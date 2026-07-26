IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशीची वादळी खेळी, पण भारताला २०० धावांच्या आत रोखण्यात झिम्बाब्वेला यश; श्रेयस अय्यरची टीम व्हाईटवॉश देणार?

India vs Zimbabwe 3rd T20I Marathi Update News : झिम्बाब्वेविरुद्ध रविवारी (२६ जुलै) भारताचा तिसरा टी२० सामना हरारेत सुरू आहे. या सामन्यात भारताकडून १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) मैदान गाजवलं आहे. त्याने वादळी खेळ करताना मोठी खेळी केली, पण त्याचं शतक थोडक्यात हुकलं. मात्र त्याच्या अर्धशतकी खेळीमुळे भारताने झिम्बाब्वेसमोर विजयासाठी १९३ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND vs ZIM 3rd T20I: वैभव सूर्यवंशीचं शतक थोडक्यात हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला! क्रिकेट इतिहासात असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण पहिल्या दोन सामन्यांप्रमाणेच या सामन्यातही अभिषेक शर्माला ब्लेसिंग मुझराबनीनेच २ धावांवर माघारी धाडले. पण नंतर सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीला फॉर्ममध्ये असलेल्या ईशान किशनने चांगली साथ दिली. या दोघांनी भारताचा डाव पुढे नेताना १० षटकातच संघाला ९५ धावांचा टप्पा गाठून दिला होता. त्यांच्यात ७५ धावांची भागीदारीही झाली होती. पण ११ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर ही भागीदारी झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझाने तोडली. त्याने ईशानला २९ धावांवर त्रिफळाचीत केले. पण तोपर्यंत वैभवने ३१ चेंडूत त्याचे अर्धशतक पूर्ण केले होते..अर्धशतकानंतर वैभव आक्रमक खेळत होता, त्याला कर्णधार श्रेयस अय्यर चांगली साथ देत होता. वैभव आणि श्रेयस यांच्यातही अर्धशतकी भागीदारी झाली. वैभव शतकही करेल, असं वाटत होतं. पण १५ व्या षटकात त्याला विझली माधेवेरेने बाद केले. त्याचा झेल ब्रॅड इव्हान्सने घेतला. वैभवने ४९ चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारासह ८१ धावा केल्या. .तो बाद झाल्यानंतर श्रेयसने तिलक वर्मासह डाव पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. पण श्रेयसला ब्रॅड इव्हान्सने १८ व्या षटकात मधेवेरेच्या हातून झेलबाद केले. श्रेयसने १८ चेंडूत २७ धावा केल्या. नंतर रिंकु सिंगने तिलकची साथ देताना आक्रमक खेळ केला आणि संघाला १९० धावांचा टप्पा पार करून दिला. .IND vs ZIM 3rd T20I: भारतीय संघाने टॉस जिंकला; दोन बदलांसह मैदानावर उतरला, वाचा कोणाला मिळालीय Playing XI मध्ये जागा.पण रिंकु शेवटच्या चेंडूवर मोठा शॉट खेळण्याच्या नादात इव्हानच्या गोलंदाजीवर मधेवेरेच्या हातून झेलबाद झाला. त्याने १४ चेंडूत २५ धावा केल्या. तिलक वर्मा ९ चेंडूत ११ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने २० षटकात ५ बाद १९२ धावा केल्या.झिम्बाब्वेकडून गोलंदाजी करताना ब्रॅड इव्हान्सने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच विझली मधेवेरे, सिकंदर रझा आणि ब्लेसिंग मुझराबनी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.