Vaibhav Sooryavanshi cries! राजस्थान रॉयल्सच्या पराभवानंतर वैभव सूर्यवंशी रडला; त्याला असं पाहून सारेच हळहळले, Video

Vaibhav Sooryavanshi turned emotional: गुजरात टायनट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या फायनलमध्ये ऐटित प्रवेश केला. क्वालिफायर २ मध्ये गुजरातने शुभमन गिलच्या शतकाच्या जोरावर राजस्थान रॉयल्सवर ७ विकेट्स राखून विजय मिळवला. २१५ धावांचे लक्ष्य GT ने १८.४ षटकांत ३ बाद २१९ धावा करून पार केले. गुजरातने तिसऱ्यांदा आयपीएल फायनल गाठली आहे आणि त्यांना अहमदाबादच्या घरच्या मैदानावर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध ३१ मे रोजी फायनल खेळावी लागणार आहे. पण, या सामन्यानंतर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Sooryavanshi) डोळ्यांत अश्रू तरळलेले दिसले. .शुभमन व साई सुदर्शन यांनी पुरुष ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक ११ वेळा शतकी भागीदारी करून वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी १६७ धावांची भागीदारी केली आणि ही आयपीएल प्ले ऑफमधील कोणत्याही विकेटसाठीची सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. साई ३२ चेंडूंत ८ चौकार व १ षटकारांसह ५८ धावांवर हिटविकेट झाला. त्याच्या बॅटला लागून चौकार मिळाला, परंतु हातातून सटकलेली बॅट यष्टींवर जाऊन पडली. सलग दुसऱ्या सामन्यात साई असा बाद झाला आणि हे पाहून शुभननेही डोक्यावर हात लावला..GT vs RR Qualifier 2: वैभव सूर्यवंशीचे शतक थोडक्यासाठी हुकले... पठ्ठ्याने ५ विश्वविक्रमांसह राजस्थानला सावरले, गुजरातसमोर तगडे लक्ष्य.शुभमनने ५३ चेंडूंत १५ चौकार व ३ षटकारांसह १०४ धावांची खेळी करून संघाच्या विजयाचा पाया भक्का केला. त्यानंतर वॉशिंग्टन सुंदर ( १६), राहुल तेवातिया ( नाबाद १७) व जॉस बटलर ( नाबाद ९) यांनी संघाच्या विजयाचे सोपस्कार पार पाडले. तत्पूर्वी, RR कडून वैभव सू्र्यवंशीने ४७ चेंडूंत ८ चौकार व ७ षटकारांसह ९६ धावांची खेळी केली होती. रवींद्र जडेजाने बादा ४५ धावा करताना वैभवसह दोन वेगवेगळ्या विकेटसाठी दोन अर्धशतकी भागीदारी केल्या. डोनोव्हर फरेराने ११ चेंडूंत ३८ धावा करून संघाला ६ बाद २१४ धावांपर्यंत पोहोचवले..वैभव सूर्यवंशी रडला...आयपीएलच्या या पर्वात वैभव सूर्यवंशीने ऑरेंज कॅपवर दावा सांगितला आहे. त्याने १६ सामन्यांत २३७.३० च्या स्ट्राईक रेटने ७७६ धावा केल्या आहेत. यावेळी RR जेतेपदाच्या अगदी जवळ पोहोचतील असे वाटत होते, परंतु क्वालिफायर २ मधील पराभवाने वैभवला हतबल केले. डग आऊटमध्ये बसून तो रडताना दिसला आणि त्याला असं पाहून सारेच दुःखावले.