2013)45 - Jos Buttler (2022).