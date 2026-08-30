Vaibhav Sooryavanshi: दुलीप ट्रॉफीत अचानक बदललं चित्र! इशान किशनला नेमकं काय झालं? १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीकडे आली कर्णधारपदाची धुरा

Vaibhav Sooryavanshi Captain: अवघ्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने दुलीप ट्रॉफीमध्ये मोठा टप्पा गाठला आहे. बंगळुरूमध्ये सेंट्रल झोनविरुद्ध सुरू असलेल्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात त्याच्यावर ईस्ट झोनचे कर्णधारपद सोपवण्यात आले. नियमित कर्णधार इशान किशनला दुखापत झाल्याने वैभवला अचानक ही जबाबदारी घ्यावी लागली.या सामन्यापूर्वी वैभवची ईस्ट झोनच्या उपकर्णधारपदी निवड झाली होती. मात्र, सामन्यादरम्यान इशान किशनला दुखापत झाल्याने परिस्थिती बदलली. त्यामुळे वयाच्या अवघ्या १५व्या वर्षी वैभवला वरिष्ठ प्रथम श्रेणी संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली..इशान किशनला नेमकं काय झालं?सेंट्रल झोनच्या डावातील १९व्या षटकात इशान किशन यष्टीरक्षण करत होता. त्यावेळी चेंडू त्याच्या उजव्या मनगटावर जोरात लागला. दुखापतीनंतर संघाच्या फिजिओने मैदानातच त्याच्यावर उपचार केले. मात्र, त्रास जास्त असल्याने पुढील तपासणीसाठी त्याला मैदानाबाहेर जावे लागले.इशान मैदानाबाहेर गेल्यानंतर कुमार कुशाग्रने यष्टीरक्षणाची जबाबदारी घेतली. त्याचवेळी ईस्ट झोनचे नेतृत्व वैभव सूर्यवंशीकडे देण्यात आले..Vaibhav Sooryavanshi: झिम्बाब्वे मालिका गाजवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी पुन्हा मैदानात; जाणून घ्या कधी, कुठे आणि कोणत्या संघाकडून खेळणार पुढचा सामना.वैभवसाठी हा क्षण खूप खास आहे. कारण एवढ्या कमी वयात वरिष्ठ प्रथम श्रेणी संघाचे कर्णधारपद मिळणे ही मोठी गोष्ट आहे. ईस्ट झोनच्या संघात मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार आणि अभिमन्यू ईश्वरन यांसारखे अनुभवी खेळाडू आहेत. अशा खेळाडूंच्या संघाचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी आता वैभववर आली आहे.वैभवने २०२४ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होते. दुलीप ट्रॉफीतील हा त्याचा दुसरा सामना असून, तो आतापर्यंत १० प्रथम श्रेणी सामने खेळला आहे..Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशीला मोठी खेळी करता आली नाही; फक्त ८ धावांवर गमावली विकेट, नेमका कसा झाला OUT? पाहा VIDEO.वैभवच्या कारकिर्दीतील आणखी एक मोठा टप्पावैभव सूर्यवंशीने कमी वयातच आपल्या फलंदाजीने क्रिकेटविश्वाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आता त्याच्या कारकिर्दीत कर्णधारपदाचा हा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. ईशान किशनची दुखापत ही ईस्ट झोनसाठी अडचणीची ठरली असली, तरी त्याचवेळी वैभवला मिळालेली ही संधी त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.